LLA bonaerense, entre la campaña de afiliaciones y la disputa judicial por el padrón

Karina Milei y Sebastián Pareja.

La Libertad Avanza (LLA) prepara para este sábado 24 de octubre una jornada de afiliación simultánea en los 135 municipios bonaerenses, pero la convocatoria quedó atravesada por un reclamo que el partido arrastra desde hace meses. El concejal de Campana, Maximiliano Corio, volvió a cuestionar el registro de fichas partidarias, apuntó contra la conducción provincial de Sebastián Pareja y convocó a militantes y vecinos a pedir explicaciones en las mesas que se instalarán en el territorio.

El dirigente difundió un video en sus redes sociales para denunciar lo que describió como una “gravísima situación institucional” dentro de LLA bonaerense. Allí afirmó que la controversia no representa una ruptura con el presidente Javier Milei: sostuvo que busca fortalecer la organización partidaria y trabajar por su reelección en 2027. Su intervención llegó mientras el oficialismo libertario impulsa una campaña para ampliar su base de afiliados.

El principal cuestionamiento se concentra en las fichas que, según Corio, fueron presentadas pero no terminaron registradas. Como ejemplo mencionó a Campana, donde aseguró que se entregaron más de 400 solicitudes y que menos del 10% de esas personas figura en el padrón. El reclamo se suma a una presentación judicial iniciada en mayo que derivó en una resolución del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

La convocatoria del sábado y el reclamo a Pareja

La campaña provincial se desarrollará de 11 a 13, con puestos de afiliación en sedes partidarias y otros espacios de los distritos. La conducción busca sumar integrantes y ampliar su organización territorial hacia 2027. Corio, en cambio, invita a quienes presentaron fichas anteriormente a aprovechar esa misma jornada para preguntar qué ocurrió con sus solicitudes.

En su mensaje pidió acercarse “con la mejor de las ondas” y consultar a los referentes locales. Aclaró que no responsabiliza a los jóvenes que atenderán las mesas ni a los dirigentes municipales. Su señalamiento apunta a Pareja, titular de LLA bonaerense y diputado nacional, a quien atribuye la responsabilidad política por las afiliaciones que denuncia como faltantes.

La grabación también incluye un intercambio registrado durante una visita que Corio presenta como una consulta a una sede partidaria. El concejal pregunta dónde se realizan las actividades de afiliación y recibe indicaciones sobre distintas oficinas. Incorporó esa secuencia a sus cuestionamientos sobre la organización administrativa del espacio.

La controversia excede una diferencia por trámites pendientes. La condición de afiliado determina quién puede ejercer derechos previstos en la carta orgánica y participar formalmente de la vida partidaria. El padrón incide, por lo tanto, en la representación interna de una fuerza que trabaja para consolidar su presencia en los municipios y definir su esquema político de cara a las próximas elecciones.

Del reclamo de mayo al fallo judicial

El conflicto llegó en mayo a la Justicia Federal Electoral de La Plata. Corio pidió la intervención de LLA bonaerense por presuntas irregularidades en el manejo de afiliaciones, cuestionamientos al funcionamiento de los órganos internos y ausencia de elecciones partidarias. La presentación contó con el patrocinio de los abogados Jeremías Rodríguez y Walter Brizzio. También hubo un reclamo dirigido al Observatorio de la Democracia del Parlasur.

Rodríguez en X

En el expediente, el concejal sostuvo haber reunido 427 fichas de afiliación. Durante la audiencia se presentó un listado de 175 personas que, según su planteo, no figuraban en los registros pese a haber solicitado su incorporación. La denuncia buscaba poner bajo examen tanto las fichas como los mecanismos de decisión de la conducción provincial.

El juez Alejo Ramos Padilla rechazó la intervención mediante un fallo conocido en julio. Consideró que Corio no figuraba como afiliado, que no había agotado las instancias partidarias previas y que tampoco acreditó representación legal de las personas mencionadas. Además, señaló que no se aportaron pruebas suficientes de la entrega de las solicitudes cuestionadas. La resolución no declaró acreditadas las maniobras denunciadas.

La sentencia, sin embargo, incluyó observaciones sobre la estructura de LLA. Sus apoderados Alejandro Carrancio y Juan Esteban Osaba habían explicado que el partido funcionaba con una esfera orgánica, regulada por la carta partidaria, y otra de coordinación territorial informal. El magistrado advirtió sobre los problemas que podría presentar una estructura ajena a los órganos estatutarios y requirió corregir los aspectos señalados.

Rodríguez en X.

El fallo también estableció que el rechazo de una afiliación debe ser fundado y producirse dentro de los plazos legales, sin quedar librado a decisiones arbitrarias. Las personas que consideren vulnerados sus derechos conservan la posibilidad de reclamar por sus propias solicitudes, aun cuando el planteo general de Corio fue desestimado.

Después de esa resolución, el sector denunciante anunció una apelación y, según la información difundida esta semana, recurrió el fallo ante la instancia superior. La disputa judicial, que había comenzado como un reclamo por fichas presuntamente no incorporadas, quedó así vinculada con la discusión sobre el funcionamiento institucional del partido y sus mecanismos de representación.

La interna libertaria y la disputa hacia 2027

La pelea por el padrón se inscribe en el enfrentamiento entre el sector de Pareja, cercano a Karina Milei, y dirigentes vinculados a Santiago Caputo y al espacio conocido como Las Fuerzas del Cielo. Durante el año hubo cuestionamientos al reparto de responsabilidades territoriales, la selección de candidaturas y la incorporación de referentes procedentes de otras fuerzas políticas.

En mayo, esa disputa estuvo acompañada por denuncias de intimidaciones. Corio afirmó que habían intentado incendiar un local de su familia, mientras Brizzio denunció un ataque contra su vivienda. Ambos vincularon los episodios con la controversia partidaria y señalaron a la conducción provincial. Aquellos hechos ampliaron el enfrentamiento más allá de las discusiones por las fichas de afiliación.

El nuevo video tiene una orientación diferente: Corio no llama a boicotear la convocatoria del sábado, sino a concurrir para consultar el estado de las fichas. En el texto que acompañó la publicación afirmó que su iniciativa no era contra una sola persona, sino a favor del partido y de la posibilidad de trabajar juntos por la continuidad de Milei en 2027.

La conducción provincial llega a la jornada con el objetivo de sumar afiliados en los 135 municipios. Los dirigentes que cuestionan el padrón buscan, en cambio, que se esclarezca qué ocurrió con las solicitudes ya entregadas y quién debe responder por su tramitación. Entre la campaña territorial y la apelación judicial, las afiliaciones vuelven a ocupar un lugar central en la organización de LLA bonaerense.