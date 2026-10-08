La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a movilizarse este jueves 8 de octubre contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, con una protesta en defensa de la industria nacional, la producción y el empleo. La concentración comenzará a las 15 en Diagonal Sur y Perú, en el microcentro porteño, desde donde los sindicatos marcharán hacia el edificio del ex Ministerio de Industria, actual Secretaría de Industria.

La convocatoria se realizará bajo el lema "Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también" y buscará visibilizar la situación que atraviesan distintos sectores productivos. La conducción sindical cuestiona el impacto de la apertura comercial, la caída de la actividad y el cierre de empresas sobre los puestos de trabajo.

La movilización forma parte del plan de acción que la central obrera viene desarrollando durante los últimos meses y se produce mientras la conducción mantiene abierta la discusión sobre una nueva huelga general, aunque por ahora decidió priorizar las protestas sectoriales.

La CGT cuestiona el rumbo económico y reclama medidas para la industria

La protesta estará encabezada por el triunvirato integrado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, quienes vienen expresando sus diferencias con las medidas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

Desde la central obrera sostienen que el actual esquema económico afecta la capacidad productiva del país, especialmente en sectores como la industria manufacturera, la construcción y el comercio. También advierten que la pérdida de empresas y puestos de trabajo registrados está generando dificultades para distintas actividades.

Como informó GrupoLaProvincia.com, la CGT había denunciado un escenario de cierre de empresas y pérdida de empleo, al que definió como un "modelo de persianas bajas". En ese pronunciamiento, difundido antes de la movilización, la organización vinculó el deterioro productivo con las decisiones económicas del Gobierno.

Entre los indicadores utilizados por la central sindical aparecen las cifras sobre pérdida de empleos registrados y cierre de establecimientos manufactureros, además de la disminución de la capacidad instalada en las fábricas.

La CGT sostiene que la industria necesita una política de desarrollo que permita recuperar la producción, sostener las empresas y generar puestos de trabajo formales.

En esa línea, Jorge Sola planteó la necesidad de avanzar hacia una reforma impositiva que reduzca la presión sobre la producción y el trabajo. También sostuvo que la competencia con productos importados debe contemplar las diferencias en los costos y las condiciones laborales entre países.

El dirigente reclamó un proyecto industrial orientado a la generación de empleo genuino, con derechos sociales y salarios dignos.

Pablo Moyano confirmó su presencia y volvió a cuestionar a la CGT

La movilización también contará con la participación de Pablo Moyano, quien volvió a reclamar una mayor presencia en las calles tanto de la central obrera como del peronismo.

El dirigente de Camioneros cuestionó la frecuencia de las acciones sindicales y sostuvo que distintos sectores deberían asumir un papel más activo frente a las medidas del Gobierno.

Sus declaraciones reflejan las diferencias que persisten dentro del sindicalismo sobre cómo profundizar el plan de lucha. Mientras algunos dirigentes promueven medidas de mayor alcance, la conducción cegetista continúa impulsando movilizaciones vinculadas con reclamos concretos.

Por su parte, Octavio Argüello advirtió sobre el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, situaciones que vinculó con el rumbo económico nacional.

La discusión interna se desarrolla mientras la CGT intenta sostener una agenda de protestas que reúna las demandas de distintos sectores de la actividad productiva.

La próxima movilización y la discusión por un paro general

La marcha de este jueves no será la última actividad sindical del mes. La CGT también confirmó que participará de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, en defensa del financiamiento de las universidades públicas.

La central decidió acompañar esa protesta mientras mantiene pendiente la definición de un nuevo paro general contra la administración de Milei.

La posibilidad de avanzar hacia una huelga nacional continúa formando parte de las discusiones sindicales, aunque todavía no existe una fecha confirmada para concretarla.

La movilización frente a la Secretaría de Industria tendrá como eje el reclamo de un proyecto de desarrollo productivo que permita sostener la actividad económica y preservar los puestos de trabajo.

Con la protesta de este jueves, la CGT volverá a colocar la situación de la industria y el empleo en el centro de sus cuestionamientos al Gobierno, en una agenda que continuará la próxima semana con la movilización universitaria.