Legislatura bonaerense: salud, clubes, discapacidad y género marcan la agenda de comisiones

Legislatura bonaerense.

La Legislatura bonaerense abre una semana con actividad concentrada en las comisiones y una agenda que combina proyectos del Ejecutivo provincial con iniciativas impulsadas por distintos bloques políticos. Salud, discapacidad, clubes, género y derechos humanos aparecen entre los principales ejes de los órdenes del día publicados por el Senado y la Cámara de Diputados.

En la Cámara alta, Legislación General tiene previsto abordar dos proyectos enviados por el gobierno de Axel Kicillof que vienen de superar la instancia de Salud Pública: la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y la conformación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense con participación estatal mayoritaria. Ambos recibieron despacho favorable por mayoría el 1° de octubre y llegaron al nuevo filtro parlamentario.

En Diputados, en tanto, la agenda oficial concentra cinco reuniones entre el martes y el jueves. Los órdenes del día reúnen más de un centenar de asuntos, aunque una parte importante corresponde a declaraciones, reconocimientos y beneplácitos. Los proyectos con mayor alcance normativo se reparten entre políticas sanitarias, organizaciones sociales y deportivas, derechos humanos y políticas de cuidado.

El Senado vuelve sobre la agenda sanitaria de Kicillof

La Comisión de Legislación General del Senado, encabezada por el senador de Fuerza Patria Germán Lago, tiene en el centro de su temario las dos iniciativas sanitarias del Poder Ejecutivo. El SIPBA propone crear un sistema integrado de salud provincial, mientras que el segundo proyecto busca constituir una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria dedicada a la industria farmacéutica bonaerense.

El paso por Legislación General resulta relevante porque ambos textos tienen asignadas únicamente esa comisión y Salud Pública. El SIPBA ya obtuvo allí un despacho de mayoría con modificaciones, acompañado por dictámenes de rechazo de dos minorías. La iniciativa sobre industria farmacéutica también fue aprobada mayoritariamente en Salud.

El orden del día incluye además iniciativas provenientes de Diputados. Entre ellas aparece la declaración de mayo como “Mes Provincial por la Visibilización del Síndrome de Williams”, impulsada originalmente por Berenice Latorre, de Unión por la Patria, y la institución del 11 de julio como Día Provincial del Médico y la Médica Neonatólogo/a, promovida por Juan Ariel Archanco, también de Unión por la Patria.

Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores.

Discapacidad, clubes y una agenda cruzada por distintos bloques

La actividad en Diputados comenzará el martes a las 14 con una reunión de asesores de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad, presidida por Margarita Recalde, de Unión por la Patria. El principal proyecto de ley propone que Buenos Aires adhiera al Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas.

El temario incorpora además dos iniciativas declarativas del diputado oficialista Carlos Puglelli vinculadas con el Plan Nacional sobre Trastorno del Espectro Autista y con la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad a partir de los resultados de una auditoría.

El miércoles habrá dos frentes. Al mediodía se reunirá Asuntos Culturales, cuyo orden del día está firmado por José Ignacio Rossi, de Unión por la Patria. La comisión tiene 28 asuntos y cuatro proyectos de ley, entre ellos la propuesta del diputado Juan Martín Malpeli para denominar “Arroyo Haroldo Conti” a un curso de agua de las islas de San Fernando, además de iniciativas para reconocer personalidades de la cultura, la actividad profesional y la vida pública bonaerense.

A las 14 llegará uno de los temarios más amplios de la semana: Clubes y Asociaciones Civiles, presidida por Luciana Padulo, de Unión por la Patria. Allí convivirán cinco proyectos de ley provenientes de diferentes espacios políticos.

La radical María Alejandra Lordén propone convertir a los clubes de barrio y de pueblo en ámbitos para la prevención de consumos de sustancias psicoactivas. La también radical Priscila Minnaard impulsa una modificación al esquema de financiamiento operativo de federaciones y asociaciones de bomberos voluntarios.

Desde el oficialismo, Ayelén Rasquetti lleva nuevamente a discusión la paridad de género en las comisiones directivas de los clubes bonaerenses, mientras María Noelia Saavedra propone precisar la forma jurídica de los clubes deportivos provinciales. El PRO también tendrá una iniciativa propia: Julieta Quintero Chasman impulsa un régimen de protección jurídica para acuerdos solidarios de asistencia no laboral.

Diputados bonaerenses en reunión ordinaria de la comisión de Clubes y Asociaciones Civiles.

Cromañón, políticas de cuidado y hogares monomarentales

El jueves a las 10 será el turno de Derechos Humanos. La comisión está presidida por Juan Martín Malpeli, de Unión por la Patria, y tendrá dos proyectos de ley como eje. Soledad Alonso, del mismo bloque, impulsa establecer cada 16 de septiembre como Día Provincial de las Juventudes.

Por su parte, Facundo Tignanelli, presidente de la bancada de Unión por la Patria, propone reconocer a las víctimas fatales y sobrevivientes de la Masacre de República Cromañón como sujetos prioritarios de políticas públicas de memoria, verdad, justicia, reparación integral y acompañamiento en territorio bonaerense.

El orden del día incorpora además una propuesta de Matías Civale, de UCR + Cambio Federal, para otorgar post mortem la distinción Azucena Villaflor a Sergio “Ruso” Karakachoff, al cumplirse 50 años de su secuestro y asesinato. Una parte importante del resto del temario está atravesada por conmemoraciones de los 50 años de la Noche de los Lápices, la memoria de Jorge Julio López y otros hechos vinculados con el terrorismo de Estado.

La última reunión ordinaria publicada para la semana será el jueves a las 13 en la Comisión de Mujer, presidida por Ayelén Rasquetti. Allí se concentran tres proyectos de ley de contenido social.

Romina Braga, de la Coalición Cívica, impulsa el programa “Mujeres Cuidadoras de la Provincia de Buenos Aires”, pensado para fortalecer las capacidades de quienes realizan tareas de cuidado. Rasquetti propone crear en el Poder Ejecutivo un “Circuito de Salud de la Mujer”, mientras Evelyn Flores Yanz, de Unión por la Patria, promueve un Registro Provincial de Hogares Monomarentales.

La composición de los temarios muestra una semana en la que las presidencias de las comisiones convocadas están mayoritariamente en manos del peronismo bonaerense, pero con proyectos de origen diverso: UCR, PRO y Coalición Cívica tendrán iniciativas propias en discusión junto con las del oficialismo y los proyectos sanitarios enviados por el Ejecutivo provincial.