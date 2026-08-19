El presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, ratificó que la autoridad monetaria no utilizará sus herramientas para estimular la actividad económica. La definición fue realizada durante una exposición en la conferencia anual de la Fundación FIEL.

“Venimos manteniendo una política monetaria que es la misma desde fines del año pasado. No es expansiva”, señaló el funcionario. En esa línea, sostuvo que no debe esperarse que el BCRA busque incentivar la economía mediante una expansión monetaria, según las declaraciones reproducidas tras el encuentro.

La afirmación se encuentra en sintonía con el último Informe de Política Monetaria, en el que la entidad estableció como objetivo la convergencia de la inflación argentina hacia niveles internacionales. El documento también indicó que durante el segundo trimestre se mantuvo sin cambios la orientación monetaria.

La definición de Bausili se refiere específicamente a las herramientas del Banco Central y no supone que el Gobierno descarte todas las medidas vinculadas con el crédito, la inversión o la actividad productiva.

Qué dijo sobre la inflación

El titular del organismo expresó una perspectiva favorable para los próximos meses y afirmó que diferentes mediciones privadas de alta frecuencia anticipan una inflación de agosto inferior a las registradas en junio y julio. El dato oficial, sin embargo, todavía no fue publicado.

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 2,1% en julio. De esta manera, la inflación acumuló 19,3% durante los primeros siete meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,8%.

Por su parte, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado proyectó un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto del 2,7% para 2026. El mismo relevamiento estimó una contracción desestacionalizada del 0,4% durante el segundo trimestre y avances del 1% para el tercero y el cuarto. Estas previsiones corresponden a consultoras y entidades financieras, y no constituyen proyecciones propias del Banco Central.

Créditos en dólares y controles

Durante su exposición, Bausili también defendió la flexibilización de los préstamos en dólares para empresas que no generan divisas, aunque descartó que la modificación produzca un crecimiento descontrolado de esas operaciones.

La Comunicación “A” 8467 permite que los bancos destinen hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera a financiar personas jurídicas no vinculadas directamente con el sector exportador. La regulación establece evaluaciones sobre la capacidad de pago y requisitos prudenciales adicionales para reducir el riesgo de descalce cambiario.

Según el enfoque presentado por Bausili, la ampliación del crédito deberá producirse bajo controles específicos, mientras que la política monetaria conservará un sesgo no expansivo y concentrado en la reducción de la inflación.