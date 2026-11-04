Susbielles anunció un transporte que busca llegar al 97% de los bahienses

El alcalde de Bahía Blanca, Federico Susbielles, presentó un nuevo sistema de transporte de pasajeros que tiene entre sus objetivos ampliar la cobertura hasta alcanzar al 97% de la población. La propuesta incluye nuevas unidades, conexiones entre barrios y modificaciones en los recorridos, las paradas y las frecuencias.

Federico Susbielles.

El anuncio fue difundido a través de sus redes sociales, donde vinculó la reorganización del servicio con las necesidades de movilidad de la ciudad. “Una ciudad que crece necesita un transporte a la altura de sus desafíos”, sostuvo.

Según explicó, la iniciativa busca ofrecer viajes más cómodos, seguros y previsibles. Para ello, la ampliación de la cobertura estará acompañada por cambios en las conexiones y en el funcionamiento de los servicios.

“Incorporaremos nuevas unidades, ampliaremos la cobertura para llegar al 97% de la población, sumaremos conexiones entre barrios y mejoraremos recorridos, paradas y frecuencias”, detalló Susbielles.

Un centro de monitoreo para seguir las unidades

Otro de los componentes anunciados es la puesta en marcha de un Centro de Monitoreo, que Susbielles presentó como el primero de Bahía Blanca. En el marco del nuevo sistema de transporte, permitirá seguir la ubicación de las unidades en tiempo real y controlar el cumplimiento del servicio.

El funcionario señaló que esa herramienta también permitirá ajustar las frecuencias según la demanda. Así, el seguimiento de los colectivos formará parte de los mecanismos previstos para supervisar la prestación y adecuar su funcionamiento a las necesidades de los pasajeros.

La propuesta contempla, además, mejorar el acceso a centros de salud y establecimientos educativos. Susbielles ubicó esa conectividad entre los objetivos de la transformación del transporte público, junto con la incorporación de vínculos entre distintos barrios.

“Queremos un transporte público de calidad, con mejor acceso a centros de salud, establecimientos educativos y más oportunidades para todos”, expresó.