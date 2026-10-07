De los textiles a las autopartes: el mapa de la crisis industrial bonaerense

Industria, producción y empleo.

La industria bonaerense llega a una nueva jornada de debate con una cifra que sintetiza buena parte de las preocupaciones empresarias y sindicales: entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 perdió 30.748 puestos de trabajo registrados, una contracción del 5,7%. Este miércoles, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) llevará ese diagnóstico a Quilmes, donde reunirá a empresarios y dirigentes gremiales en una actividad por el Día de la Industria.

El encuentro incluirá el panel “Producir en Argentina: competitividad, empresa y realidad” y tendrá como telón de fondo una combinación de menor empleo, cierres fabriles, caída del consumo y mayor presión de determinados productos importados sobre el mercado interno. La CGT bonaerense comparte parte de las preocupaciones y ya mantiene contactos con el sector empresario para explorar acciones destinadas a preservar fuentes laborales.

La agenda de UIPBA, que preside Alejandro Gentile, también contiene reclamos hacia distintos niveles del Estado. Los industriales cuestionan la política de apertura comercial del Gobierno de Javier Milei y advierten por las dificultades para competir con productos terminados provenientes del exterior. Al mismo tiempo, plantean ante la gestión de Axel Kicillof la necesidad de reducir la carga de tributos provinciales que consideran distorsivos para la producción.

El empleo cae y el rebote productivo no alcanza

La pérdida laboral no se distribuye de manera uniforme, pero atraviesa a buena parte del entramado fabril. Entre el último trimestre de 2024 y el mismo período de 2025 desaparecieron 18.222 puestos industriales registrados, una baja del 3,5%. Al cierre de ese año quedaban 509.739 trabajadores registrados en el sector.

Informe UIPBA.

Los mayores retrocesos alcanzaron a ramas de fuerte presencia bonaerense. Los productos textiles perdieron 2.570 puestos; calzado y cuero, 2.150; fabricación de otros productos de metal, 2.142; caucho y plástico, 1.917; y confecciones, otros 937. Dentro del cuadro sectorial relevado, productos de petróleo fue la única rama que terminó 2025 con más empleo que un año antes.

Informe UIPBA.

El peso de Buenos Aires amplifica el impacto: en la Provincia funcionan unas 25.280 empresas industriales, equivalentes al 40,9% del total nacional, y el territorio reúne el 42,2% de los trabajadores fabriles del país. Su producción representa además cerca del 48,8% del producto industrial argentino.

Los primeros datos disponibles de 2026 muestran, sin embargo, que producción y empleo pueden moverse en direcciones distintas. La actividad industrial bonaerense creció 1,4% interanual en mayo y acumuló una mejora del 3% durante los primeros cinco meses. Al mismo tiempo, el empleo privado formal de la Provincia volvió a caer: perdió 5.046 puestos respecto de abril y quedó 2,4% por debajo de mayo de 2025.

Otras mediciones extienden el período y permiten observar la continuidad del deterioro. Un informe del Ministerio de Producción bonaerense elaborado sobre registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo contabilizó, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, 1.597 empleadores industriales menos y una pérdida de 45.822 puestos registrados. UIPBA, tomando una ventana diferente —mayo de 2023 a mayo de 2026—, registró 1.306 unidades productivas industriales menos y estimó que Buenos Aires concentró el 44,8% de los empleos fabriles perdidos en todo el país.

Textiles: menos insumos para fabricar y más ropa terminada

La crisis textil ofrece una de las imágenes más claras del proceso. La producción del sector cayó 22,6% entre enero y julio, acumuló 13 meses consecutivos de bajas interanuales y quedó por debajo de los niveles registrados durante la pandemia.

El comportamiento de las importaciones muestra, además, un cambio en la composición de lo que ingresa al país. Entre enero y agosto, las compras externas de materias primas textiles cayeron 28,6%; las de hilados, 42,6%; y las de tejidos planos, 52,7%. En sentido contrario, las importaciones de prendas terminadas crecieron 53,5% y las de otras confecciones aumentaron 21,8%.

También retrocedió la incorporación de equipamiento: durante los primeros ocho meses del año ingresaron US$78 millones en maquinaria textil, un 31,2% menos que en igual período de 2025. Las fábricas del sector operan con apenas el 45,3% de su capacidad instalada.

Informe INDEC.

Tal como relevó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la combinación ya tiene traducción territorial. Will Der cerró sus plantas de General Pacheco y Las Flores, con unos 120 trabajadores afectados entre ambos establecimientos. En Mar del Plata, Textilana atraviesa desde abril un concurso preventivo y mantiene una dotación muy inferior a la que llegó a tener: de más de 800 empleados, estimaciones de trabajadores ubicaban este año el plantel alrededor de 200.

El cuadro fabril excede ampliamente a la indumentaria. En Jeppener, la autopartista CLAPP anunció el cierre de su planta y la desvinculación de los trabajadores que permanecían en actividad. Kromberg & Schubert prevé dejar de operar en Pilar, con más de 200 empleados involucrados; Irauto anunció su salida de Benavídez y Pelzer System redujo fuertemente su estructura. A esa secuencia se agregan el cierre de FATE en San Fernando, conflictos en Granja Tres Arroyos y el cierre de la fábrica de calzado del Grupo Dass en Coronel Suárez.