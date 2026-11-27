El cierre de 2026 traerá nuevas dificultades para la economía familiar. Desde el martes 1° de diciembre, los hogares argentinos deberán afrontar una nueva ronda de aumentos en gastos esenciales, mientras todavía restan conocerse las actualizaciones de algunos servicios públicos.

Los incrementos llegan luego de que la inflación de octubre se ubicara en el 2,2%. En algunos rubros, las actualizaciones superarán ese porcentaje.

El transporte público, la vivienda, la salud y la educación estarán entre los principales gastos afectados durante el último mes del año.

Colectivos y subte: viajar será más caro en diciembre

Los colectivos de jurisdicción provincial bonaerense tendrán un aumento del 5,69%, mientras que las líneas porteñas y el subte registrarán una actualización del 4,2%.

En el Gran Buenos Aires, los nuevos valores para los colectivos provinciales con SUBE registrada serán:

Hasta 3 kilómetros: $1.348,71.

De 3 a 6 kilómetros: $1.517,29.

De 6 a 12 kilómetros: $1.685,88.

De 12 a 27 kilómetros: $2.023,06.

En el Gran La Plata, el boleto mínimo alcanzará los $1.468,85.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el incremento para los beneficiarios de la tarifa social bonaerense rondará el 10,1%, como consecuencia del congelamiento de la base de cálculo del beneficio dispuesto por el Gobierno nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo llegará a $996,60 y la tarifa inicial del subte será de $1.966 para quienes tengan la SUBE registrada.

También aumentarán un 4,2% los peajes porteños, mientras que los trenes del AMBA no tienen nuevas subas anunciadas para diciembre.

Alquileres: los aumentos llegarán hasta el 12,5%

Los inquilinos que deban actualizar sus contratos en diciembre afrontarán incrementos determinados por el índice y la periodicidad acordados.

En los contratos ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), las actualizaciones serán del 5,91% para los trimestrales, del 8,14% para los cuatrimestrales y del 12,5% para los semestrales.

De esta manera, un alquiler de $600.000 con actualización trimestral pasará a costar $635.460.

Prepagas y colegios privados: nuevos incrementos

Las empresas de medicina privada aplicarán aumentos de hasta el 2,9%, aunque los porcentajes variarán según la prestadora y el plan contratado.

OSDE actualizará sus cuotas entre el 2,2% y el 2,4%; Swiss Medical, un 2,5%; y el Hospital Italiano, un 2,6%. Omint aplicará incrementos de hasta el 2,9%, mientras que Galeno y Sancor Salud no anunciaron nuevas subas.

Por otra parte, las cuotas de los colegios privados con aporte estatal aumentarán hasta un 3% en la provincia de Buenos Aires y un 2,7% en la Ciudad, tras los incrementos aplicados en noviembre.

Luz, gas e internet: qué aumentos faltan confirmar

Al 27 de noviembre, todavía no se habían publicado los cuadros tarifarios de electricidad y gas correspondientes a diciembre.

Las empresas de telefonía e internet, por su parte, determinan sus propios incrementos y los notifican individualmente a sus usuarios.

En cuanto al agua, AySA comenzará a implementar un nuevo esquema de categorización geográfica en febrero de 2027. La modificación prevé incrementos para aproximadamente el 60% de los usuarios residenciales.

Con varias actualizaciones confirmadas y otras todavía pendientes, diciembre comenzará con un nuevo encarecimiento de los gastos fijos de los hogares argentinos.