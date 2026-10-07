“Estamos al servicio de la unidad”: el peronismo reunió a sus distintas vertientes y Kicillof puso la Casa Rosada en el horizonte

El Congreso provincial de Mujeres realizado en San Vicente convocó a cerca de dos mil militantes y dirigentes de distintas terminales internas, con fuerte respaldo a Cristina Fernández de Kirchner.

Axel Kicillof y Mariel Fernández compartieron el cierre del primer Congreso de las Mujeres del PJ bonaerense en San Vicente, en una jornada marcada por las definiciones de cara a 2027. La intendenta de Moreno ya hizo pública su intención de disputar la Gobernación, mientras el mandatario provincial profundiza su armado político con la mira puesta en la discusión nacional.

El encuentro, denominado “Unidas Triunfaremos”, reunió a cerca de dos mil mujeres y contó con la participación de dirigentes alineados con diferentes sectores del justicialismo bonaerense.

Durante su intervención, Kicillof reivindicó a Cristina Fernández de Kirchner, planteó la necesidad de fortalecer al peronismo y volvió a proyectar la discusión hacia 2027, con la recuperación del Gobierno nacional como uno de los objetivos centrales.

Fernández, que conduce la Secretaría de las Mujeres del PJ bonaerense, llegó a la jornada después de varios meses de recorridas por distintos municipios y con su intención de competir por la Gobernación ya expresada públicamente. En San Vicente, sin embargo, puso el foco en la organización partidaria y en la necesidad de sostener una construcción común entre los distintos espacios internos. “Nos ponemos al servicio, señor gobernador, de la unidad del peronismo”, afirmó ante las participantes.

Cristina, presente en las banderas y en los discursos

La situación de Cristina Kirchner ocupó un lugar central durante la jornada. En el predio se desplegaron carteles y banderas con las consignas “Cristina Libre” y “Cristina candidata”, mientras Fernández dedicó parte de su discurso a la expresidenta.

“Compañera Cristina, no estás sola”, señaló la intendenta, quien reclamó su libertad y sostuvo que las participantes del encuentro continuarían respaldándola.

Kicillof también incorporó el tema a su intervención y afirmó: “Cristina es inocente”. La expresión fue pronunciada frente a un auditorio donde también estuvieron dirigentes vinculados históricamente con el kirchnerismo.

Entre ellas apareció la senadora nacional Juliana Di Tullio, quien semanas atrás había asegurado públicamente que Cristina Kirchner nunca le manifestó estar enfrentada con el gobernador.

Durante su intervención, Kicillof reivindicó a Cristina Fernández de Kirchner y planteó la necesidad de fortalecer al peronismo.

Del encuentro participaron las intendentas Marisa Fassi, de Cañuelas, y María Alejandra Serra, de Daireaux. También estuvieron el jefe comunal de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y Mariano Cascallares. A la convocatoria se sumaron las ministras bonaerenses Estela Díaz, Daniela Vilar y Silvina Batakis, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y legisladoras como Marcela Basualdo, Roxana Monzón y María Rosa Martínez, entre otras dirigentes.

Tras los discursos, las participantes trabajaron en comisiones sobre la situación política, social y económica, organización territorial y herramientas para la participación partidaria. Las conclusiones fueron posteriormente llevadas a un plenario.

La composición del encuentro agregó un dato a la discusión interna que atraviesa al PJ bonaerense: en un mismo escenario coincidieron dirigentes cercanas a Cristina Kirchner, integrantes del gabinete provincial, jefas comunales y referentes vinculadas con la Liga de Intendentes.

Kicillof volvió a hablar de 2027

El gobernador utilizó buena parte de su discurso para proyectar la discusión hacia el próximo año electoral. “La tarea que tenemos es que en 2027 en la Casa Rosada vuelva a estar el peronismo y el campo popular”, afirmó.

Kicillof sostuvo que el PJ deberá buscar también a sectores que acompañaron electoralmente a Javier Milei y que, según planteó, hoy se encuentran disconformes con la marcha del Gobierno. Además, definió al próximo año como “crucial y determinante” para el espacio.

Para el cierre volvió sobre una frase que ya había utilizado en septiembre, durante el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda: “Cuenten conmigo para la lucha y para lo que viene”.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, aquel encuentro había colocado nuevamente la proyección nacional del gobernador dentro de la discusión del peronismo, aunque Kicillof todavía no formalizó una candidatura presidencial. En las semanas siguientes, el MDF continuó extendiendo su estructura y Bianco defendió las PASO como mecanismo para resolver las candidaturas si no existe un acuerdo previo.

Ante los proyectos de abandono, crueldad y deshumanización que intentan instalarse en nuestro país y en el mundo, hay una fuerza que siempre está a la cabeza de la resistencia: las mujeres. Son las primeras en sentir el impacto de las crisis, pero también las primeras en organizarse, movilizarse y poner el cuerpo para defender sus derechos. Desde el peronismo nos estamos preparando para un año crucial y las necesitamos más que nunca para ponerle un límite a la derecha y recuperar una democracia plena con Cristina libre. Cuenten conmigo para la lucha y para lo que viene. — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 6, 2026

Una interna que sigue abierta

La escena de San Vicente se produjo después de meses de diferencias públicas entre sectores del peronismo bonaerense.

Desde el MDF y el kirchnerismo hubo cruces por la conducción, el armado electoral y el lugar de Cristina Kirchner. Máximo Kirchner reconoció recientemente que existen diferencias políticas y personales con Kicillof, mientras dirigentes cercanos al gobernador vienen reclamando reglas para ordenar la competencia de 2027.

En paralelo, la Provincia tiene abierta otra discusión: quién sucederá a Kicillof en la Gobernación. Dentro del MDF aparecen nombres como Katopodis, Julio Alak, Fernando Espinoza y Jorge Ferraresi. La Cámpora tiene entre sus figuras a Mayra Mendoza, mientras la Liga de Intendentes también busca intervenir en esa definición. Mariel Fernández integra justamente ese último grupo y es una de las dirigentes que ya explicitó su intención de competir.

La Liga reúne intendentes del Conurbano, el interior y la costa y durante los últimos meses mantuvo conversaciones con Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, José Mayans y Ricardo Quintela. Federico Achával sintetizó recientemente uno de los objetivos del espacio al señalar que buscan que “un intendente sea gobernador”.

De la previa a la foto de San Vicente

La jornada llegó después de varios meses de recorridas territoriales de Mariel Fernández y de haber explicitado su intención de competir por la Gobernación en 2027. Ese despliegue se combina con otro dato que atraviesa la estructura partidaria: las mujeres representan alrededor del 55% del padrón del PJ bonaerense y son mayoría en 117 de los 135 municipios, dentro de una fuerza que reúne aproximadamente 1,15 millones de afiliados.

El Congreso sumó ahora una nueva escena a ese recorrido: Fernández y Kicillof compartieron escenario ante dirigentes vinculadas con diferentes sectores del justicialismo, mientras los discursos hicieron eje en la organización partidaria, Cristina Fernández de Kirchner y los desafíos electorales del próximo año.

La foto se produjo con las candidaturas todavía abiertas tanto a nivel provincial como nacional. Kicillof fijó como objetivo que el peronismo vuelva a la Casa Rosada en 2027, mientras Fernández ratificó su llamado a la unidad en momentos en que su nombre forma parte de la discusión por la sucesión bonaerense.