Passaglia: “Más tecnología en las aulas y más oportunidades para nuestros chicos”

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, volvió a poner el foco en dos ejes de gestión vinculados con la educación y la vida urbana del distrito.

Por un lado, encabezó una nueva entrega de notebooks en Conesa con el objetivo de acercar herramientas tecnológicas a estudiantes. Por otro, participó de la segunda jornada de Halloween 2026 y destacó la convocatoria que tuvo la propuesta en el Empedrado de la Costanera.

“Seguimos llevando tecnología a las escuelas”

Passaglia resaltó la importancia de incorporar nuevas herramientas en los establecimientos educativos.

“¡Seguimos llevando tecnología a las escuelas!”, expresó al dar cuenta de la entrega realizada en Conesa.

El intendente señaló que el objetivo es acercar recursos que acompañen el aprendizaje y permitan que los chicos puedan desenvolverse en un mundo cada vez más atravesado por lo digital.

“Más oportunidades para nuestros chicos”

El jefe comunal resumió el sentido de la iniciativa con una definición concreta.

“Más tecnología en las aulas, más oportunidades para nuestros chicos”, afirmó.

La entrega se enmarca en una política orientada a fortalecer el acceso a herramientas que puedan ser utilizadas dentro de los procesos educativos.

Una multitud en la Costanera

En otro frente, Passaglia participó de la segunda jornada de Halloween 2026, que reunió a una gran cantidad de personas en el Empedrado de la Costanera.

La propuesta incluyó disfraces, música en vivo y opciones gastronómicas.

El intendente destacó especialmente la presencia de vecinos y visitantes de otras ciudades.

“Este año lo duplicamos”

Passaglia explicó que la experiencia del año anterior llevó al Municipio a ampliar la propuesta.

“Trabajamos muchísimo porque el año pasado nos sorprendió y vino más gente de lo que pensábamos, así que este año lo duplicamos”, señaló.

También destacó la llegada de público proveniente de Rosario, Buenos Aires y Pergamino.

“Que los nicoleños disfrutemos de estos espacios”

El intendente vinculó la realización de eventos con la posibilidad de generar movimiento y darle mayor actividad a la ciudad.

“Esto es lo que nosotros queremos: que los nicoleños disfrutemos de estos espacios y, además, darle movimiento y vida a San Nicolás”, expresó.

El planteo apunta a que las actividades no se limiten al entretenimiento, sino que también funcionen como un atractivo para visitantes.

Sin cifras hasta cerrar el evento

Passaglia evitó anticipar un número de asistentes antes de contar con datos definitivos.

“Falta todavía un día más y podremos saber con exactitud cuánta gente vino”, explicó.

Y agregó: “No me gusta tirar un número al aire porque para nosotros es un dato importante que vamos controlando año a año y nos sirve después para seguir potenciando todos estos eventos”.

“Hay que ser tolerante”

El intendente también respondió a críticas vinculadas con la celebración de Halloween.

“Yo creo que hay que ser tolerante. La ciudad tiene que ser para todos los nicoleños, independientemente de qué religión o creencia tengan”, sostuvo.

Passaglia defendió así la convivencia de propuestas diferentes dentro de la agenda municipal.

Tradición, religión y entretenimiento

Para reforzar su argumento, enumeró otras actividades que también forman parte del calendario local.

“Nosotros acá festejamos, como bien saben, la semana de la Tradición. Hace poco estuvimos con la Virgen, un evento importantísimo en el que nosotros somos parte de la organización. Ahora con Halloween, después con el Festival Rico”, señaló.

El intendente planteó que la diversidad de propuestas permite que distintos sectores de la comunidad encuentren espacios propios de participación.

“Lo importante es que San Nicolás tenga vida”

Passaglia cerró su planteo con una definición sobre la ciudad que busca construir.

“Lo importante es que San Nicolás tenga vida, que tenga espacios para todos y que podamos disfrutar de nuestra ciudad”, expresó.

El jefe comunal sostuvo que ese tipo de actividades forman parte de una transformación que busca generar más encuentro, actividad y circulación en distintos espacios públicos.