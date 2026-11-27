La Provincia avanza con nuevas inversiones para reforzar el suministro eléctrico ante los picos de demanda del verano.

A pocas semanas del comienzo del verano, el gobierno de Axel Kicillof avanza con la implementación de un sistema de almacenamiento de energía en baterías destinado a reforzar el suministro eléctrico en localidades bonaerenses que presentan dificultades para responder a los picos de consumo. La iniciativa incorpora tecnología de la empresa china Huawei y prevé reemplazar parte de los equipos móviles de generación a combustible utilizados durante las últimas temporadas.

El Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires publicó este viernes 27 de noviembre la Resolución 520/2026 del Ministerio de Economía, que formaliza uno de los pasos administrativos necesarios para el emplazamiento de las instalaciones.

La medida, firmada el 16 de septiembre por el ministro Pablo López, otorga a Buenos Aires Energía S.A. (BAESA) el permiso de uso gratuito de un predio provincial durante veinte años, destinado exclusivamente a la instalación de uno de los sistemas de almacenamiento.

La publicación se suma a una actualización presupuestaria oficializada el 17 de noviembre, que contempla casi $42.000 millones para la adquisición de unidades de acumulación, ingeniería, materiales y construcción, dentro del programa energético bonaerense.

De los generadores a gasoil al almacenamiento eléctrico permanente

Durante los últimos veranos, la Provincia recurrió a la contratación de unidades móviles de generación eléctrica para reforzar el abastecimiento en sectores donde la infraestructura existente resultaba insuficiente frente al incremento estacional de la demanda.

El esquema, conocido como Plan Verano, utilizaba equipos con motores de combustión que se instalaban temporalmente en los puntos críticos de la red. La incorporación de baterías modifica esa modalidad al introducir instalaciones que podrán permanecer disponibles durante todo el año.

Sistemas industriales de almacenamiento eléctrico mediante baterías.

Los denominados sistemas BESS, por sus siglas en inglés, permiten acumular electricidad durante las horas de menor consumo y devolverla a la red cuando aumenta la demanda.

A diferencia de los generadores convencionales, las baterías no necesitan quemar combustible para entregar la energía previamente almacenada. Su utilización permitirá reducir la dependencia de la generación térmica de respaldo y facilitar, además, la incorporación de fuentes renovables.

El proyecto bonaerense contempla una potencia total de 25 megavatios (MW) y una capacidad de almacenamiento de 125 megavatios hora (MWh), distribuidas en cuatro nodos eléctricos.

Las instalaciones estarán ubicadas en Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento, localidades seleccionadas mediante simulaciones técnicas que identificaron posibles restricciones en el suministro durante las jornadas de mayor demanda.

La Provincia avanza con nuevas inversiones para reforzar el suministro eléctrico ante los picos de demanda del verano.

El objetivo es aliviar la presión sobre la infraestructura de transporte eléctrico, particularmente cuando las altas temperaturas multiplican el uso simultáneo de equipos de refrigeración en hogares, comercios y establecimientos productivos.

Cuánto costará el programa y de dónde saldrán los recursos

En julio, el Gobierno provincial informó que la incorporación de los cuatro sistemas de almacenamiento contemplaba una inversión estimada de $31.200 millones.

Posteriormente, mediante la Resolución 51/2026 de la Subsecretaría de Energía, publicada el 17 de noviembre, se aprobó un reajuste del presupuesto correspondiente al Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED).

La documentación presupuestaria establece dos partidas específicas para el programa de baterías:

$27.400 millones para la adquisición de unidades de acumulación de energía.

$14.580 millones para ingeniería, adquisición de materiales y construcción.

Ambos conceptos representan una previsión presupuestaria conjunta superior a los $41.980 millones.

El financiamiento proviene del Adicional de Costo de Generación Distribuida (ACGD), un componente tarifario cuyos recursos se canalizan mediante el Fondo de Inversión en Transmisión de la Provincia de Buenos Aires (FITBA).

El mecanismo permite reunir fondos del sistema eléctrico provincial y destinarlos a intervenciones en aquellos puntos donde se detectan dificultades de abastecimiento.

El presupuesto actualizado también contempla $6.000 millones para el programa de generación eléctrica distribuida temporal durante el verano 2026-2027. De esta manera, la planificación provincial mantiene recursos para el esquema de respaldo convencional mientras avanza con la incorporación de las nuevas instalaciones.

El papel de la empresa estatal y los controles sobre las instalaciones

La ejecución del programa estará a cargo de BAESA, sociedad con participación estatal mayoritaria que anteriormente operaba bajo la denominación Centrales de la Costa Atlántica S.A.

La Provincia avanza con nuevas inversiones para reforzar el suministro eléctrico ante los picos de demanda del verano.

La empresa tiene entre sus responsabilidades la adquisición del equipamiento, la contratación de las obras, la conexión de las centrales a la red eléctrica y su posterior operación y mantenimiento.

El programa, aprobado en junio mediante la Resolución 437/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, establece una serie de verificaciones técnicas que deberán superar las instalaciones antes de comenzar a funcionar.

Entre ellas se encuentra una prueba de carga y descarga completa, mediante la cual cada central deberá demostrar que puede suministrar la potencia comprometida durante al menos cuatro horas consecutivas.

Las distribuidoras locales también deberán participar de los ensayos para comprobar que sus redes puedan recibir la energía suministrada en condiciones seguras.

La normativa contempla mecanismos de auditoría, rendiciones mensuales de gastos y descuentos económicos ante incumplimientos de las condiciones operativas o indisponibilidad de los equipos.

Huawei y la agenda de cooperación de Kicillof con China

La adquisición de las baterías se inscribe en una agenda más amplia de cooperación comercial, energética y tecnológica que la administración bonaerense desarrolla con China.

El 7 de octubre, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mantuvo una reunión con el ministro consejero de la embajada china en Argentina, Wang Xiaoxu, durante la cual se abordaron las características del equipamiento adquirido y las posibilidades de profundizar los intercambios.

En aquella oportunidad también se anunció una misión técnica destinada a supervisar las pruebas de los equipos en las instalaciones de Huawei y explorar otros proyectos relacionados con energía solar, almacenamiento eléctrico y electromovilidad.

La agenda continuó durante noviembre con la misión comercial bonaerense a Shanghái, que incluyó encuentros con empresas tecnológicas interesadas en conocer las oportunidades de inversión en territorio provincial.

La contratación de Huawei se produjo, además, en un escenario de disputas comerciales y tecnológicas entre China y Estados Unidos.

En agosto, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, había cuestionado la participación de la compañía china en un proyecto de telecomunicaciones en Neuquén. El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, rechazó aquellas declaraciones y aseguró que la Provincia no había recibido presiones para modificar su decisión de contratar a Huawei.

La estrategia bonaerense y los programas energéticos nacionales

El almacenamiento mediante baterías también forma parte de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional para atender las restricciones del sistema eléctrico argentino.

La Provincia avanza con nuevas inversiones para reforzar el suministro eléctrico ante los picos de demanda del verano.

A través de AlmaGBA, la Secretaría de Energía adjudicó proyectos por 713 MW destinados al área metropolitana, mientras que en julio de 2026 formalizó la incorporación de otros 700,5 MW mediante el programa AlmaSADI, distribuidos en distintas regiones del país.

Este viernes, Nación también reglamentó un servicio de reserva adicional para incorporar potencia firme y reducir los riesgos de interrupciones durante los períodos de mayor demanda.

Mientras las iniciativas nacionales recurren a contratos con empresas privadas para incorporar capacidad al sistema interconectado, el programa bonaerense utiliza una compañía de mayoría estatal y recursos específicos del sistema tarifario provincial.

La planificación de la Provincia prevé que las cuatro centrales comiencen a operar en enero de 2027. El cumplimiento de ese cronograma dependerá de la finalización de las obras, la conexión a las redes locales y la aprobación de las pruebas técnicas exigidas para su puesta en funcionamiento.