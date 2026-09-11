Watson destacó a las manzaneras y apuntó contra Milei por la “crisis y ajuste”

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, reconoció a las 850 manzaneras del distrito por su acompañamiento a las infancias y las familias de los barrios, al cumplirse 32 años del Programa Más Vida. En sus redes sociales, destacó su función en la contención comunitaria y reafirmó el trabajo conjunto con el gobierno de Axel Kicillof.

Watson

Bajo el mensaje “32 años del Programa Más Vida: un abrazo fraternal a nuestras manzaneras”, Watson agradeció la tarea que desarrollan en el territorio. El intendente calificó ese trabajo como “incansable e incondicional” y puso el foco en la asistencia cotidiana a la comunidad.

El reconocimiento también incluyó un cuestionamiento a la gestión de Javier Milei. Watson responsabilizó al Gobierno nacional por la situación económica y sostuvo que ese escenario refuerza la importancia de la labor de las manzaneras.

“En este momento donde el gobierno de Milei ocasiona crisis y ajuste, las Manzaneras son fundamentales para sostener el tejido social y la contención de nuestra comunidad”, expresó.

Por último, el intendente ratificó la continuidad de las tareas junto a la administración provincial. “Y así seguiremos trabajando comprometidos junto al Gobierno de Kicillof por el bienestar de las y los varelenses”, afirmó.