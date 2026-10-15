“Va a empeorar todo”: Provincia redobla el rechazo mientras LLA busca cerrar la reforma de Salud Mental en el Senado

El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, cuestionó los cambios que impulsa el Gobierno nacional sobre internaciones, equipos profesionales y altas médicas.

La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental volvió a colocar frente a frente al gobierno de Javier Milei y la provincia de Buenos Aires, pero esta vez con un dato político nuevo: La Libertad Avanza asegura haber conseguido los apoyos necesarios para intentar destrabar en el Senado una iniciativa que permaneció durante meses atravesada por objeciones de las jurisdicciones y diferencias con bloques dialoguistas.

La reacción bonaerense llegó inmediatamente. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, cuestionó el texto negociado por el oficialismo nacional y resumió su posición con una advertencia: “El Gobierno quiere cambiar la ley de salud mental y solo va a empeorar todo, que ya es crítico”.

El planteo se produce apenas dos días después de que Axel Kicillof presentara en Ensenada el Segundo Plan Provincial de Salud Mental 2026-2031, con el que Buenos Aires propone profundizar un esquema basado en hospitales generales, dispositivos comunitarios, viviendas con apoyo, prevención del suicidio y abordaje de consumos problemáticos.

LLA consiguió aliados y quiere llevar el proyecto al recinto

La reforma ingresó al Senado en abril mediante el expediente PE-99/26, enviado por el Poder Ejecutivo nacional y girado a las comisiones de Salud y Legislación General. Después de reuniones informativas, negociaciones con provincias y varios meses sin poder cerrar los votos, La Libertad Avanza anunció este miércoles 14 de octubre un principio de acuerdo con senadores de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales.

Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria, encabezó la presentación junto con las presidentas de las comisiones de Salud, Ivanna Arrascaeta, y Legislación General, Nadia Márquez. “Todos estos cambios hacen de esta una de las leyes más discutidas, trabajadas y modificadas”, sostuvo Bullrich al presentar la nueva redacción.

El plenario fue convocado para este jueves 15 de octubre con la intención de firmar dictamen y dejar la iniciativa en condiciones de llegar al recinto la semana próxima.

Durante los meses de negociación se incorporaron modificaciones para responder a cuestionamientos de senadores opositores y autoridades sanitarias provinciales. Uno de los cambios centrales se refiere a las internaciones involuntarias. La propuesta inicial otorgaba un lugar determinante al psiquiatra. El texto negociado permite ahora que la decisión sea tomada por un médico —con preferencia por esa especialidad o formación en salud mental— acompañado por otro integrante profesional, con participación de psicólogos dentro de los equipos interdisciplinarios.

También se habilitarán teleconsultas en aquellas regiones donde no existan psiquiatras disponibles. Otro cambio fue la restitución de mecanismos de cooperación técnica, económica y financiera entre Nación y las provincias, un punto reclamado durante las discusiones federales.

La propuesta incorpora además un plan de egreso para las personas internadas, dispositivos de seguimiento y diferencias específicas entre el abordaje de adultos y el de niños y adolescentes.

El gobierno quiere cambiar la ley de salud mental y solo va a EMPEORAR todo, que ya es crítico: 1) Pone más obstáculos para internar personas en crisis, obligando a que haya psiquiatras. 2) Vuelve a instalar manicomios públicos y privados. 3) Abre la puerta a judicializar la salud y los criterios de alta. Además todas las provincias del país nos declaramos en contra de este proyecto, porque somos quienes efectivamente nos ocupamos de los problemas de la gente. — Nicolás Kreplak (@nkreplak) October 14, 2026

“Pone más obstáculos para internar personas en crisis”

Pese a esas modificaciones, Kreplak volvió a rechazar la reforma. En una publicación en X enumeró tres objeciones. La primera apunta justamente a la participación de psiquiatras en las decisiones de internación. “Pone más obstáculos para internar personas en crisis, obligando a que haya psiquiatras”, afirmó.

El planteo bonaerense se relaciona con la disponibilidad de profesionales. Según datos citados durante la negociación legislativa, existen en el país menos de 4.000 psiquiatras generales y alrededor de 454 especialistas infantojuveniles, frente a aproximadamente 100.000 psicólogos matriculados. Esa disparidad fue uno de los motivos por los que el nuevo texto incorporó alternativas como la teleconsulta.

Nación presenta ese cambio como una flexibilización respecto de la propuesta original. Provincia mantiene, sin embargo, que el diseño puede generar dificultades operativas en lugares donde la disponibilidad de especialistas es reducida.

La segunda afirmación de Kreplak fue todavía más contundente. “Vuelve a instalar manicomios públicos y privados”, sostuvo. El Gobierno nacional afirma que no rehabilitará los manicomios y que permitirá instituciones especializadas para los cuadros de mayor complejidad dentro de una red asistencial más amplia.

Nación ya había explicado en abril que los hospitales generales atenderían los cuadros leves y los establecimientos específicos se reservarían para situaciones graves. Buenos Aires cuestiona, en cambio, que ampliar nuevamente el lugar de instituciones monovalentes pueda reconstruir un modelo centrado en el aislamiento y debilitar el proceso de atención comunitaria.

El tercer cuestionamiento bonaerense se concentra sobre el rol judicial. “Abre la puerta a judicializar la salud y los criterios de alta”, afirmó Kreplak. El nuevo esquema prevé que las internaciones involuntarias sean notificadas a la Justicia, aunque el juez no será quien determine la decisión clínica de internar. También se establecen mecanismos de seguimiento posteriores al egreso y controles destinados a sostener la continuidad de los tratamientos.

El proyecto presentado originalmente por Nación contemplaba además evaluaciones interdisciplinarias antes de determinadas altas y mecanismos de supervisión durante los meses posteriores a la externación. Provincia sostiene que esas herramientas pueden ampliar la intervención judicial sobre decisiones sanitarias.

Bullrich pone la “prevención” en el centro

La defensa política de la reforma tiene otro concepto central. Bullrich sostuvo que la nueva redacción busca desplazar el criterio que exige esperar un “peligro inminente” para intervenir y avanzar hacia un enfoque preventivo cuando existan señales de riesgo grave para la persona o terceros.

“No llegar más tarde” fue la síntesis utilizada por las senadoras libertarias al presentar el acuerdo. La discusión modifica así uno de los núcleos históricos de la Ley 26.657: bajo qué condiciones puede una persona ser internada sin prestar consentimiento y qué profesionales deben intervenir en esa decisión.

El Ejecutivo nacional sostiene que la legislación actual genera dificultades para responder a determinadas crisis. La directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, había explicado ante el Senado que la reforma pretende brindar herramientas para situaciones en las que los equipos no encuentran respuestas suficientes con las reglas actuales.

Adicciones: la ludopatía entra expresamente en la ley

Otro cambio relevante es la ampliación del tratamiento de las adicciones. El nuevo texto incorpora expresamente distintos consumos problemáticos y suma la ludopatía dentro de las problemáticas alcanzadas.

Es un dato que conecta la discusión nacional con otro debate que atraviesa en paralelo a la Legislatura bonaerense: la regulación de las apuestas online.

La Libertad Avanza sostiene que la modificación permitirá abordar de manera integral situaciones que hoy requieren respuestas sanitarias más claras. En Buenos Aires, el Segundo Plan Provincial presentado esta semana también incluye entre sus prioridades los consumos problemáticos y las nuevas formas de padecimiento vinculadas con las apuestas digitales.

Como informó este medio, el 20,5% de los estudiantes secundarios incluidos en el último relevamiento de Sedronar declaró haber apostado dinero por internet durante el último año. El dato mide participación en apuestas y no equivale por sí mismo a un diagnóstico de ludopatía.

El sistema llega al debate con la demanda en alza

La disputa legislativa ocurre en un escenario que Nación y las provincias coinciden en reconocer como crítico. Un informe federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús recopiló información de 14 jurisdicciones que concentran el 70,85% de la población argentina.

Según ese relevamiento, las consultas ambulatorias por salud mental aumentaron 23% durante el último año. Las internaciones crecieron 42% entre 2023 y 2026 y sólo en el último año subieron 12%.

También aumentó la demanda de niñas, niños y adolescentes y la cantidad de personas que, tras perder obra social o medicina prepaga, comenzaron a atenderse en el sistema público.

Entre 2021 y 2026, las jurisdicciones relevadas incorporaron al menos 388 nuevas camas específicas de salud mental en hospitales generales, mientras 13 de las 14 informaron aumentos de capacidad y expansión de dispositivos comunitarios.

El diagnóstico bonaerense es que la discusión legal no puede separarse del financiamiento. El cruce se produjo apenas un día después de que Kicillof y Kreplak presentaron en el Hospital El Dique de Ensenada el Segundo Plan Provincial de Salud Mental 2026-2031.

La estrategia busca reforzar la atención en hospitales generales, ampliar dispositivos territoriales y viviendas con apoyo, garantizar medicamentos y fortalecer programas de prevención del suicidio y consumos problemáticos.

Kreplak defendió allí el modelo bonaerense. “Desde nuestra gestión logramos visibilizar y poner en agenda que la salud mental es una problemática sanitaria real que atañe a nuestro pueblo”, afirmó.

Kicillof llevó el debate directamente hacia el rol del Estado. “No hay soluciones provinciales a problemas nacionales, pero sí hay compromiso, trabajo y decisión política”, sostuvo.

También presentó resultados de la etapa anterior. De acuerdo con los datos oficiales, el primer Plan Provincial alcanzó un 92,3% de cumplimiento de sus metas. Desde 2019, el Gobierno bonaerense informa que logró externar al 70% de las personas que se encontraban institucionalizadas en sectores de larga estadía.

Las viviendas con apoyo pasaron de 74 a 227. Ese proceso es presentado por la administración provincial como parte de la desmanicomialización: reemplazar internaciones prolongadas por una combinación de atención hospitalaria general, dispositivos territoriales y espacios residenciales con distintos niveles de acompañamiento.