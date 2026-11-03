Nardini visitó el nuevo edificio de Niñez y Adolescencia en Grand Bourg

En la sede también funciona el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El intendente de Malvinas Argentinas destacó su función de acompañamiento a las familias.
Municipales03 de noviembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, visitó el nuevo edificio de la Dirección de Niñez y Adolescencia, ubicado en la ciudad de Grand Bourg. El espacio también alberga al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio.

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El jefe comunal compartió la recorrida a través de sus redes sociales, donde puso el foco en la función de la sede y en el trabajo destinado a las infancias y adolescencias del distrito.

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“Este espacio sirve para acompañar a las familias y trabajar por los derechos de las infancias y adolescencias”, expresó Nardini.

La nueva sede reúne así a la Dirección de Niñez y Adolescencia y al Servicio Local, cuya tarea está vinculada con la promoción y protección de derechos. El acompañamiento familiar fue el eje que destacó el intendente al referirse al funcionamiento del edificio.

“Seguimos construyendo”, sostuvo en la publicación con la que difundió su visita a Grand Bourg.

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