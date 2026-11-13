Espinoza alertó en Mar del Plata: “Las vacaciones se vuelven un privilegio”

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, visitó Mar del Plata y advirtió sobre las dificultades que atraviesan el turismo, la industria textil y la pesca. Durante su recorrida, vinculó la situación de esos sectores con la caída del consumo y el aumento de los costos, y cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional.

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“La Argentina de Milei es un combo letal: baja el consumo, aumentan las tarifas, los costos fijos y no hay ventas”, afirmó tras mantener encuentros con representantes de distintas actividades productivas de la ciudad.

La agenda en la Quinta Sección Electoral incluyó reuniones con empresarios textiles, hoteleros y pesqueros, trabajadores del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). También encabezó un encuentro con vecinos, que expusieron las problemáticas de sus barrios.

La advertencia sobre el turismo y las ventas textiles

Uno de los ejes del planteo de Espinoza fue la perspectiva del sector turístico de cara al verano. El dirigente sostuvo que la ocupación hotelera cayó un 50% y manifestó preocupación por el nivel de reservas.

“Estamos a principios de noviembre y no hay reservas para el verano. El turismo se desploma y las vacaciones se vuelven un privilegio para miles de familias argentinas”, expresó.

Como se informó en Grupo La Provincia, los feriados de noviembre impulsaron el movimiento turístico bonaerense, aunque persistían dificultades de consumo y rentabilidad de cara al verano. Esa cobertura registró una ocupación superior al 75% en Mar del Plata durante ese período puntual.

En el sector textil, Espinoza visitó Centomo, una empresa familiar de indumentaria con más de 40 años de trayectoria, y conversó con su dueña, Roberta. Tras el encuentro, aseguró que siete de cada diez máquinas estaban paradas por falta de trabajo y que las ventas habían disminuido más del 50%.

También afirmó que uno de cada cinco locales estaba cerrado y describió a la industria textil marplatense como una actividad “en caída libre”.

Los reclamos de la pesca y la universidad

La recorrida incluyó una visita a Solimeno Congelados y una reunión con trabajadores del SOMU. Espinoza sostuvo que la participación de la pesca en el producto bruto de Mar del Plata pasó del 50% al 30%, una variación que atribuyó a las políticas económicas nacionales.

El titular de la FAM cuestionó, además, la apertura de las importaciones y denunció facilidades en el otorgamiento de permisos de pesca a barcos de bandera extranjera. Según su planteo, esas condiciones afectan la capacidad de competir de la industria local.

Al referirse al empleo, afirmó que la desocupación en Mar del Plata alcanzaba el 9,9%. Por su parte, Débora Giorgi describió un escenario de comercios vacíos, persianas bajas y locales en alquiler a pocas semanas del comienzo de la temporada.

En la sede local de la UTN, las autoridades plantearon que cuentan con un presupuesto un 40% menor y señalaron el deterioro de los salarios docentes. Espinoza destacó el vínculo de la universidad con las necesidades de formación de la región.

Una convocatoria política con eje en los sectores productivos

Al finalizar la visita, el presidente de la FAM vinculó sus recorridas por la provincia con la elaboración de una propuesta de gobierno. “Traemos nuevas ideas, escuchamos sus propuestas y, entre todos, vamos a generar un nuevo plan de gobierno”, sostuvo.

En ese sentido, convocó a construir “un gran frente electoral” que incluya a sectores de la producción, el trabajo, la cultura y la educación, además de radicales, nacionalistas, socialistas, vecinalistas y votantes desencantados con Milei.

El dirigente también llamó a impulsar “un nuevo peronismo” que incorpore las demandas de las nuevas generaciones. “A pesar de todo esto, hay una Argentina post Milei”, afirmó.