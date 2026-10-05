Passaglia: “En estos tiempos donde la industria está golpeada, esto amortigua”

El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, destacó el impacto económico que dejó la llegada del Turismo Carretera a la ciudad durante el fin de semana y puso el foco en el movimiento que generó la competencia en hoteles, restaurantes, comercios y distintas actividades vinculadas con el turismo.

La duodécima fecha del campeonato 2026 se disputó el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Autódromo Ciudad de San Nicolás y convocó a pilotos, equipos y aficionados provenientes de distintos puntos del país.

Movimiento en hoteles y gastronomía

Passaglia señaló que la presencia de visitantes tuvo una repercusión directa sobre la actividad económica local.

El intendente destacó especialmente la ocupación hotelera y el movimiento registrado en establecimientos gastronómicos, además de la circulación de personas por distintos puntos de la ciudad.

La llegada de público también favoreció a comercios y a otros sectores que reciben de manera indirecta el impacto de este tipo de acontecimientos.

“Esto amortigua”

Al referirse al contexto económico, Passaglia vinculó la realización del Turismo Carretera con la posibilidad de generar nuevas oportunidades para distintos sectores.

“En estos tiempos donde la industria está un poquito golpeada, esto amortigua”, expresó.

El jefe comunal sostuvo que eventos de alcance nacional permiten dinamizar la actividad y generar ingresos adicionales en momentos en los que otros sectores atraviesan dificultades.

Sin cifras oficiales sobre el impacto

Si bien Passaglia realizó una evaluación positiva del movimiento registrado durante el fin de semana, no se difundieron cifras oficiales sobre la cantidad total de visitantes.

Tampoco se informaron datos precisos sobre el nivel de ocupación hotelera ni sobre el dinero que ingresó a la economía local como consecuencia de la competencia.

La valoración del intendente se concentró en la actividad observada en distintos rubros y en la presencia de público proveniente de otras ciudades.

El autódromo como atractivo nacional

Passaglia también destacó la importancia de que el Turismo Carretera vuelva a elegir el circuito nicoleño para una fecha de su calendario.

La competencia formó parte de la Copa de Oro y volvió a posicionar al Autódromo Ciudad de San Nicolás como escenario de una de las principales categorías del automovilismo argentino.

Para el intendente, la llegada de estas competencias también funciona como una herramienta de promoción de la ciudad.

Una caravana por San Nicolás

Las actividades comenzaron antes de las carreras.

El viernes 2 de octubre, los autos del Turismo Carretera realizaron una caravana por las calles de San Nicolás.

El recorrido partió desde el autódromo y llegó hasta la Costanera Alta, donde se desarrollaron distintas actividades para acercar a pilotos y vehículos al público.

Un evento que trasciende lo deportivo

Para Passaglia, el impacto del Turismo Carretera no se limita a lo que ocurre dentro del circuito.

El flujo de visitantes genera movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios, al tiempo que permite mostrar distintos espacios de San Nicolás a personas que llegan desde otras localidades.

En ese sentido, el intendente agradeció a los organizadores y a los integrantes de la categoría por regresar a la ciudad.

Una invitación a conocer San Nicolás

Passaglia también aprovechó la convocatoria para invitar a quienes todavía no conocen la ciudad a recorrerla.

En sus redes sociales celebró la presencia de aficionados provenientes de diferentes puntos del país y destacó la oportunidad de mostrar San Nicolás más allá del evento deportivo.

La estrategia apunta a utilizar las grandes competencias como una vidriera para fortalecer la actividad turística.