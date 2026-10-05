Veinte municipios, un puerto y una apuesta común: el plan que busca convertir al sur bonaerense en un bloque productivo.

El sur bonaerense empieza a ordenar una agenda productiva que cruza municipios, empresas, legisladores y actividad portuaria. En diez meses, la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) firmó convenios de regionalización con 20 distritos y puso en marcha una estructura de trabajo que busca conectar industrias, pymes, parques productivos y trabajadores con las inversiones proyectadas para Bahía Blanca y su zona de influencia.

Las últimas incorporaciones fueron Patagones, Salliqueló, Tres Lomas, Pellegrini y Adolfo Gonzales Chaves. Se sumaron a Adolfo Alsina, Villarino, Saavedra, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Guaminí, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Puan, General La Madrid, Laprida y Daireaux.

La UIBB ubica el horizonte del esquema en una región que va desde Tres Arroyos hasta Patagones, integrada por 22 municipios y con una población superior a las 830 mil personas. El objetivo planteado por la entidad es que la coordinación permita negociar en conjunto necesidades de infraestructura y conectividad y, al mismo tiempo, ampliar la participación de proveedores y trabajadores locales en los nuevos proyectos.

“Estamos abrazando a la zona”, resumió el director ejecutivo de la entidad, Ricardo Rabbione. La intención, agregó, es trabajar para conformar “un bloque monolítico” junto con sectores productivos, laborales y académicos y aprovechar las inversiones que se anuncian para Bahía Blanca.

De los convenios a una red productiva

El programa no se limita a una adhesión institucional. Cada acuerdo conecta a la UIBB con las áreas municipales de Producción y, a través de ellas, con empresas, industrias, emprendedores y parques industriales de cada distrito. La entidad puso a disposición sus departamentos técnicos para trabajar, entre otros puntos, en encuadramiento de parques industriales, comercio exterior, economías regionales y desarrollo empresarial.

Rabbione explicó a Radio Altos que el mecanismo elegido surgió después de un antecedente que no prosperó. En 2013 se había intentado avanzar en un esquema similar a través de cámaras empresarias. Esta vez, señaló, el recorrido se hizo municipio por municipio y directamente con los intendentes y secretarios de Producción.

La entidad había calculado inicialmente que la etapa de adhesiones demandaría alrededor de un año y medio. Los primeros 20 acuerdos, sin embargo, se completaron en diez meses.

En la última jornada de trabajo, los secretarios de Producción de las comunas adheridas se reunieron con Martín Goslino, director del Centro de Estudios Económicos de la UIBB. Intendentes, funcionarios y senadores provinciales recorrieron además el sector petroquímico del Puerto de Bahía Blanca y mantuvieron reuniones sobre desarrollo regional.

Un censo de pymes para las inversiones que vienen

Uno de los próximos pasos será identificar qué empresas de la región están en condiciones de integrarse a los nuevos proyectos. La UIBB comenzó a trabajar en un censo de pymes regionales con la intención de incorporar firmas locales a las bases de proveedores y a las bolsas de trabajo que se preparan junto con empresas contratistas y subcontratistas vinculadas con futuras obras.

“Queremos sumar lo más rápido posible a la región, ofrecerles la posibilidad de incorporar mano de obra regional”, señaló Rabbione. El dirigente industrial planteó que los proyectos previstos aumentarán la demanda de trabajadores, infraestructura y servicios en Bahía Blanca.

La estrategia contempla que las oportunidades no queden concentradas exclusivamente en la ciudad cabecera. La UIBB busca incorporar proveedores de los municipios adheridos y ofrecer herramientas para que las empresas puedan cumplir con los requisitos de precio, calidad y estándares técnicos exigidos por las grandes contratistas.

Gustavo Elías, presidente de la institución, ubicó dentro de esa integración actividades como industria, agroindustria, pymes y turismo, con el Puerto de Bahía Blanca como uno de los principales puntos de conexión

Bahía Blanca y el Puerto, en el centro del esquema

El Puerto aparece como una de las piezas centrales del programa. El Consorcio de Gestión fue sede de la última jornada, que reunió a integrantes de la Comisión de Industria y Minería del Senado bonaerense, intendentes y representantes empresarios. Allí se discutieron políticas vinculadas con competitividad, generación de oportunidades y articulación entre el sector público y privado.

La infraestructura industrial y portuaria también explica parte del momento elegido para acelerar la regionalización. En julio se confirmó que Pampa Energía proyecta invertir US$2.700 millones para levantar una planta de urea granulada en el Polo Industrial de Bahía Blanca. El complejo tendrá capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales, demandará más de 3.500 empleos directos durante el pico de construcción y prevé unos 300 puestos permanentes cuando entre en funcionamiento.

El proyecto se ubicará sobre 80 hectáreas del área portuaria, tendrá conexión con los gasoductos provenientes de Vaca Muerta e incorporará nueva infraestructura para operaciones de carga. La previsión empresaria es priorizar mano de obra y proveedores de Bahía Blanca y de la región.

Es sobre ese tipo de obras donde la UIBB pretende insertar el registro regional de empresas y trabajadores.

Tres Arroyos ya empezó a conectar sus empresas

Uno de los municipios que había avanzado previamente en el convenio es Tres Arroyos. En una entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente Pablo Garate explicó que, después de la firma, representantes de la UIBB visitaron el Parque Industrial local y comenzaron a trabajar sobre encuentros entre empresarios tresarroyenses y firmas de Bahía Blanca.

Garate identificó oportunidades para sectores agroindustriales, agroalimentarios y metalmecánicos, además de actividades vinculadas con logística y tecnología. También señaló que empresas del distrito ya tienen vinculación con proyectos de Vaca Muerta.

“Con Bahía, su polo petroquímico, su parque industrial, su puerto, podemos ser socios estratégicos y, además, socios regionales”, afirmó. El jefe comunal agregó otro componente al planteo: que esa integración permita al sur bonaerense aumentar su incidencia en decisiones provinciales.

Los 20 municipios que ya firmaron

La regionalización ya reúne a Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, General La Madrid, Guaminí, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino.

Las últimas cinco adhesiones se formalizaron en Bahía Blanca con la participación de intendentes y funcionarios municipales de signos políticos diferentes. También asistieron legisladores pertenecientes a Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Unión y Libertad, Hechos y la Unión Cívica Radical.

Entre los senadores presentes estuvieron integrantes de la Comisión de Industria y Minería de la Cámara alta bonaerense, presidida por Sergio Vargas. La jornada incluyó reuniones entre legisladores, intendentes, funcionarios productivos y autoridades empresariales.

Vargas sostuvo que las inversiones previstas para Bahía Blanca tendrán impacto sobre el resto del territorio y destacó el trabajo de vinculación realizado por la Unión Industrial con los municipios.

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Energía, otro mapa que cruza a los mismos distritos

La regionalización empresaria coincide con otra discusión que comenzó a avanzar en la Legislatura bonaerense. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, un proyecto presentado en Diputados propone declarar a buena parte del sudoeste como “Región Estratégica para el desarrollo de energías renovables y la transición energética”. La iniciativa incluye a Adolfo Alsina, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Bahía Blanca, Villarino y Patagones, además de sectores de Guaminí, Coronel Suárez y Coronel Pringles.

Los números energéticos muestran el peso de ese corredor. Las centrales eólicas del sudoeste produjeron 4.622,9 GWh en el período relevado por el proyecto: equivalen al 58,6% de la generación eólica bonaerense y al 24,8% de la producción nacional.

La propuesta legislativa apunta a vincular generación energética con transporte eléctrico, proveedores regionales, universidades, innovación y empleo calificado, un esquema que cruza varios de los objetivos incluidos en el programa impulsado desde Bahía Blanca.

Infraestructura y conectividad, dentro de la agenda

Además de vincular empresas, la UIBB incorporó al programa las necesidades de infraestructura y conectividad. Rabbione planteó que la escala regional busca dar mayor capacidad a los municipios para gestionar en conjunto obras y servicios que exceden los límites de cada distrito.

La institución sostiene que el crecimiento previsto para Bahía Blanca demandará mejoras que permitan absorber más movimiento industrial, empleo y actividad logística.

El planteo ya aparece también entre los intendentes del sur. Durante los últimos meses, jefes comunales de la región llevaron a distintas reuniones reclamos sobre rutas, ferrocarriles, acceso al agua, infraestructura energética y autonomía municipal. En Bahía Blanca, Federico Susbielles reclamó especialmente que las inversiones proyectadas sean acompañadas por mejoras viales y ferroviarias.

Alejandro Gentile, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, planteó durante el último encuentro que la experiencia debería replicarse en otras secciones electorales y vinculó la regionalización con la posibilidad de captar nuevas inversiones.