Kicillof acelera el armado del MDF: expansión federal, plenarios y una agenda de propuestas para 2027

Kicillof (MDF).

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que impulsa el gobernador Axel Kicillof, amplió durante los últimos días sus actividades fuera y dentro de la provincia de Buenos Aires. Un congreso productivo en la Capital, un plenario en Entre Ríos y encuentros en Quilmes y San Martín mostraron una construcción que busca organizarse y elaborar propuestas hacia 2027.

El despliegue continuará con tres citas ya anunciadas: una reunión de intendentes bonaerenses el jueves 29 de octubre, una visita prevista a Jujuy el viernes 30 y un plenario de Hábitat y Territorio el 5 de noviembre en Florencio Varela, donde está programado un cierre a cargo del mandatario provincial. Las actividades combinan acuerdos políticos y discusión de políticas públicas, sin una candidatura presidencial formalizada.

Un congreso productivo para ampliar la presencia en la Ciudad

El MDF realizó el 22 y 23 de octubre su primer Congreso Productivo de la Ciudad de Buenos Aires, con actividades en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Ortúzar y en el Teatro Astros. Empresarios, representantes de pymes, sindicatos, cooperativas, universidades y organizaciones sociales participaron de debates sobre el perfil económico porteño y su vinculación con la región metropolitana.

La programación incluyó 14 paneles sobre industria, empleo, desarrollo urbano, economía circular, ciencia, tecnología y financiamiento. En su intervención, Kicillof cuestionó la política económica nacional y sostuvo que el desarrollo de la Ciudad necesita medidas que acompañen la producción y el trabajo. También pidió pensar a la Capital “como parte de un país federal”, en lugar de tratarla como un territorio aislado de las demás provincias.

El ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, participó como referente del armado porteño. El encuentro también reunió a Leandro Santoro y Matías Lammens en una conversación sobre las condiciones políticas y productivas de la Ciudad. El debate vinculó el proyecto porteño con una propuesta de alcance nacional.

Entre Ríos, una nueva escala de la organización federal

La expansión fuera de Buenos Aires tuvo otra expresión el sábado 24 de octubre en Concepción del Uruguay, donde se realizó el primer plenario del MDF en el departamento Uruguay, provincia de Entre Ríos. La convocatoria reunió a más de 200 participantes, entre militantes, representantes sindicales y dirigentes procedentes de localidades como Gualeguaychú, Concordia y Paraná.

Las actividades se desarrollaron en espacios de ATE y del Sindicato de Dragado y Balizamiento. Hubo siete comisiones de trabajo dedicadas a producción, salud, ambiente, educación, derechos humanos, vivienda, justicia, cultura y otras áreas. Los organizadores plantearon que los aportes de las mesas servirán para elaborar propuestas políticas y sectoriales, además de fortalecer la articulación entre distintos puntos de la provincia.

El encuentro siguió a una visita del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, a la ciudad entrerriana de San José, donde había convocado a priorizar la organización y los acuerdos antes que la discusión anticipada de candidaturas. En Concepción del Uruguay, el exdiputado nacional Marcelo Casaretto participó del cierre y respaldó la construcción del espacio en el distrito.

Quilmes y San Martín: militancia territorial y agenda educativa

En el conurbano, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, encabezó el viernes 23 una reunión con organizaciones sociales, políticas y territoriales del MDF en Quilmes. Tras la actividad, destacó en sus redes sociales la necesidad de sostener la militancia barrial y la articulación entre distintos sectores. Su respaldo al gobernador quedó sintetizado en una frase: “Hay otro camino. Y es con Kicillof”.

Un día antes, en San Martín, el espacio lanzó su mesa local de Educación con un encuentro en el predio de la Asociación Obrera Textil (AOT). Participaron el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis; el intendente Fernando Moreira; y el exdirector general de Cultura y Educación Alberto Sileoni, junto con docentes, estudiantes y militantes.

La jornada comenzó con comisiones de debate y continuó con exposiciones de jóvenes y referentes educativos. Moreira reclamó recuperar el presupuesto para educación, las becas y las paritarias, mientras Katopodis destacó la necesidad de organizar a quienes acompañan el proyecto de Kicillof. El lanzamiento mostró otra dimensión del MDF: construir equipos temáticos, además de sostener actividades políticas municipales.

Florencio Varela prepara un plenario sobre vivienda y territorio

La próxima convocatoria sectorial de mayor alcance anunciada por el movimiento será el jueves 5 de noviembre en el Polideportivo Municipal La Patriada, de Florencio Varela. El encuentro de MDF Hábitat y Territorio empezará con acreditaciones a las 13, continuará con una apertura a las 13.30 y desarrollará mesas de trabajo entre las 14 y las 16. Kicillof tiene previsto cerrar la jornada a las 16.

Uno de los ejes será la planificación urbana, el ordenamiento territorial y el acceso al suelo, con debates sobre regularización dominial, normas y criterios ambientales. Otra mesa tratará infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano, incluidos los problemas que enfrentan barrios y ciudades para acceder a prestaciones básicas.

También habrá discusiones sobre organización comunitaria, economía social y cooperativismo, además de alternativas para facilitar el acceso a la vivienda. Alquileres, créditos, financiamiento y modalidades de construcción forman parte de los asuntos anunciados. El objetivo de los organizadores es reunir experiencias de distintos territorios y convertirlas en una agenda de propuestas sobre hábitat.

La agenda política de Kicillof y las definiciones hacia 2027

Esta actividad territorial se desarrolla mientras el peronismo busca coordinar posiciones ante el Gobierno de Javier Milei. El jueves 22, Kicillof participó en la Casa de La Pampa de una reunión con gobernadores y dirigentes peronistas, entre ellos Sergio Massa y Máximo Kirchner, para abordar el Presupuesto 2027, los recursos provinciales y las primarias electorales. Después de esa mesa, el gobernador mantuvo las actividades previstas de su propio movimiento.

Para el jueves 29 de octubre, a las 16, Kicillof convocó a intendentes del MDF al Salón Francés de la Gobernación bonaerense. La reunión tendrá entre sus temas las reelecciones municipales, las PASO, el calendario electoral y la organización territorial. Se trata de discusiones que siguen abiertas dentro del oficialismo provincial y que inciden sobre la selección de candidaturas para el próximo año.

La agenda federal prevé, además, una visita a Jujuy el viernes 30 de octubre, con contactos políticos y actividades previstas en Palpalá. El distrito está gobernado por el radical Carlos Sadir y su Partido Justicialista atraviesa una intervención judicial. El viaje forma parte de un recorrido que busca ampliar vínculos con dirigentes, sindicatos y sectores locales fuera de territorio bonaerense.

Con reuniones políticas, plenarios regionales y mesas especializadas, el MDF procura extender su estructura y darle contenido a su propuesta para 2027. El plenario sobre hábitat en Florencio Varela será una nueva instancia para discutir suelo, infraestructura y vivienda con organizaciones de distintos territorios.