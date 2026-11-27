Colectivos del AMBA.

El encarecimiento del transporte público volverá a impactar sobre los hogares bonaerenses en el último mes del año. El Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires publicó los nuevos cuadros tarifarios de los colectivos provinciales del Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, que entrarán en vigencia el martes 1° de diciembre.

La actualización del 5,69% llevará el boleto mínimo del conurbano a $1.348,71. Sin embargo, quienes cuentan con el atributo social de la tarjeta SUBE afrontarán un incremento porcentual considerablemente mayor, como consecuencia del congelamiento de la base de cálculo del beneficio dispuesto por el Gobierno nacional.

La medida coincide con la publicación de un nuevo informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, que ubica al transporte como el servicio de mayor incidencia en la economía cotidiana de los hogares metropolitanos.

El transporte ya cuesta más que la luz, el gas y el agua juntos

Según el último relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), un hogar representativo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesitó $291.247 en noviembre para cubrir su canasta mensual de servicios públicos.

De ese total, $157.249 correspondieron al transporte, mientras que la electricidad representó $54.919; el agua, $44.522, y el gas natural, $34.557.

La movilidad concentra así el 54% de los gastos considerados y registra el mayor incremento interanual entre los cuatro servicios analizados.

Informe IIEP (UBA-CONICET).

Entre enero y noviembre de 2026, el gasto en transporte acumuló una suba del 86,1%, frente a una inflación general estimada del 28,9%.

La diferencia se amplía al considerar la evolución desde diciembre de 2023, cuando comenzó la gestión de Javier Milei: el costo de la movilidad del hogar analizado aumentó un 1.860%, mientras que el nivel general de precios registró una variación estimada del 269%.

El relevamiento también refleja una pérdida de capacidad adquisitiva. Mientras en noviembre de 2025 un salario promedio registrado permitía cubrir 9,2 canastas de servicios públicos, actualmente alcanza para 7,2.

Cuánto costará viajar en los colectivos bonaerenses desde diciembre

El Ministerio de Transporte provincial oficializó la actualización mediante el mecanismo establecido por la Resolución 81/2025 y sus modificatorias, que contempla la evolución de los precios, un adicional de recomposición tarifaria y la incidencia del combustible.

Los nuevos valores para los servicios urbanos provinciales serán los siguientes:

Distancia Gran Buenos Aires Gran La Plata Hasta 3 km $1.348,71 $1.468,85 De 3 a 6 km $1.517,29 $1.619,33 De 6 a 12 km $1.685,88 $1.807,70 De 12 a 27 km $2.023,06 $2.167,92 Más de 27 km $2.378,46 $2.522,14

Los importes corresponden a pasajeros con tarjeta SUBE registrada. Quienes utilicen una tarjeta sin nominalizar deberán abonar el doble.

Con esta actualización, el boleto mínimo provincial del conurbano acumulará un aumento cercano al 105% durante 2026, respecto de los $658,44 vigentes en diciembre del año pasado.

Tarifa social: el descuento del 55% quedará reducido al 41%

El incremento tendrá una incidencia diferencial sobre jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), trabajadoras de casas particulares y otros sectores alcanzados por la tarifa social.

Desde julio, mediante la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte nacional, el Gobierno estableció un límite al monto reconocido por ese beneficio, tomando como referencia los cuadros tarifarios vigentes al 30 de junio.

Aunque formalmente se mantiene el descuento del 55%, su importe en pesos permanece congelado mientras aumentan los boletos de las jurisdicciones alcanzadas.

Informe IIEP (UBA-CONICET).

Nación fundamentó la decisión en la necesidad de mejorar la previsibilidad presupuestaria frente a las diferentes actualizaciones dispuestas por provincias y municipios.

El efecto se observa en los nuevos valores: en el Gran Buenos Aires, el boleto mínimo con atributo social pasará de $717,47 a $790,12. En el Gran La Plata, aumentará de $781,39 a $860,51.

En ambos casos, el incremento rondará el 10,1%, frente al 5,69% de la tarifa plena.

De esta manera, el descuento efectivo quedará reducido al 41,4%, casi catorce puntos porcentuales por debajo del beneficio que existía hasta junio.

Menos subsidios y una disputa que llegó a la Corte Suprema

El encarecimiento del transporte coincide con una reducción de los recursos públicos destinados al sostenimiento del sistema.

Según el IIEP, los subsidios económicos nacionales al transporte acumularon hasta el 19 de noviembre una caída interanual del 24% en términos reales.

El costo de viajar en la provincia: boletos más caros, menos subsidios y una tarifa social que pierde peso.

En el transporte automotor del AMBA, las compensaciones también registraron una disminución respecto de los niveles promedio de 2022 y 2023: del 44% en los fondos correspondientes a Nación y del 54% en los administrados por la provincia de Buenos Aires, mientras que los de la Ciudad aumentaron un 2%, en un contexto de traspaso de líneas.

En julio, mediante el Decreto 875/2026, el gobierno de Axel Kicillof completó el traspaso de la administración de las compensaciones correspondientes a las líneas provinciales y municipales metropolitanas.

En septiembre, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, estimó que la Provincia destinaba alrededor de $100.000 millones mensuales al sostenimiento de los servicios, incluyendo las compensaciones metropolitanas, el transporte del interior y el Boleto Educativo.

Paralelamente, continúa la demanda bonaerense contra la eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior, dispuesta por Nación en 2024.

A fines de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para intervenir y otorgó al Ejecutivo nacional 60 días para responder al reclamo provincial, sin resolver todavía la restitución de los fondos.

Las diferencias entre el conurbano y el interior bonaerense

La eliminación del Fondo Compensador profundizó las dificultades de financiamiento de los sistemas de transporte fuera del AMBA.

El relevamiento federal del IIEP registró en noviembre boletos de $2.109 en Tandil, $2.041 en Bahía Blanca y $1.922 en Mar del Plata.

En contraste, el pasaje mínimo de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano permanecía en $743.

Estas diferencias responden a estructuras de costos, decisiones tarifarias y mecanismos de financiamiento correspondientes a distintas jurisdicciones.

Informe IIEP (UBA-CONICET).

Cuenta DNI: cuánto se podrá ahorrar en colectivos y subtes

En este escenario, el Banco Provincia incorporó una promoción para los usuarios de Cuenta DNI que abonen sus viajes mediante código QR.

El beneficio ofrece un reintegro del 50%, con un tope de $8.000 mensuales por persona, y estará disponible hasta el 31 de diciembre en colectivos con terminales compatibles y en la red de subterráneos porteña.

La herramienta permite reducir una parte de los gastos de movilidad, aunque su alcance está condicionado por el límite mensual de devolución.

Con los nuevos cuadros tarifarios de diciembre, la pérdida de poder de compra y la reducción del descuento efectivo de la tarifa social, el financiamiento del transporte seguirá siendo uno de los principales desafíos económicos para los hogares bonaerenses y un punto de controversia entre la Provincia y Nación.