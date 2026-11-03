Espinoza reclamó un shock salarial y respaldó a Kicillof para la presidencia en 2027

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, reclamó una recomposición urgente de los ingresos familiares después de recorrer San Pedro, Ramallo y San Nicolás, en la Segunda Sección Electoral bonaerense. Durante las visitas mantuvo encuentros con productores, comerciantes, trabajadores y jubilados, y vinculó las dificultades que le transmitieron con el programa económico de Javier Milei.

Espinoza

“Es urgente un shock salarial en los hogares y recuperar las economías regionales”, sostuvo. El dirigente también expresó su respaldo a Axel Kicillof para la presidencia en 2027 y llamó a ampliar la construcción electoral hacia sectores que no integran el peronismo.

La recorrida incluyó conversaciones con representantes de distintas actividades productivas del noreste provincial. Espinoza planteó que esos intercambios deben servir para elaborar propuestas y dar mayor participación al interior bonaerense.

“Después de hablar con los pequeños y medianos productores, con los sectores de las economías regionales, con los comerciantes, con los trabajadores y las vecinas y vecinos, quedó claro que en la nueva Argentina que vamos a construir entre todos, hay que potenciar el protagonismo del interior bonaerense”, afirmó.

Espinoza estuvo en San Pedro, Ramallo y San Nicolás

En San Pedro, Espinoza describió dificultades en las actividades vinculadas con los viveros y la producción de cítricos. Según señaló, la caída de las ventas y de la rentabilidad se combina con aumentos de los costos de electricidad, gas y gasoil.

También relató que visitó un merendero comunitario donde, de acuerdo con su testimonio, la demanda creció más de un 100%. El titular de la FAM responsabilizó al Gobierno nacional por ese panorama y cuestionó las consecuencias de sus medidas sobre productores y trabajadores.

En Ramallo, la agenda incluyó una visita a un centro de jubilados. Allí, aseguró, recibió testimonios sobre las dificultades para sostener los gastos cotidianos con los ingresos previsionales.

“Acá, en el interior productivo de la Provincia la mayoría de los jubilados tienen que seguir trabajando para poder sobrevivir. Hay que volver a inyectar dinero en los hogares”, expresó.

En San Nicolás conversó con feriantes que trabajan en las inmediaciones del santuario de la Virgen. Según contó, le transmitieron que durante la celebración del último 25 de septiembre hubo una mayor concurrencia de visitantes, pero las ventas cayeron más de un 60%.

Espinoza también cuestionó lo que describió como la exclusión de la ciudad del régimen de Zona Fría. Afirmó que más de 44 mil familias perdieron el subsidio al gas y atribuyó a esa situación un incremento del 50% en las tarifas. Además, sostuvo que cerraron más del 40% de los comercios de la zona.

Al evaluar el conjunto de las visitas, el intendente vinculó el deterioro de las condiciones de vida con los aumentos tarifarios, la apertura de importaciones, el cierre de industrias, la desocupación y el endeudamiento familiar.

Un frente más amplio y el respaldo a Kicillof

El planteo económico estuvo acompañado por una convocatoria política. Espinoza propuso un peronismo que escuche a las nuevas generaciones, revise sus errores y construya respuestas junto con los sectores productivos.

“Hay que abrir las puertas a otros sectores y construir un gran frente electoral que vaya más allá del peronismo”, señaló.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, Kicillof también planteó ampliar la construcción opositora con trabajadores, estudiantes, productores y empresarios, mientras siguen pendientes las definiciones sobre candidaturas.

Espinoza cerró sus declaraciones con un respaldo explícito a una proyección presidencial de Kicillof: “Seguiremos impulsando nuevas propuestas para una nueva Argentina, en la que, a partir del 10 de diciembre de 2027, vamos a tener un nuevo presidente y ese presidente es Axel Kicillof”.