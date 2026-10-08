La Federación Argentina de Municipios (FAM) reclamó una reunión urgente con el presidente Javier Milei para plantear la situación financiera de los gobiernos locales y solicitar la restitución de recursos destinados a las comunas. El pedido quedó plasmado en un documento de la asamblea realizada el miércoles 7 de octubre, en el que los intendentes también reclamaron cambios en las prioridades económicas y sociales del Gobierno nacional.

La entidad sostuvo que los municipios reciben menos fondos mientras aumentan las demandas de asistencia de la población. Según plantearon los jefes comunales, las dificultades económicas de las familias se trasladan a los gobiernos locales, que deben responder a necesidades cada vez mayores con recursos limitados.

El pronunciamiento se produjo durante una jornada en la que también se renovaron las autoridades de la Federación. Como informó Grupo La Provincia, Fernando Espinoza fue reelecto presidente de la FAM y continuará al frente de la organización que reúne a gobiernos locales de todo el país.

Fondos educativos y obra pública: los principales reclamos a Milei

Entre las demandas centrales, los intendentes exigieron la restitución de los fondos educativos y de los recursos transferibles a provincias y municipios, con el objetivo de recuperar herramientas de financiamiento para las administraciones locales.

También solicitaron la reactivación de la obra pública nacional, con especial atención a las rutas que resultan fundamentales para las economías regionales y el desarrollo de las actividades productivas.

La Federación incorporó, además, un pedido de protección para pequeños y medianos productores mediante el acceso al crédito y distintas herramientas de acompañamiento.

Los planteos económicos estuvieron acompañados por una advertencia sobre el impacto de la situación social en los distritos. Los intendentes señalaron que numerosas familias recurren a las administraciones municipales ante las dificultades para afrontar gastos básicos.

Comedores, jubilados y discapacidad: las otras demandas de los municipios

El documento también puso el foco en la asistencia social y reclamó respuestas para sectores que, según la FAM, necesitan mayor acompañamiento del Estado.

En ese sentido, los jefes comunales pidieron garantizar la calidad de vida de los jubilados y establecer prioridades presupuestarias para las áreas de salud y discapacidad, incluyendo el acceso a medicamentos, vacunas, hospitales y prestaciones.

Otro de los puntos centrales fue el reclamo para restituir la asistencia alimentaria a todos los comedores. La entidad advirtió sobre la situación de las familias que debieron endeudarse para afrontar gastos de servicios, alquiler, transporte y alimentación.

Para la Federación, esa realidad incrementa las responsabilidades de los gobiernos locales, que reciben pedidos de ayuda en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

El planteo institucional de los intendentes al Gobierno

Más allá de los reclamos económicos y sociales, la FAM incorporó una serie de demandas vinculadas con las decisiones institucionales del Gobierno nacional.

Los intendentes solicitaron mayor transparencia y debate parlamentario sobre el endeudamiento del país, además de plantear la necesidad de proteger el territorio argentino y revisar los acuerdos que puedan comprometer la soberanía nacional.

En el cierre del documento, la organización sostuvo que "el rumbo económico y las prioridades sociales deben cambiar con urgencia", una definición con la que fundamentó su pedido de reunión con Milei.

La solicitud reúne así demandas de financiamiento municipal, infraestructura y asistencia social, junto con planteos institucionales que los jefes comunales buscan llevar a una instancia de diálogo con el Presidente.