La Municipalidad del Partido de La Costa incorporó el servicio de cirugía bucomaxilofacial en el Hospital Municipal de Mar de Ajó, ampliando la capacidad del sistema público para resolver intervenciones odontológicas de mayor complejidad.

La nueva prestación permite que distintos procedimientos puedan realizarse de manera gratuita dentro del distrito y evita que los pacientes deban ser derivados a otros centros.

Desde la puesta en marcha del servicio ya se concretaron más de 90 cirugías, según informó el equipo de salud municipal.

Una nueva especialidad en Mar de Ajó

El servicio está a cargo de la doctora Renata Pessotano, cirujana bucomaxilofacial.

La incorporación permite atender patologías y procedimientos que requieren un nivel de especialización mayor dentro de la odontología.

Entre ellos se encuentran las extracciones de muelas de juicio retenidas, frenectomías, biopsias, traumatismos y otras cirugías.

Más de 90 intervenciones realizadas

El volumen de procedimientos realizados desde la incorporación del servicio refleja la demanda existente.

Más de 90 pacientes ya pudieron acceder a cirugías dentro del sistema municipal.

La posibilidad de resolverlas en Mar de Ajó reduce además la necesidad de traslados y derivaciones fuera de La Costa.

Una red odontológica en crecimiento

La nueva especialidad se integra al fortalecimiento de la atención odontológica pública que viene desarrollándose en distintas localidades.

Uno de los principales puntos de esa red es el Centro Odontológico Municipal de Santa Teresita, ubicado en calle 39 y 5.

Durante su primer año de funcionamiento, el espacio superó los 12.500 pacientes atendidos.

Más de 31.800 prestaciones

En ese mismo período, el Centro Odontológico Municipal realizó más de 31.800 prestaciones.

La cifra incluye consultas, estudios y tratamientos.

El establecimiento ofrece odontología general, odontopediatría y distintas especialidades.

Atención interdisciplinaria

El Centro también brinda atención interdisciplinaria a personas con discapacidad o que presentan riesgo médico.

Esta modalidad permite adaptar las prestaciones a pacientes que requieren un abordaje particular.

El objetivo es ampliar el acceso y ofrecer respuestas dentro del propio sistema público.

Radiología odontológica digital

La red municipal cuenta además con equipamiento de radiología odontológica digital.

Estos equipos permiten realizar panorámicas dentales, cefalometrías y estudios de la articulación temporomandibular.

La tecnología aporta herramientas para mejorar el diagnóstico y la planificación de distintos tratamientos.

Tres equipos distribuidos en el distrito

Actualmente, La Costa dispone de tres equipos de radiología odontológica digital.

Se encuentran instalados en el Hospital Municipal de Mar de Ajó, la Unidad Sanitaria de Las Toninas y el Centro Odontológico Municipal de Santa Teresita.

La distribución permite ampliar la disponibilidad de estudios en distintos puntos del distrito.

Horarios del Centro Odontológico

El Centro Odontológico Municipal de Santa Teresita funciona de lunes a viernes de 8 a 16.

Para solicitar información, los vecinos pueden comunicarse de 13 a 16 a los teléfonos (02246) 43-5278 y 43-5252.

Para la atención correspondiente a PAMI se encuentra disponible el (02246) 43-5260.

Guardia durante los fines de semana

La cobertura odontológica se completa con la guardia del Hospital Municipal de Santa Teresita, ubicado en calle 41 y 16.

El servicio funciona los fines de semana y está destinado exclusivamente a urgencias odontológicas.

Esto permite mantener atención pública también fuera de los días hábiles.

Atención gratuita de lunes a lunes

Con hospitales, CAPS, el Centro Odontológico Municipal y las guardias, el sistema público ofrece cobertura odontológica gratuita durante toda la semana.

La incorporación de la cirugía bucomaxilofacial agrega ahora un nivel de complejidad que antes podía requerir derivaciones.

De esta manera, se amplía la capacidad de resolución dentro del propio distrito.

Dentro de la estrategia Cuidar la Vida

Estas prestaciones forman parte de Cuidar la Vida, la estrategia municipal que articula prevención, atención primaria y acceso integral al sistema de salud.

La propuesta busca organizar la atención sanitaria en las distintas localidades y fortalecer la capacidad del sistema público para responder a necesidades de diferente complejidad.