Nardini se reunió con Bucca en Bolívar y destacó coincidencias en infraestructura deportiva

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, se reunió en Bolívar con el jefe comunal Eduardo “Bali” Bucca y destacó las coincidencias entre las políticas que desarrollan ambos municipios en materia de espacios públicos e infraestructura deportiva.

Tras el encuentro, Nardini publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció la recepción y valoró el intercambio con su par. “Gracias por abrirme las puertas de Bolívar y compartir tu mirada y experiencia de gestión”, expresó.

El jefe comunal vinculó ese intercambio con las prioridades de su administración. “Tenemos puntos en común entre el trabajo de Bali en Bolívar y lo que hacemos en Malvinas”, sostuvo.

Al precisar esas coincidencias, identificó dos ejes: el fortalecimiento del espacio público destinado a la actividad física y la inversión en instalaciones deportivas. Según planteó, se trata de políticas que caracterizan a ambas gestiones y que contemplan propuestas para todas las edades.

Como se informó en Grupo La Provincia, Malvinas Argentinas también articula políticas de salud y deporte mediante una unidad de atención especializada, que realiza evaluaciones cardiovasculares, controles de aptitud física y seguimiento médico de quienes practican actividad deportiva.

En el cierre de su publicación, Nardini reconoció que quedan tareas por delante y manifestó confianza en la continuidad del trabajo: “Seguramente haya más por trabajar pero no tengo dudas de que hay fuerzas para seguir creciendo”.