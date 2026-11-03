Susbielles: “Seguiremos reclamando para recuperar por ley lo que nos corresponde”

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, puso el foco en dos temas que atraviesan actualmente al distrito: la recuperación del predio del Hospital Penna luego de los daños provocados por la inundación y el impacto de los cambios en el Régimen de Zona Fría sobre las tarifas de gas.

El jefe comunal anunció que continuarán las intervenciones en el sector donde funcionan distintas instituciones educativas, deportivas y sociales y, al mismo tiempo, volvió a cuestionar al Gobierno nacional por la modificación del esquema de beneficios para el consumo de gas.

Nuevas mejoras en el predio del Hospital Penna

Susbielles destacó que el predio del Hospital Penna alberga distintas instituciones y constituye un espacio de relevancia para los vecinos del sector.

El lugar fue uno de los puntos afectados por la inundación y desde entonces se vienen realizando diferentes tareas de recuperación.

“Con mucho esfuerzo, venimos avanzando en la recuperación del espacio y no pensamos detenernos”, expresó el intendente.

Accesos, iluminación y espacios comunes

El jefe comunal anticipó que la próxima etapa incluirá mejoras en los accesos y en la iluminación.

También está previsto continuar con la recuperación de espacios y áreas comunes.

Según explicó, las intervenciones tienen como objetivo mejorar las condiciones para quienes concurren diariamente al predio y para los vecinos del barrio.

Mejoras en dos establecimientos educativos

Susbielles también hizo referencia a los trabajos realizados mediante el programa Orgullo Escolar y con la participación de las cooperadoras.

En ese marco, destacó las mejoras realizadas en el Jardín de Infantes N.º 935 y la Escuela Secundaria N.º 14.

Ambas instituciones forman parte del conjunto de entidades que funcionan dentro del predio del Hospital Penna.

“Queremos más”

El intendente señaló que las intervenciones realizadas permitieron mejorar considerablemente ambos establecimientos, aunque planteó la necesidad de continuar avanzando.

“Al igual que la comunidad educativa queremos más”, sostuvo.

Por ese motivo, la gestión prevé continuar trabajando sobre la infraestructura general del lugar.

Recuperación después de la inundación

La puesta en valor del predio se inscribe dentro de las tareas de recuperación que Bahía Blanca viene desarrollando luego del temporal.

Susbielles remarcó que el proceso requiere continuidad y trabajo conjunto.

“Bahía se recupera paso a paso en todos sus rincones, con la determinación y el esfuerzo de todos”, expresó.

El reclamo por la Zona Fría

En paralelo, el intendente volvió a cuestionar los cambios introducidos por el Gobierno nacional en el Régimen de Zona Fría.

La Ley 27.828, reglamentada durante octubre, modificó el sistema anterior y focalizó los beneficios: Patagonia, Malargüe y la Puna mantienen una bonificación del 50%, mientras que para otras zonas anteriormente alcanzadas se estableció una bonificación adicional del 20% bajo determinadas condiciones socioeconómicas y climáticas.

Susbielles sostuvo que el nuevo esquema tendrá consecuencias significativas para los usuarios de Bahía Blanca.

“Un fuerte golpe al bolsillo”

“¡Un fuerte golpe al bolsillo para todos los bahienses!”, afirmó el intendente.

En su mensaje, aseguró que las familias de la ciudad resultarán afectadas por la modificación del beneficio y vinculó su reclamo con las características climáticas y los niveles de consumo de gas del distrito.

“En una ciudad donde el gas es indispensable para calefaccionarnos durante el invierno”, señaló al fundamentar su posición.

Críticas al Gobierno nacional

Susbielles consideró que Bahía Blanca fue perjudicada por la decisión adoptada a nivel nacional.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, se explicó que el nuevo régimen busca focalizar las bonificaciones según las condiciones climáticas y socioeconómicas de los hogares, en reemplazo del esquema ampliado anterior.

El intendente adelantó que la administración municipal mantendrá su reclamo.

“Bahía Blanca es Zona Fría”

“Seguiremos reclamando y trabajando para recuperar por ley lo que por derecho nos corresponde”, aseguró Susbielles.

Y cerró su posicionamiento con una definición: “Bahía Blanca es Zona Fría”.