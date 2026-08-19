La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció que la cantidad de suicidios entre integrantes de las fuerzas federales aumentó un 30% durante 2025 en comparación con 2024.

Durante una entrevista radial, la funcionaria afirmó que “en 2025 hubo un 30% más de casos que en 2024”. Los materiales difundidos no precisan las cantidades absolutas registradas en cada uno de esos años.

La comparación con la situación nacional

Monteoliva sostuvo que el incremento se produjo dentro de un escenario más amplio. “Se incrementaron los suicidios en el país y las fuerzas federales no escapan a esa realidad”, señaló.

La ministra no presentó una explicación única para los casos y, al ser consultada por la posible incidencia de los problemas económicos, respondió que “responden a distintos motivos”.

La información disponible tampoco incluye un estudio técnico que permita determinar cuánto incidieron el endeudamiento, los salarios, las condiciones laborales u otros factores en las muertes registradas. Por ese motivo, el aumento no puede atribuirse exclusivamente a una sola causa.

Salud mental y endeudamiento dentro de las fuerzas

Monteoliva explicó que el Ministerio intensificó las políticas de acompañamiento para el personal y definió a la salud mental como uno de los ejes de trabajo de las áreas de bienestar.

Entre las herramientas mencionó la asistencia psicológica, el acompañamiento brindado por las capellanías y diferentes medidas de ayuda financiera. También reconoció que existen niveles de endeudamiento formal e informal entre los efectivos.

La funcionaria indicó que la cartera tiene bajo su órbita a cerca de 112.000 integrantes de cinco fuerzas federales: Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

El reconocimiento del endeudamiento no estableció una relación causal directa con cada muerte. Sí incorporó la situación económica del personal a la discusión sobre las respuestas que debe ofrecer el Estado.

La recomposición salarial continúa sin definición

El problema también reabrió el debate por los ingresos de los efectivos. Monteoliva afirmó que el Ministerio trabaja con la Jefatura de Gabinete y el equipo económico para definir una alternativa que permita otorgarles un alivio.

La propuesta en estudio contemplaría una mejora general para el personal activo y retirado, junto con un componente particular destinado a quienes desarrollan tareas operativas. Sin embargo, la ministra no informó el porcentaje, el monto ni la fecha de una eventual recomposición.

Mientras continúa esa evaluación, el Gobierno asegura haber reforzado los mecanismos de acompañamiento psicológico y financiero. El aumento de los casos mantiene abierta la discusión sobre la prevención, las condiciones laborales y los recursos destinados al cuidado del personal federal.

Si vos o alguien que conocés atraviesa una urgencia de salud mental, la línea nacional 0800-999-0091 ofrece atención gratuita y confidencial durante las 24 horas, todos los días del año.