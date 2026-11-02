La Costa impulsó un intercambio regional sobre políticas de género

La Municipalidad de La Costa recibió a representantes de distintos municipios bonaerenses en una jornada destinada a compartir experiencias y proyectos productivos orientados a fortalecer la autonomía económica de mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género.

El encuentro se desarrolló en el marco del Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual y permitió poner en común iniciativas implementadas en distintos distritos a partir del programa provincial Municipios por la Igualdad.

Un espacio de intercambio entre municipios

La jornada reunió a equipos municipales y provinciales que trabajan en políticas de género y acompañamiento a mujeres en situación de violencia.

Durante el encuentro, los representantes de cada distrito expusieron cómo se conformaron sus unidades productivas, cuáles fueron los principales desafíos y qué resultados alcanzaron.

El objetivo fue generar un espacio de intercambio de herramientas y experiencias que puedan ser adaptadas a las distintas realidades territoriales.

El programa Municipios por la Igualdad

Uno de los ejes del encuentro fue el programa provincial Municipios por la Igualdad.

La iniciativa brinda acompañamiento económico y logístico para impulsar proyectos productivos.

El objetivo es que estas herramientas puedan contribuir a ampliar las posibilidades de formación, trabajo y autonomía económica de las mujeres.

Participación de autoridades

La actividad contó con la presencia del intendente Juan de Jesús.

También participaron la directora provincial de Políticas Transversales, Cintia Nucifora; la directora de la Región Quinta, Natalí Zamora; y la directora provincial de Regiones, Silvia Zaballa.

La jornada permitió reforzar la articulación entre los gobiernos locales y los equipos provinciales.

La experiencia de Las Maras

En representación del Partido de La Costa se presentó Las Maras.

Se trata de un emprendimiento dedicado a la elaboración de alfajores que funciona dentro del Hogar de Protección Mara Mateu, ubicado en Aguas Verdes.

La iniciativa combina acompañamiento, capacitación y producción.

Un proyecto con reconocimiento provincial

Las Maras recibió recientemente el Reconocimiento Evita otorgado por el Senado de la provincia de Buenos Aires.

La distinción puso en valor el trabajo desarrollado por el emprendimiento y su aporte dentro de las políticas de acompañamiento a mujeres.

Durante la jornada, la experiencia fue presentada como uno de los proyectos impulsados desde el territorio.

Producción y autonomía económica

Uno de los puntos centrales del intercambio fue la necesidad de vincular las políticas de protección con herramientas que permitan generar ingresos propios.

La formación y los proyectos productivos aparecen como instrumentos que pueden ampliar las posibilidades de desarrollo personal y económico.

El enfoque busca que el acompañamiento no se limite únicamente a la emergencia.

Herramientas para sostener nuevos proyectos

Los equipos participantes compartieron distintas estrategias utilizadas para poner en marcha y sostener unidades productivas.

También analizaron dificultades vinculadas con organización, recursos y continuidad.

El intercambio permitió conocer experiencias que pueden servir como referencia para nuevas iniciativas.

Una mirada integral sobre las violencias

Las políticas presentadas durante el encuentro parten de una mirada que incorpora distintas dimensiones.

Además de la protección y el acompañamiento, se busca trabajar sobre la independencia económica.

La falta de ingresos propios puede convertirse en un obstáculo para que muchas mujeres puedan desarrollar proyectos de vida autónomos.

Articulación entre Provincia y municipios

La jornada también permitió fortalecer los vínculos entre los equipos locales y provinciales.

La coordinación busca facilitar el acceso a herramientas, recursos y experiencias ya desarrolladas en otros distritos.

De esta manera, cada municipio puede adaptar las propuestas a las necesidades de su comunidad.