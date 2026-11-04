Echarren: “Se viene El Niño y Milei abandonó las obras hídricas”

Francisco Echarren cuestionó el destino de los recursos que vinculó con la prevención de inundaciones. A través de sus redes, acusó al Gobierno nacional de colocar ese dinero en bonos y relegar las necesidades de los sectores productivos.
Municipales04 de noviembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

Francisco Echarren apuntó contra Javier Milei por la situación de las obras hídricas y el manejo de los recursos destinados a prevenir inundaciones. En una publicación en su cuenta de X, vinculó su reclamo con El Niño y acusó al Gobierno nacional de priorizar las colocaciones financieras sobre la ejecución de infraestructura.

echarren

“Se viene El Niño y Milei abandonó las obras hídricas”, sostuvo. Su cuestionamiento se concentró en la relación entre los impuestos que se pagan al comprar combustible y el financiamiento de trabajos contra las inundaciones.

“Cuando cargás nafta, pagás un impuesto para obras contra inundaciones”, expresó Echarren. A continuación, afirmó que esos recursos fueron utilizados para realizar operaciones con títulos: “En vez de hacer las obras, Milei timbeó esa plata en bonos”.

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El mensaje también incluyó una crítica a las prioridades de la gestión nacional y sus consecuencias para quienes producen. “Prioriza la timba financiera sobre el bienestar de los argentinos que producen”, manifestó.

El planteo de Echarren puso el foco en la responsabilidad del Gobierno nacional: cuestionó tanto la continuidad de las intervenciones como el destino de los fondos que, según sostuvo, deberían financiar la protección frente a inundaciones.

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