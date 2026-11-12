Curutchet tras la visita del Papa: “Necesitamos reconciliarnos, recuperar lo que nos une”

Ricardo Curutchet compartió la celebración religiosa en comunidad y acompañó la despedida de León XIV sobre la Ruta 6. Destacó la escucha, la humildad y la solidaridad como valores necesarios para construir un futuro mejor.
Municipales12 de noviembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

Ricardo Curutchet destacó el mensaje de reconciliación del papa León XIV después de compartir la misa en comunidad en Marcos Paz y despedir al pontífice durante su paso por la Ruta 6, rumbo a Ezeiza. En sus redes sociales, vinculó la visita con la necesidad de recuperar el diálogo y acompañar a quienes atraviesan mayores dificultades.

mp

“La visita del Papa León XIV a la Argentina y la misa en la Basílica de Luján nos dejan un mensaje profundo: no podemos construir un futuro mejor si dejamos de escucharnos, si nos gana la indiferencia, si perdemos la humildad o dejamos de tenderle la mano a quien más lo necesita”, expresó.

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En Marcos Paz, los vecinos siguieron la transmisión de la celebración en una pantalla gigante instalada en el Paseo de la Estación, junto a Curutchet. Al finalizar, se trasladaron hasta la Ruta 6 para saludar al Papa durante su recorrido hacia el aeropuerto de Ezeiza.

Al referirse al encuentro local, Curutchet resaltó la posibilidad de compartir la experiencia religiosa y sostener la esperanza frente a las dificultades. “Siempre hay razones para encontrarnos y volver a mirar hacia adelante”, manifestó.

También relató la despedida del pontífice: “Luego lo fuimos a despedir a la Ruta 6 cuando pasó por nuestro pueblo rumbo a Ezeiza”.

Curutchet describió esas jornadas como “días muy movilizantes para todos” y recuperó una reflexión del Santo Padre que, según planteó, merece ser asumida por la comunidad: reconciliarse, fortalecer los vínculos y recuperar aquello que une a la sociedad.

En el cierre de su publicación, condensó esa idea en una frase que atribuyó al Papa: “Lo sabemos, el camino es el amor”.

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