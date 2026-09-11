Recoulat recorrió la obra de la nueva Delegación de Garré

El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, recorrió junto al delegado de Garré, Martín Páez, la construcción de la nueva Delegación Municipal de la localidad.

El edificio se levanta en el predio ubicado en la intersección de calle Gerónimo Garré y boulevard De la Bandera y apunta a mejorar el funcionamiento de las dependencias municipales y la atención a los vecinos.

La obra avanza a buen ritmo y actualmente se encuentra en una etapa de terminaciones.

Trabajos en distintos sectores

En el interior del edificio se realizan revoques finos y colocación de revestimientos en paredes.

También se avanza con la instalación de mesadas y bajo mesadas y con la incorporación del equipamiento necesario para cada espacio.

La intervención se encuentra así en una instancia avanzada de ejecución.

Un edificio pensado para la atención

La nueva Delegación contará con un espacio de recepción y mesa de entradas.

También tendrá una oficina con sala de reuniones, sanitarios y cocina.

El objetivo es contar con una distribución más funcional para organizar las tareas administrativas y mejorar la atención cotidiana.

Características de la construcción

El edificio tendrá techo de chapa acanalada común y una estructura metálica de perfiles galvanizados.

Además, contará con cielorraso de placas de yeso y aislación térmica.

Las aberturas serán de aluminio negro y el acceso incorporará una pérgola.

Más independencia para la Escuela Municipal

Uno de los efectos más importantes de la obra será la liberación del edificio que actualmente comparte la Delegación con la Escuela Municipal.

Con el traslado de la dependencia municipal, la Escuela podrá disponer de mayor independencia y de más espacios.

Esto permitirá ampliar la cantidad de actividades que allí se desarrollan.

Más cursos y talleres

La disponibilidad de nuevas instalaciones permitirá proyectar una mayor oferta de cursos y talleres.

La intención es que la Escuela Municipal pueda aprovechar mejor sus espacios y generar nuevas propuestas para la comunidad.

La obra tendrá así un impacto que excede el funcionamiento administrativo.

Fondos municipales

La construcción de la nueva Delegación se financia íntegramente con recursos municipales.

La inversión forma parte de una política destinada a fortalecer la infraestructura y los servicios en las localidades del distrito.

El objetivo es mejorar la presencia del Municipio y las condiciones de atención fuera de la ciudad cabecera.

Recoulat y Páez supervisaron el avance

Durante la recorrida, Recoulat y Páez pudieron observar el estado de los trabajos y las terminaciones que se encuentran en marcha.

La visita permitió seguir de cerca una obra que busca modernizar la sede local y mejorar las condiciones para el funcionamiento de distintas áreas.

Más servicios para Garré

Con la nueva Delegación, Garré sumará un espacio más moderno y funcional para la gestión municipal.

Al mismo tiempo, la reorganización permitirá fortalecer las propuestas de la Escuela Municipal y ampliar las actividades para los vecinos.

La obra combina así una mejora administrativa con una ampliación de oportunidades para la comunidad.