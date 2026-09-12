“Sería un desastre potencial”: Trump irrumpe en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas

Desde Dublín, Donald Trump advirtió que un eventual conflicto representaría un “desastre potencial” y aseguró que probablemente podría encontrar una solución si le pidieran intervenir.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, irrumpió en la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Desde Dublín, advirtió que un eventual conflicto representaría un “desastre potencial” y aseguró que probablemente podría encontrar una solución si le pidieran intervenir.

Las declaraciones fueron realizadas después de una reunión con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en medio de una nueva escalada discursiva alrededor del archipiélago. Trump sostuvo que la Argentina y el Reino Unido están “enfadados” y recordó que los británicos “entraron y se apoderaron” de las islas.

El mandatario estadounidense también abrió un interrogante sobre la capacidad actual de Londres para sostener un despliegue militar similar al realizado en 1982. Mencionó los problemas migratorios y energéticos que atraviesa el país europeo y destacó la distancia que separa al Reino Unido del Atlántico Sur.

“Estamos hablando de semanas en barcos. Estoy seguro de que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”, sostuvo Trump, según reprodujeron medios internacionales.







El giro de Milei por Malvinas

La intervención de Trump se produjo pocos días después de que Javier Milei endureciera la posición de su gobierno frente a la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

En una cadena nacional, el Presidente afirmó que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y anunció medidas jurídicas, económicas y administrativas para fortalecer el reclamo de soberanía.

La primera decisión concreta fue el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas presuntamente vinculadas con actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina. La medida alcanza a compañías, accionistas y prestadores de servicios relacionados con la exploración y explotación de recursos en la plataforma continental.

Posteriormente, la Cancillería promovió una denuncia penal contra las empresas Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas. La presentación también comprende a sus directores, gerentes, representantes y otras autoridades que pudieran haber intervenido en las operaciones investigadas.

El Gobierno argumentó que las firmas cuentan con licencias otorgadas por las autoridades británicas para desarrollar tareas en la Cuenca Malvinas Norte, en presunta violación de la Ley 26.659.

Además, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el Presupuesto 2027 priorice la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia y otros proyectos estratégicos relacionados con la defensa y la presencia argentina en el Atlántico Sur.

El paquete también contempla la ampliación de sanciones, una mayor coordinación entre organismos estatales y nuevas herramientas para intervenir frente a actividades hidrocarburíferas, pesqueras o logísticas desarrolladas sin autorización nacional.

En una cadena nacional, el Presidente afirmó que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”.

Londres endureció su respuesta

El giro de la Casa Rosada provocó reacciones dentro de la política británica. El ex primer ministro Boris Johnson calificó a Milei como un dirigente “anglófilo y admirador de Thatcher”, pero reclamó reforzar la presencia militar en las islas.

Johnson sostuvo que no cree que el Presidente argentino pretenda iniciar una confrontación, aunque consideró que Londres debería prepararse ante una eventual provocación o error de cálculo. Su pedido incluyó el envío de más tropas, aviones o buques al archipiélago.

Desde el gobierno británico también reafirmaron su compromiso con la defensa de los habitantes de las islas y su voluntad de permanecer bajo administración del Reino Unido.

La posición argentina rechaza ese argumento porque considera que la población actual fue implantada después de la ocupación británica de 1833. Buenos Aires sostiene, además, que el principio de autodeterminación no corresponde en este caso y reclama la aplicación de las resoluciones internacionales que reconocen la existencia de una disputa bilateral.

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