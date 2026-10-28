La CGT llevará al Papa un documento con críticas al Gobierno de Milei

La CGT preparará un documento con cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei y propuestas centradas en el diálogo social, que entregará al Papa León XIV durante su visita a la Argentina. La decisión fue tomada por la mesa chica de la central sindical en una reunión en la sede del Sindicato del Seguro, donde también se expresó el malestar por la exclusión de los gremios de la última cumbre del PJ.

El texto buscará presentar los principales planteos del sindicalismo y reivindicar el diálogo social “como llave maestra para resolver los problemas estructurales de la Argentina”. Su elaboración forma parte de los preparativos para los encuentros que los dirigentes mantendrán con el pontífice en noviembre.

Los encuentros de la CGT con León XIV

La conducción cegetista participará el 9 de noviembre del encuentro con el mundo del trabajo, previsto en el Campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí también estarán representantes del empresariado y de los movimientos sociales.

Los sindicalistas ya comenzaron a recibir las invitaciones de la Conferencia Episcopal Argentina. Además, concurrirán a la misa que el Papa celebrará el miércoles 11 frente a la Basílica de Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú.

La mesa chica también resolvió que las delegaciones regionales de la CGT asistirán el martes 10 a la misa en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

En paralelo a los preparativos, los dirigentes sindicales no descartan un quinto paro general durante la gestión libertaria para la segunda quincena de noviembre. La medida permanece como una posibilidad y todavía no tiene una convocatoria definida.

Malestar por la exclusión de la cumbre del PJ

La reunión sindical también abordó la ausencia de representantes gremiales en el encuentro del PJ realizado la semana pasada en la Casa de La Pampa. La situación repitió lo ocurrido en la convocatoria del 11 de agosto, a la que tampoco habían sido invitados.

En la cumbre partidaria se evaluó un acuerdo para evitar una ruptura y disputar las elecciones de 2027 frente a Milei. La CGT pretende intervenir en esas definiciones y sus dirigentes temen quedar relegados a una participación testimonial en las listas.

Participaron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner; los presidentes de los bloques legislativos Germán Martínez, de Diputados, y José Mayans, del Senado; el senador santiagueño Gerardo Zamora; y los gobernadores Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella. También se sumó Juan Manuel Olmos por el PJ Federal.

Gerardo Martínez, de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, cuestionó el alcance de esa convocatoria: “No fue una cumbre sino una reunión del PJ de la provincia de Buenos Aires porque no estaban todos los representantes del movimiento peronista”.

El dirigente sostuvo que, después de la derrota electoral de octubre de 2025, una cumbre debería reunir a los gobernadores surgidos del peronismo, la juventud, las mujeres y los gremios que integran la conducción cegetista.

“No hay que equivocarse porque el panorama electoral cambió y la sociedad, en su mayoría, no tiene confianza en los que se reunieron”, afirmó.

La mesa chica respaldó sus declaraciones y resolvió activar una estrategia política mediante las regionales de todo el país, con el objetivo de elaborar un programa propio y construir alianzas. Así, la central busca ampliar su participación en las decisiones del peronismo rumbo a 2027.