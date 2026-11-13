Nardini se reunió con Bucca en Bolívar y destacó coincidencias en infraestructura deportiva

El intendente de Malvinas Argentinas agradeció a su par de Bolívar por compartir su experiencia de gestión. Señaló que ambos municipios tienen prioridades comunes en la promoción de la actividad física y la inversión en espacios para todas las edades.
Municipales13 de noviembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, se reunió en Bolívar con el jefe comunal Eduardo “Bali” Bucca y destacó las coincidencias entre las políticas que desarrollan ambos municipios en materia de espacios públicos e infraestructura deportiva.

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Tras el encuentro, Nardini publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció la recepción y valoró el intercambio con su par. “Gracias por abrirme las puertas de Bolívar y compartir tu mirada y experiencia de gestión”, expresó.

El jefe comunal vinculó ese intercambio con las prioridades de su administración. “Tenemos puntos en común entre el trabajo de Bali en Bolívar y lo que hacemos en Malvinas”, sostuvo.

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Al precisar esas coincidencias, identificó dos ejes: el fortalecimiento del espacio público destinado a la actividad física y la inversión en instalaciones deportivas. Según planteó, se trata de políticas que caracterizan a ambas gestiones y que contemplan propuestas para todas las edades.

Como se informó en Grupo La Provincia, Malvinas Argentinas también articula políticas de salud y deporte mediante una unidad de atención especializada, que realiza evaluaciones cardiovasculares, controles de aptitud física y seguimiento médico de quienes practican actividad deportiva.

En el cierre de su publicación, Nardini reconoció que quedan tareas por delante y manifestó confianza en la continuidad del trabajo: “Seguramente haya más por trabajar pero no tengo dudas de que hay fuerzas para seguir creciendo”.

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