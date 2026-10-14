Nardini pone primera: recorre la Provincia y empieza a jugar de lleno en la carrera por la Gobernación

Tras blanquear sus aspiraciones, el intendente de Malvinas Argentinas desembarcó en el interior bonaerense.

Leonardo Nardini empezó a trasladar al territorio bonaerense la candidatura que había hecho explícita días atrás. La primera señal llegó en Suipacha, donde se reunió con el intendente Juan Luis Mancini, recorrió junto al diputado provincial Luis Vivona la exposición Suipacha Gourmet y comenzó a desplegar una agenda centrada en producción, empleo, financiamiento y economías regionales.

La actividad adquiere ahora una dimensión diferente: el intendente de Malvinas Argentinas ya confirmó que pretende competir por la Gobernación y anticipó que esa aspiración formará parte de su actividad política durante los próximos meses.

En Suipacha buscó instalar precisamente algunos de los temas con los que pretende ampliar su presencia por fuera del Conurbano. “Estamos muy contentos de estar en Suipacha, el corazón de la producción del queso”, afirmó durante la recorrida. Nardini destacó allí el impacto de la producción artesanal sobre el empleo y planteó la posibilidad de articular gastronomía, turismo y actividad económica entre distintos puntos de Buenos Aires.

También puso el foco en las herramientas de financiamiento para pequeños y medianos productores y mencionó específicamente el rol del Banco Provincia.

“Es fundamental el acompañamiento para que todos puedan seguir por este sendero de producción y expansión, así como la articulación con otros distritos de la provincia para seguir promoviendo las gastronomías locales, la producción y el turismo”, sostuvo.

La visita incluyó además una definición que conecta la recorrida actual con su paso por el gobierno bonaerense. “Es lindo volver a conectar con las personas como lo hacía como ministro provincial”, señaló Nardini, quien estuvo al frente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos durante parte de la primera gestión de Axel Kicillof.

Leonardo Nardini en Suipacha.

De la candidatura a las recorridas

El movimiento territorial se produce después de que Nardini terminara de despejar las dudas sobre sus planes electorales. El 26 de septiembre ya había confirmado públicamente su intención de competir y hablado de la necesidad de un “recambio generacional” en la Provincia. Días después volvió sobre el tema y endureció la definición.

“Quiero ser precandidato de gobernador en la Provincia, quiero ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires”, afirmó durante una entrevista difundida el 10 de octubre.

Nardini vinculó la decisión con la necesidad de participar de la discusión interna del peronismo y evitó presentar su aspiración únicamente como un proyecto personal.

“No nos podemos quedar con la queja continua, sino hay que participar y hay que dar el debate de adentro de manera sana, responsable”, sostuvo.

La candidatura tampoco apareció de manera sorpresiva. Semanas antes de que Nardini la confirmara, Luis Vivona ya había instalado públicamente su nombre para la sucesión de Kicillof.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, cuando en septiembre le preguntaron por la carrera bonaerense, el diputado provincial respondió directamente: “Leo va a ser gobernador”. También planteó la necesidad de un recambio generacional dentro del peronismo y puso en valor la experiencia de gestión de los intendentes.

Nardini gobierna Malvinas Argentinas desde 2015 y acumuló durante ese período experiencia tanto municipal como provincial. En 2021 dejó temporalmente la intendencia para asumir como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Buenos Aires, cargo desde el cual tuvo bajo su órbita políticas vinculadas con obra pública, infraestructura hidráulica, vialidad y servicios.

Más tarde regresó al municipio y en 2023 inició un nuevo período al frente del distrito. Ese recorrido aparece ahora dentro del discurso con el que busca respaldar su proyección provincial.

Quiero ser https://t.co/uAu63ZCD5Z — Leo Nardini (@Nardini_Leo) October 10, 2026

Uñac, otra foto que gana peso

Las recorridas de Nardini se combinan con una serie de contactos políticos que exceden el territorio bonaerense. Uno de los más visibles es el vínculo que viene construyendo con Sergio Uñac, exgobernador de San Juan y actual senador nacional, quien acaba de ratificar sus aspiraciones presidenciales para 2027.

“Quiero ser presidente porque quiero poner mi experiencia al servicio de todos y al servicio de mi país”, afirmó Uñac al volver a confirmar públicamente su precandidatura. El dirigente sanjuanino ya había anticipado esa intención en mayo y durante los últimos meses comenzó a recorrer provincias y a sumar interlocutores para su armado nacional.

En Buenos Aires, una de las imágenes políticas más claras fue precisamente junto a Nardini. Ambos ya habían mantenido un encuentro en abril y volvieron a reunirse a comienzos de septiembre en Malvinas Argentinas, donde recorrieron junto a Vivona las obras del futuro Teatro Municipal.

Durante aquella actividad, Nardini destacó la trayectoria del sanjuanino y su experiencia tanto municipal como provincial. “Sergio tiene el valor agregado de haber sido intendente, gobernador”, sostuvo, mientras remarcaba la importancia que tienen los jefes comunales en la construcción política nacional.

Uñac, por su parte, elogió la administración de Malvinas Argentinas. “Admiro la gestión que lleva a cabo Leo en Malvinas”, afirmó, y reivindicó un modelo de municipalismo vinculado no sólo con los servicios públicos sino también con el trabajo, la industria, la infraestructura y la cultura.

Ambos dirigentes coincidieron además en defender la obra pública y la generación de empleo como herramientas de desarrollo y analizaron la situación económica de las familias. Nardini cerró aquella recorrida con una definición de alcance más amplio: “Vamos a poner nuestro granito de arena para construir la Argentina que queremos, la provincia de Buenos Aires que necesitamos”.

Nardini recibió a Sergio Uñac en Malvinas Argentinas.

La sucesión ya acumula nombres

El movimiento de Nardini se produce cuando la discusión por la sucesión provincial empieza a sumar definiciones públicas dentro del peronismo. Kicillof atraviesa su segundo mandato consecutivo y no puede presentarse inmediatamente a un tercero bajo las reglas constitucionales vigentes. Ese límite abrió con anticipación una discusión que involucra a intendentes, funcionarios provinciales y los distintos sectores internos de Fuerza Patria.

Nardini no es el único que expresó aspiraciones. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, ya dijo públicamente que quiere gobernar Buenos Aires. El jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, también manifestó su intención y reclamó que un intendente pueda llegar al Ejecutivo provincial.

A ellos se agregó recientemente el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, quien afirmó: “Me gustaría conducir los destinos de esta provincia” y reclamó que la definición de los candidatos no quede limitada a “tres o cuatro dirigentes”.

La discusión tampoco se limita a candidaturas individuales. Durante 2026, un grupo de jefes comunales peronistas conformó la Liga de Intendentes, un espacio que busca intervenir en las decisiones provinciales con una agenda propia y sin quedar integrado exclusivamente al Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora o el Frente Renovador.

Sus integrantes desplegaron recorridas por diferentes secciones, mantuvieron reuniones con Kicillof, Máximo Kirchner y referentes nacionales del PJ y comenzaron a plantear abiertamente que la experiencia municipal debe tener peso en la sucesión.

El intendente de Pilar, Federico Achával, resumió esa posición durante una visita a Mar del Plata: “Buscamos que un intendente sea gobernador”.

La Liga todavía no definió un candidato común y Nardini no integra formalmente ese armado. Sin embargo, su postulación se inscribe en una discusión similar: el avance de dirigentes con gestión municipal sobre una carrera que durante los próximos meses deberá ordenar varios nombres.