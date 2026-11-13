Balor recorrió las nuevas instalaciones deportivas de la Secundaria N° 18 de Berazategui

El intendente de Berazategui, Carlos Balor, visitó la Escuela Secundaria N° 18 “José Luis Cabezas” y recorrió el playón deportivo y el tinglado construidos mediante el Fondo Educativo Municipal. Los nuevos espacios están destinados a las clases de Educación Física y al desarrollo de actividades recreativas de los estudiantes.

Durante su paso por la institución, el jefe comunal destacó la finalización de los trabajos y su importancia para la vida cotidiana de la escuela. “Garantizar el derecho a la educación es fundamental para el futuro de los jóvenes de Berazategui”, expresó.

Balor señaló que la intervención respondía a una demanda de la comunidad educativa. “En la Escuela Secundaria N° 18 ya terminamos una obra muy esperada”, afirmó, y celebró que los alumnos cuenten con un lugar para realizar actividad física y disfrutar de los recreos.

El director del establecimiento, Gustavo Lisa, explicó que la falta de un espacio adecuado para esas actividades había motivado la necesidad de las mejoras. “Esta era una obra necesaria porque no teníamos el espacio para hacer Educación Física o para que los chicos disfruten los recreos. Estamos contentos porque ya está terminada”, sostuvo.

Lisa también valoró el contacto entre las autoridades municipales y las instituciones educativas para conocer sus demandas. “Está muy bueno que el Intendente se acerque a las instituciones y esté en contacto con la gente, para saber sobre sus necesidades”, manifestó.

Con los trabajos concluidos, la Secundaria N° 18 incorporó infraestructura para las actividades deportivas y recreativas que forman parte de la jornada escolar.