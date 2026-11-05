Rivadavia invierte en educación y mejora el equipamiento para cuidar espacios verdes

El Municipio de Rivadavia continúa avanzando con distintas intervenciones vinculadas a la educación y al mantenimiento de los espacios públicos. En Sansinena, el intendente Juanci Martínez recorrió obras en establecimientos educativos que buscan mejorar la infraestructura y ampliar las condiciones de funcionamiento de las instituciones.

En paralelo, la comuna incorporó dos nuevos tractores cortacésped para reforzar las tareas de mantenimiento de parques y espacios verdes en distintas localidades del distrito.

Nuevos espacios en la Escuela Secundaria N.º 4

Uno de los principales trabajos se desarrolla en la Escuela Secundaria N.º 4 de Sansinena, donde se ejecuta una obra con una inversión de $326 millones.

El proyecto contempla la construcción de dos nuevas aulas, oficinas para dirección y secretaría, baños y un hall de ingreso independiente. La ampliación permitirá sumar espacios específicos para el funcionamiento administrativo y pedagógico del establecimiento, además de mejorar la organización general del edificio.

Una inversión para ampliar la infraestructura escolar

La obra apunta a acompañar las necesidades actuales de la comunidad educativa y generar mejores condiciones para estudiantes, docentes y equipos directivos.

La incorporación de nuevas aulas y dependencias permitirá contar con una estructura más adecuada para el desarrollo de las actividades cotidianas, al tiempo que el nuevo acceso busca ordenar la circulación dentro del establecimiento.

Refuerzo estructural en el Jardín N.º 904

La recorrida también incluyó el Jardín de Infantes N.º 904, donde se lleva adelante una intervención sobre la pared medianera del SUM.

Los trabajos consisten en un refuerzo estructural y cuentan con una inversión superior a los $12 millones, financiada con recursos del Fondo Educativo.

La obra busca garantizar mejores condiciones de seguridad y sostener el uso adecuado de uno de los espacios centrales de la institución.

Martínez recorrió las obras junto a autoridades locales

El intendente Juanci Martínez estuvo acompañado por el delegado municipal, Alberto Figueroa; la secretaria de Educación, Mercedes García Duperou; el secretario de Obras Públicas, Juan Dufourc; la presidenta del Consejo Escolar, Daniela Vázquez; la consejera Evelin Garialde y directivos de los establecimientos.

La recorrida permitió observar el estado de avance de las intervenciones y coordinar los próximos pasos en cada una de las obras.

Más de $338 millones en intervenciones educativas

Entre la ampliación de la Escuela Secundaria N.º 4 y el refuerzo estructural del Jardín N.º 904, las inversiones superan los $338 millones.

Desde el Municipio destacaron que estas obras forman parte de una política de acompañamiento a las instituciones educativas del distrito, con el objetivo de mejorar progresivamente sus espacios e instalaciones.

La intención es sostener intervenciones que respondan a necesidades concretas y fortalezcan la infraestructura escolar en cada localidad.

Dos nuevos tractores para espacios verdes

En otro orden, Rivadavia incorporó dos nuevos tractores cortacésped que se suman al equipamiento municipal destinado al cuidado de parques, plazas y otros espacios verdes.

La nueva maquinaria permitirá reforzar las tareas de corte y mantenimiento, especialmente en sectores que requieren intervenciones frecuentes durante los períodos de mayor crecimiento del césped.

Más capacidad operativa para el Municipio

La incorporación de los tractores busca mejorar la capacidad de respuesta de los equipos municipales y facilitar el mantenimiento de espacios de uso comunitario.

El objetivo es sostener localidades más ordenadas y cuidadas, con recursos que permitan agilizar trabajos que se realizan de manera permanente en distintos puntos del distrito.

Educación y servicios como ejes de trabajo

Las obras en Sansinena y la incorporación de nueva maquinaria responden a áreas diferentes, pero forman parte de una misma línea de gestión orientada a fortalecer la infraestructura y los servicios.

Mientras las intervenciones educativas buscan mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, los nuevos tractores permitirán reforzar el mantenimiento de los espacios verdes.

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