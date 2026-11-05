General Pinto mejora la movilidad en Coronel Granada y sostiene el mantenimiento de parques

El Municipio de General Pinto avanza con nuevas intervenciones orientadas a mejorar los espacios públicos y las condiciones de movilidad en distintas localidades del distrito. En Coronel Granada comenzó la construcción de un nuevo tramo de bicisenda en el acceso al pueblo, mientras continúa el trabajo diario de mantenimiento de parques y sectores verdes.

La obra busca generar un espacio más seguro y cómodo para quienes se desplazan caminando o en bicicleta, al tiempo que se sostienen tareas permanentes destinadas a conservar en buenas condiciones los lugares de uso comunitario.

Nueva bicisenda en Coronel Granada

La intervención se desarrolla en el acceso a Coronel Granada y apunta a ampliar la infraestructura disponible para peatones y ciclistas. El nuevo tramo permitirá contar con un recorrido especialmente acondicionado para quienes utilizan la bicicleta, salen a caminar o eligen realizar actividades al aire libre.

Desde el Municipio destacaron que la obra forma parte de los trabajos que se vienen realizando en las distintas localidades del partido, con el objetivo de mejorar la circulación y sumar espacios pensados para el disfrute de la comunidad.

Más seguridad para caminar y andar en bicicleta

La construcción de la bicisenda busca ordenar la circulación y ofrecer condiciones más seguras para quienes se desplazan por el ingreso a la localidad. La generación de recorridos específicos permite separar, en determinados sectores, los desplazamientos recreativos y cotidianos del tránsito vehicular.

Además de su función vinculada con la movilidad, este tipo de infraestructura amplía las posibilidades para realizar actividad física y disfrutar de espacios abiertos en condiciones más adecuadas.

Mantenimiento diario de los espacios públicos

En paralelo, el Municipio mantiene un esquema permanente de cuidado de parques y espacios verdes en el distrito. Más de 40 integrantes del equipo municipal trabajan de lunes a viernes en tareas de corte de césped y acondicionamiento de distintos sectores.

El objetivo es mantener limpios y ordenados los espacios utilizados diariamente por vecinos y familias, especialmente plazas, parques y áreas recreativas que requieren intervenciones constantes a lo largo del año.

Un trabajo que se sostiene durante toda la semana

Las tareas de mantenimiento permiten conservar los espacios públicos en mejores condiciones y acompañar el uso cotidiano que hace la comunidad. El corte de césped y el cuidado general forman parte de una labor que requiere continuidad, especialmente durante los períodos de mayor crecimiento de la vegetación.

Desde la comuna remarcaron que estos trabajos se desarrollan de manera regular y abarcan distintos puntos del distrito, con el objetivo de mantener una imagen urbana cuidada y ofrecer lugares adecuados para actividades recreativas.

Infraestructura y cuidado del entorno

La nueva bicisenda en Coronel Granada y el mantenimiento de los espacios verdes responden a dos líneas de trabajo complementarias. Mientras la primera suma infraestructura destinada a una movilidad más segura, la segunda busca preservar los lugares públicos que forman parte de la vida diaria de cada localidad.