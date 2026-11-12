Curutchet tras la visita del Papa: “Necesitamos reconciliarnos, recuperar lo que nos une”

Ricardo Curutchet destacó el mensaje de reconciliación del papa León XIV después de compartir la misa en comunidad en Marcos Paz y despedir al pontífice durante su paso por la Ruta 6, rumbo a Ezeiza. En sus redes sociales, vinculó la visita con la necesidad de recuperar el diálogo y acompañar a quienes atraviesan mayores dificultades.

“La visita del Papa León XIV a la Argentina y la misa en la Basílica de Luján nos dejan un mensaje profundo: no podemos construir un futuro mejor si dejamos de escucharnos, si nos gana la indiferencia, si perdemos la humildad o dejamos de tenderle la mano a quien más lo necesita”, expresó.

En Marcos Paz, los vecinos siguieron la transmisión de la celebración en una pantalla gigante instalada en el Paseo de la Estación, junto a Curutchet. Al finalizar, se trasladaron hasta la Ruta 6 para saludar al Papa durante su recorrido hacia el aeropuerto de Ezeiza.

Al referirse al encuentro local, Curutchet resaltó la posibilidad de compartir la experiencia religiosa y sostener la esperanza frente a las dificultades. “Siempre hay razones para encontrarnos y volver a mirar hacia adelante”, manifestó.

También relató la despedida del pontífice: “Luego lo fuimos a despedir a la Ruta 6 cuando pasó por nuestro pueblo rumbo a Ezeiza”.

Curutchet describió esas jornadas como “días muy movilizantes para todos” y recuperó una reflexión del Santo Padre que, según planteó, merece ser asumida por la comunidad: reconciliarse, fortalecer los vínculos y recuperar aquello que une a la sociedad.

En el cierre de su publicación, condensó esa idea en una frase que atribuyó al Papa: “Lo sabemos, el camino es el amor”.