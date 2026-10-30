De Morón a la SIDE: la interna entre Pareja y Las Fuerzas del Cielo llega al Congreso

Sebastián Pareja.

La interna de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires sumó un escenario inesperado: la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Su presidente, el diputado nacional y titular del partido bonaerense Sebastián Pareja, dio curso a un pedido de informes de Unión por la Patria sobre la posible intervención de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil a través de la Argentina.

La presentación, firmada por Agustín Rossi, Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez, contiene 14 preguntas dirigidas al jefe de la SIDE, Cristian Auguadra. Los diputados quieren saber si el asesor presidencial Santiago Caputo mantuvo comunicaciones con el organismo, impartió instrucciones o intervino en gestiones vinculadas con el viaje del senador brasileño.

La decisión de Pareja coloca al referente de Karina Milei frente a un área sobre la que su adversario interno mantiene influencia política. Desde el entorno del diputado aseguraron que no podían negarse a habilitar el trámite. Así, un requerimiento impulsado por el peronismo alcanza a un organismo clave del gobierno de Javier Milei.

Santiago Caputo busca arrebatarle la lapicera a Karina Milei en Provincia.

Una pelea por las listas y el control del partido

El enfrentamiento con Las Fuerzas del Cielo no comenzó con la polémica internacional. Su escenario principal es Buenos Aires, donde la conducción territorial de Karina Milei disputa el armado electoral con referentes de la militancia digital vinculados a Caputo.

El cierre de listas de 2025 marcó una diferencia. La conducción partidaria definió buena parte de las candidaturas, mientras Las Fuerzas del Cielo cuestionó el espacio concedido a quienes habían acompañado al Presidente desde las redes. Entre sus figuras más visibles están el diputado bonaerense Agustín Romo y Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan.

En juego no había solo lugares en las boletas: también quién organiza el partido en los municipios, reparte responsabilidades y define a sus representantes. Pareja apuesta a coordinadores seccionales y estructuras locales; sus críticos reivindican el protagonismo de la militancia digital que impulsó al oficialismo.

Una fotografía publicada por Pareja de una reunión del armado bonaerense sin Romo provocó cuestionamientos del sector digital. El conflicto llegó también a la Justicia: Pareja denunció presuntos hechos de amenazas y hostigamiento tras la difusión de sus datos personales en redes sociales.

Morón: una demostración territorial que reavivó los cruces

El 10 de octubre, el Congreso Provincial de la Juventud de LLA reunió en Morón a más de 1.200 participantes, según los organizadores. El encuentro, realizado en el Sindicato de Panaderos, fue una apuesta de Pareja para exhibir convocatoria y formar dirigentes hacia 2027.

Pero el cierre volvió a exponer la fractura. Pareja reivindicó a su espacio como la verdadera “banda” del Presidente y lanzó: “El que tenga alguna duda, que nos venga a buscar”. La arenga provocó críticas desde cuentas y referentes de Las Fuerzas del Cielo, especialmente por su conducción y la incorporación de dirigentes provenientes de otras fuerzas.

eh¿? Pareja avergonzo hasta al musulman y pedro escamoso https://t.co/yRMekuHb6d — Fuerzas del Cielo ​🐍​ (@cielo_fuerzas) October 11, 2026

Días después, el diputado afirmó que la canción estaba dirigida al kirchnerismo y no al sector de Caputo. Sin embargo, minimizó el peso de sus adversarios con una frase que mostró la distancia entre ambos espacios: “Ellos son poquitos, no nos hacen mella”.

Antes del congreso, Romo había destacado en redes los resultados electorales de jóvenes ligados al bolsonarismo brasileño. El mensaje fue interpretado como un reclamo de más lugares para los referentes digitales. La discusión juvenil quedó ligada a la misma pregunta: quién definirá las candidaturas de 2027.

Romo en X.

La Legislatura también reflejó el reparto de poder

La pelea también tuvo consecuencias en la Cámara de Diputados bonaerense. A fines de agosto, Romo dejó la presidencia del bloque libertario y lo reemplazó Juan Esteban Osaba, legislador platense cercano a Pareja. Romo asumió una vicepresidencia de la Cámara como parte del acuerdo entre ambas corrientes.

El parejismo obtuvo así la conducción formal de la bancada, con influencia en su coordinación política y parlamentaria. La vicepresidencia para Romo no cerró, sin embargo, la discusión por las candidaturas y la representación del sector de Caputo.

La disputa alcanzó los municipios. En Florencio Varela hubo cuestionamientos al protagonismo de dirigentes provenientes del peronismo y al coordinador de la Tercera Sección Electoral, Fabricio Martínez. En La Matanza, militantes digitales ligados a Caputo reprocharon votos de concejales libertarios en una ordenanza sobre una deuda municipal.

Afiliaciones y otra controversia en el armado bonaerense

La conducción de Pareja también enfrenta cuestionamientos por el padrón. El concejal de Campana Maximiliano Corio denunció que numerosas fichas de afiliación de su sector no habían sido registradas y reclamó explicaciones ante la jornada de afiliación que LLA convocó en los 135 municipios para el 24 de octubre.

La controversia llegó en mayo a la Justicia Federal Electoral de La Plata. El juez Alejo Ramos Padilla rechazó la intervención del partido porque no se acreditaron los requisitos y pruebas necesarios, pero formuló observaciones sobre la convivencia entre órganos partidarios formales y una estructura informal de coordinación territorial. Los denunciantes apelaron el fallo.

Aunque el reclamo por las afiliaciones no se reduce a la pelea con Las Fuerzas del Cielo, expuso nuevas tensiones en la organización bonaerense. El padrón, la representación de los militantes y el poder de los coordinadores seccionales inciden en el armado electoral.

El nuevo frente se instaló en el Congreso

La Bicameral le da ahora a Pareja otra función: canalizar el control parlamentario de los servicios de inteligencia. La comisión puede requerir explicaciones a la SIDE y, si las respuestas resultan insuficientes, sus integrantes podrían citar a Auguadra.

El pedido por Bolsonaro ya fue remitido al Poder Ejecutivo. Los legisladores buscan establecer si hubo intervención de agentes, comunicaciones o utilización de recursos estatales. El episodio vuelve a cruzar a Pareja y Caputo, esta vez alrededor de un organismo nacional, no de una lista electoral.

Con la candidatura libertaria a la Gobernación todavía sin definir, entre los nombres mencionados aparecen Diego Santilli y el propio Pareja. Mientras este conserva el control del partido provincial y Osaba preside el bloque legislativo, Las Fuerzas del Cielo mantiene su reclamo de representación. El nuevo frente en el Congreso se suma a una disputa que sigue abierta hacia 2027.