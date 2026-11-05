Fernando Gray acompañó a los jubilados en Congreso y reclamó por el acceso a medicamentos

El intendente de Esteban Echeverría volvió a Plaza Congreso para acompañar a las personas mayores. Cuestionó que el acceso a medicamentos y la posibilidad de llegar a fin de mes sigan siendo demandas pendientes.
Municipales05 de noviembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, volvió a Plaza Congreso para acompañar la movilización de jubiladas y jubilados. A través de sus redes sociales, expresó su preocupación por las dificultades que enfrentan las personas mayores para acceder a medicamentos y afrontar sus gastos mensuales.

Fernando Gray.
Fernando Gray.

“Hay reclamos que no deberían tener que repetirse todos los miércoles”, sostuvo el jefe comunal. Su mensaje puso el foco en la persistencia de demandas que, según planteó, deberían estar resueltas después de una vida de trabajo.

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“Las personas mayores tienen que poder vivir con tranquilidad. Acceder a sus medicamentos y llegar a fin de mes no deberían ser demandas pendientes. Pero, lamentablemente, eso no ocurre”, afirmó.

Gray explicó que regresó a la plaza para escuchar a quienes participan de las protestas y sostener su acompañamiento. “Hoy volví a Plaza Congreso para seguir escuchando y acompañando esta lucha”, señaló en la publicación.

El intendente destacó que la movilización también contó con sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y trabajadoras y trabajadores. Según expresó, esos sectores se manifestaron tanto en respaldo a los jubilados como frente a las dificultades que atraviesan.

Al referirse a esa participación, describió una “realidad cada vez más difícil” y remarcó el apoyo de las organizaciones y los trabajadores a las demandas de las personas mayores.

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