Trenque Lauquen inició una obra clave sobre la Ruta 5

La Municipalidad de Trenque Lauquen comenzó la primera etapa de la obra de la colectora de la Ruta Nacional N.º 5, entre la calle División Norte y el acceso García Salinas, con trabajos destinados inicialmente a la construcción del cordón cuneta.

Esta primera intervención comprende alrededor de 1.700 metros lineales en ambas manos y constituye el punto de partida de un proyecto más amplio que posteriormente incluirá la preparación de la base, la pavimentación de la colectora y la incorporación de iluminación LED.

Recoulat recorrió el inicio de los trabajos

El intendente Francisco Recoulat recorrió la obra acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Manuel Silva Muñoz, y el subsecretario de Desarrollo Económico y Producción, Germán Lauro.

La intervención busca mejorar las condiciones de circulación y conectividad en un sector vinculado con la actividad productiva e industrial, además de generar condiciones de mayor seguridad vial.

Más de $239 millones para la primera etapa

La construcción del cordón cuneta correspondiente a esta primera fase fue adjudicada mediante la Licitación Pública 08/2026 por un monto de $239.101.469,95.

El proyecto contempla una ejecución por etapas. Una vez terminada esta instancia se avanzará con la preparación de la base necesaria para la futura carpeta asfáltica y, posteriormente, con la pavimentación e instalación del nuevo sistema de alumbrado.

Cómo será la colectora completa

La obra integral contempla la construcción de 3.360 metros lineales de cordón cuneta de hormigón en ambos lados de la traza.

También está prevista la ejecución de una carpeta asfáltica reforzada de siete centímetros sobre una base de tosca compactada de 15 centímetros, una configuración pensada para soportar las características del tránsito de la zona.

A esto se sumará un nuevo sistema de alumbrado público compuesto por 55 columnas de siete metros de altura, equipadas con luminarias LED de 150 W.

Obras hidráulicas y tendido eléctrico

El Municipio también tendrá a su cargo distintas intervenciones complementarias necesarias para el funcionamiento de la colectora.

Entre ellas se encuentran las obras hidráulicas destinadas a garantizar el correcto escurrimiento del agua de lluvia y el tendido de cable preensamblado en aquellos sectores donde actualmente no existe infraestructura eléctrica.

Además, la Municipalidad asumirá el costo correspondiente al cordón cuneta ubicado sobre el lado de la Ruta Nacional N.º 5.

Fondos municipales y aporte de frentistas

La obra se financia mediante recursos municipales y el sistema de Contribución por Mejoras, con la participación de los frentistas adheridos que resultarán beneficiados por la nueva traza.

Desde el Municipio destacaron que se trata de la obra de mayor envergadura de los últimos años ejecutada mediante este mecanismo de financiamiento conjunto.

Una intervención vinculada al desarrollo productivo

La nueva colectora busca mejorar no solo las condiciones de circulación, sino también la conexión de un sector con fuerte presencia de actividades industriales y productivas.

La infraestructura vial permitirá ordenar los accesos, generar mejores condiciones para el tránsito cotidiano y acompañar la expansión de una zona considerada estratégica para el crecimiento económico local.