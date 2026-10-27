Bullrich marca distancia de Milei y abre otro frente interno hacia 2027

Patricia Bullrich sumó dos gestos de diferenciación respecto de Javier Milei: cuestionó sus expresiones contra el periodismo y estuvo ausente de la reunión de Gabinete del lunes 26 de octubre. Los episodios expusieron las tensiones entre la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y la conducción del oficialismo, mientras crecen las especulaciones sobre su papel electoral en 2027.

La explicación transmitida para justificar la inasistencia fue que debía atender cuestiones personales. Sin embargo, personas de su entorno también vincularon la decisión con el malestar por las declaraciones presidenciales. Bullrich suele participar de los encuentros de gabinete ampliado, al igual que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, aunque ninguno integra el equipo de ministros.

El cuestionamiento de Bullrich a los ataques contra la prensa

La diferencia pública más reciente apareció después del discurso de Milei en la cena de la Fundación Faro. La senadora sostuvo que el Presidente “cruzó un límite” con su referencia a la “hoguera” al atacar al periodismo.

El desacuerdo habría tenido un capítulo previo en privado. De acuerdo con versiones atribuidas al entorno de Bullrich, la dirigente ya le había planteado al mandatario su rechazo a ese tipo de expresiones. Esa conversación no fue confirmada públicamente por ambos protagonistas.

Los cuestionamientos se suman a otras diferencias sobre la marcha de la economía y a los gestos de proyección política de la senadora. Entre ellos, un video difundido en sus redes con música de Plan B, que fue interpretado dentro del oficialismo como una señal hacia la próxima disputa electoral.

Una tensión distinta de la disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo

El protagonismo de Bullrich incorpora otro eje a la interna libertaria. Las diferencias entre Karina Milei y Santiago Caputo están vinculadas con la distribución de poder dentro del círculo presidencial: cargos, decisiones de gestión, negociaciones con aliados y vínculos institucionales.

En el caso de la senadora, la discusión incluye su posicionamiento público y el lugar que podría ocupar en 2027. Su conducción del bloque oficialista en el Senado le da, además, un papel en la negociación de la agenda legislativa.

Los gestos de diferenciación no equivalen, por ahora, a una ruptura anunciada. Tampoco definen una candidatura. Sí mantienen abierta la discusión sobre cómo convivirán sus posiciones con las decisiones del núcleo presidencial.

Brasil agregó otra diferencia dentro del oficialismo

El triunfo de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro incorporó un nuevo motivo de tensión. Bullrich había respaldado al candidato derrotado, pero desde su entorno transmitieron preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno argentino cuestionara la legitimidad del resultado.

Durante el lunes posterior al balotaje, Milei no se pronunció públicamente sobre la victoria de Lula. Según la explicación oficial, el resultado brasileño no fue tratado en la reunión de Gabinete y la intervención presidencial estuvo concentrada en ratificar el programa económico.

En paralelo, Mauricio Macri y el PRO, la UCR y otros sectores políticos argentinos expresaron sus saludos al mandatario brasileño reelecto.

La respuesta frente a Brasil se agregó así a los desacuerdos sobre el discurso presidencial y la situación económica. Bullrich mantiene su lugar dentro del oficialismo, pero sus diferencias públicas suman interrogantes sobre el armado electoral de 2027.