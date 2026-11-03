Curutchet destacó el compromiso solidario en Marcos Paz: “Hay otro camino”

El intendente de Marcos Paz destacó la participación de quienes colaboraron con proyectos comunitarios. Durante el encuentro, realizado en el Centro Cultural Roma, también convocó a sumar instituciones y voluntarios para el próximo año.
Municipales03 de noviembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, participó del cierre del Programa de Voluntariado de la Expo Solidaria y reconoció a las instituciones intermedias y a los estudiantes que se involucraron en el trabajo comunitario. El jefe comunal destacó la solidaridad y el compromiso con los demás como valores para construir una comunidad.

Ricardo Curutchet.
Ricardo Curutchet.

La actividad se desarrolló en el Centro Cultural Roma, donde los participantes compartieron experiencias del programa. La iniciativa promueve la incorporación de estudiantes a proyectos de instituciones intermedias del distrito.

“Compartimos el cierre del Programa de Voluntariado de la Expo Solidaria, reconociendo a las instituciones intermedias y a los estudiantes que se sumaron a trabajar por el bien común”, expresó Curutchet en sus redes sociales.

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El reconocimiento estuvo dirigido tanto a las organizaciones como a los jóvenes que participaron de las propuestas. En su mensaje, el intendente vinculó esas experiencias con la importancia de sostener los lazos comunitarios.

“En un momento complejo para la humanidad, la solidaridad y el compromiso con el otro que tenemos en Marcos Paz cobran un valor enorme”, sostuvo.

Curutchet también puso el acento en el aporte de cada participante y en la posibilidad de construir respuestas colectivas: “Cada institución, cada voluntario y cada proyecto son una muestra de que hay otro camino: el de construir una comunidad entre todos”.

Durante el cierre, el jefe comunal convocó a continuar impulsando proyectos y ampliar la participación en la próxima edición. “El aplauso es para ustedes y que en el 2027 sean más instituciones y más voluntarios”, manifestó.

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