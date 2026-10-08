Kicillof no viaja, pero el puente con China sigue en marcha: Huawei, exportaciones y una agenda que marca distancia de Milei

La Provincia estrecha vínculos con China en materia energética y comercial.

El viaje de Axel Kicillof a China quedó fuera de agenda, pero no ocurrió lo mismo con el vínculo que su gestión viene construyendo con Beijing. Mientras el gobernador reorganizó sus compromisos para permanecer en Buenos Aires durante la visita del papa León XIV, la Provincia confirmó una misión energética, la presencia de diez empresas en una de las principales ferias comerciales del mundo y nuevos contactos con compañías chinas.

El último movimiento se produjo en la Embajada de la República Popular China. Allí, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mantuvo una reunión con el ministro consejero Wang Xiaoxu, acompañado por el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, y el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín. La conversación tuvo dos ejes concretos: energía y comercio exterior.

“Seguimos trabajando en el fortalecimiento de la colaboración con países de todo el mundo”, afirmó Bianco tras el encuentro, y vinculó esa estrategia con la búsqueda de nuevas oportunidades para las empresas y la población bonaerense.

La escena tiene un componente político. Durante meses, La Plata trabajó en una posible gira de Kicillof por Beijing y Shanghái, que incluía su paso por la China International Import Expo (CIIE) y reuniones con empresas y autoridades. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la agenda había sido diseñada para combinar inversiones, ampliación de mercados y contactos institucionales.

Sin embargo, el cronograma terminó chocando con la visita de León XIV a la Argentina. La CIIE se desarrollará entre el 5 y el 10 de noviembre, mientras que el pontífice permanecerá en el país entre el 8 y el 11, con actividades de alto impacto en territorio bonaerense. Por eso, el viaje del gobernador quedó descartado ante la superposición.

El cambio, sin embargo, no desarmó la misión bonaerense. El gobierno provincial confirmó ahora que diez empresas de la Provincia participarán de la CIIE, que se realizará en Shanghái. Tendrán un espacio dentro del stand del Consejo Federal de Inversiones ubicado en el pabellón argentino y pertenecen, entre otros, a los sectores alimentario y metalmecánico.

Huawei, $31.200 millones y la apuesta por el verano

El otro capítulo del vínculo pasa por la energía. La Provincia adjudicó a Huawei la tecnología para su Programa Provincial de Almacenamiento de Energía en Baterías. El proyecto tiene una inversión estimada de $31.200 millones, una potencia total de 25 MW y una capacidad de almacenamiento de 125 MWh.

Los sistemas serán instalados en Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento, cuatro nodos identificados como sensibles frente a los incrementos de consumo durante los períodos de altas temperaturas. La puesta en funcionamiento está prevista para enero de 2027.

La tecnología reemplazará el esquema utilizado en años anteriores mediante equipos móviles de generación, que funcionaban con combustibles durante los picos de demanda. Las nuevas baterías podrán almacenar energía en momentos de menor consumo y despacharla cuando aumenten las exigencias sobre la red.

Ghioni explicó recientemente que la Provincia venía contratando equipos a gasoil durante los últimos cuatro veranos y que decidió cambiar el sistema ante la aparición de esta nueva tecnología. “Ganó Huawei y estamos en pleno proceso de adjudicación”, había señalado el funcionario.

Ahora será el propio Ghioni quien encabece en las próximas semanas una delegación a China para visitar la planta de Huawei y supervisar las pruebas técnicas de los equipos adquiridos. El itinerario también contempla reuniones con compañías vinculadas con energía solar, almacenamiento eléctrico y sistemas de carga para vehículos eléctricos.

Fortalecemos los vínculos de la Provincia con la República Popular China 🇦🇷🤝🇨🇳 Me reuní con el ministro consejero de la embajada de la República Popular China en Argentina, Wang Xiaoxu, con quien dialogamos sobre la reciente licitación que llevamos adelante en la Provincia para la adquisición de baterías de almacenamiento de la firma Huawei, destinadas a fortalecer el sistema eléctrico bonaerense. Los dispositivos permitirán mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio en zonas estratégicas durante picos de alta temperatura. En relación a esta iniciativa, el subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni, presente en la reunión, viajará al país asiático para visitar plantas de Huawei. Asimismo, le comunicamos oficialmente al ministro consejero Wang que una delegación de diez empresas bonaerenses de la industria alimentaria y metalmecánica participarán en la feria China International Import Expo (CIIE), a realizarse en el mes de noviembre en la ciudad de Shanghái. En el Gobierno de la Provincia seguimos trabajando en el fortalecimiento de la colaboración con países de todo el mundo, con el objetivo de generar más oportunidades para las empresas y la población bonaerense. Del encuentro participó nuestro subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales @juanmpadin — Carli Bianco (@Carli_Bianco) October 8, 2026

China, segundo mercado para la producción bonaerense

El peso del vínculo no se limita a los proyectos de infraestructura. Los últimos datos oficiales consolidados muestran que China fue el segundo destino de las exportaciones bonaerenses durante 2025, únicamente detrás de Brasil. Entre enero y noviembre, las ventas provinciales al gigante asiático alcanzaron US$3.168 millones, con un crecimiento interanual del 47,6%.

Brasil recibió US$7.090 millones; detrás de China aparecieron Chile, con US$1.435 millones; India, con US$1.381 millones; y Estados Unidos, con US$1.161 millones. En el mismo período, de cada US$100 exportados por la Argentina, US$36 tuvieron origen bonaerense, según la información oficial de la Provincia.

Esa dimensión comercial explica una parte de la estrategia que Kicillof viene defendiendo desde hace tiempo: preservar mercados independientemente de las afinidades ideológicas entre gobiernos.

En febrero de 2024, Kicillof recibió en La Plata al embajador chino Wang Wei para profundizar la relación bilateral. Meses después, durante el primer Congreso de Sinólogos Latinoamericanos, el mandatario volvió a fijar públicamente su posición sobre el vínculo con Beijing.

“La relación entre los países tiene que estar guiada por la inteligencia, por el mutuo beneficio”, sostuvo entonces. También cuestionó la decisión del Gobierno nacional de no incorporar a la Argentina a los BRICS y aseguró que la Provincia continuaría trabajando para profundizar inversiones y cooperación con China.

Axel Kicillof, Carlos Bianco y Pablo López con empresarios en Nueva York.

El movimiento también se integra con la agenda que Kicillof desarrolló recientemente en Estados Unidos. En septiembre, el gobernador mantuvo en Nueva York reuniones con fondos de inversión y con más de veinte representantes empresarios ligados a energía, petróleo, minería, tecnología y biotecnología. Allí volvió a presentar oportunidades de inversión en territorio bonaerense y defendió el esquema provincial de incentivos frente al RIGI nacional.

China aparece ahora como el siguiente capítulo, aunque sin el gobernador a bordo del avión. La CIIE, la visita técnica a Huawei, las diez empresas bonaerenses y las reuniones energéticas seguirán adelante.