El paro de subtes que paralizó este martes las seis líneas y el Premetro de la Ciudad de Buenos Aires fue levantado después de más de cinco horas de interrupción, tras la liberación de los dirigentes sindicales detenidos durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B. Sin embargo, el conflicto laboral continúa abierto y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ratificó su respaldo a los metrodelegados, mientras evalúa nuevas medidas de fuerza.

La normalización del servicio comenzó pasadas las 15.30 y se completó alrededor de las 16, luego de que recuperaran la libertad Néstor Segovia, Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, quienes habían sido detenidos durante un operativo de la Policía de la Ciudad.

La decisión de levantar la huelga fue comunicada por los representantes gremiales en una jornada que también incluyó una conferencia de prensa de la CATT, encabezada por su titular, Juan Carlos Schmid, junto con referentes de la CGT, Camioneros y Metrodelegados.

Aunque los trabajadores retomaron sus actividades, las organizaciones sindicales denunciaron lo que consideran un avance contra el derecho a la protesta y advirtieron que el conflicto podría profundizarse si no se atienden los reclamos laborales que originaron la medida.

La CATT respaldó a los metrodelegados y se declaró en estado de alerta

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte reunió a dirigentes de diferentes organizaciones gremiales en su sede de Jujuy 1074, en la Ciudad de Buenos Aires, para expresar su respaldo a los trabajadores del subte detenidos durante la mañana.

El encuentro estuvo encabezado por Juan Carlos Schmid, titular de la CATT, y contó con la participación de Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT y dirigente del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio; Pablo Moyano, referente de Camioneros; y Néstor Segovia, dirigente de Metrodelegados.

Durante la conferencia, los representantes sindicales cuestionaron el procedimiento policial desarrollado en la estación Juan Manuel de Rosas y manifestaron su preocupación por las consecuencias que podría tener sobre el ejercicio de la representación gremial.

La CATT se declaró en estado de alerta frente a lo que sus dirigentes consideran una avanzada contra el derecho al reclamo y anticipó que evaluará nuevas medidas según la evolución de la situación.

Los representantes de las organizaciones presentes también defendieron el derecho de huelga y el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo.

Desde la conducción de la confederación vincularon el episodio con un escenario más amplio de conflictividad laboral y cuestionaron las políticas económicas del Gobierno nacional por sus efectos sobre los salarios y las condiciones de trabajo.

El respaldo gremial no implica, por el momento, la convocatoria a un nuevo paro general del transporte, aunque las organizaciones dejaron abierta la posibilidad de profundizar las protestas.

Por qué detuvieron a los dirigentes y cómo comenzó el conflicto

La jornada de tensión comenzó durante la mañana del martes en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B, donde trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) realizaban una protesta relacionada con una sanción laboral.

El reclamo incluía cuestionamientos a la suspensión de un trabajador y a decisiones de la empresa Emova vinculadas con la organización de las tareas de mantenimiento.

Como parte de la medida, los manifestantes habilitaron el ingreso gratuito de pasajeros mediante la apertura de accesos de emergencia.

La situación motivó una intervención policial dispuesta en el marco de una actuación de la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla.

Según la versión de las autoridades, la medida judicial estaba relacionada con una presunta desobediencia durante el desarrollo de la protesta.

Cuando los efectivos intentaron intervenir, se produjeron momentos de tensión con representantes gremiales. En ese contexto fueron detenidos Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, a quienes posteriormente se sumó Néstor Segovia.

Desde Metrodelegados denunciaron que el procedimiento constituyó una forma de criminalización de la protesta sindical y reclamaron la inmediata liberación de sus compañeros.

La Policía y las autoridades judiciales, por su parte, vincularon las actuaciones con presuntos incumplimientos y resistencia durante el operativo.

Las detenciones desencadenaron una respuesta gremial que paralizó todas las líneas de subterráneos y el Premetro desde aproximadamente las 10 de la mañana.

Liberaron a los dirigentes y el servicio volvió a funcionar después de las 16

El levantamiento del paro se produjo después de que los tres representantes sindicales recuperaran la libertad.

Néstor Segovia fue liberado primero, cerca del mediodía, mientras que Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia recuperaron la libertad durante la tarde.

Tras conocerse esa decisión, Metrodelegados anunció que permitiría restablecer progresivamente el funcionamiento de la red.

Las líneas A, C, D, E y H, junto con el Premetro, comenzaron a recuperar su funcionamiento pasadas las 15.30, mientras que la línea B permaneció interrumpida durante algunos minutos adicionales.

Finalmente, Emova confirmó la normalización de todas las líneas alrededor de las 16.03.

La paralización había afectado a miles de pasajeros que utilizan diariamente la red subterránea para trasladarse por distintos puntos de la Ciudad.

Aunque los dirigentes quedaron en libertad, la Fiscalía les informó sobre la apertura de actuaciones judiciales relacionadas con el procedimiento.

Por lo tanto, la liberación no implica necesariamente el cierre de las investigaciones vinculadas con los hechos ocurridos en la estación Juan Manuel de Rosas.

El Gobierno porteño exigió garantizar un servicio mínimo del 50%

Durante el desarrollo del conflicto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuestionó la paralización completa del sistema y exigió que se garantizara una prestación mínima.

La Secretaría de Trabajo y Empleo porteña emitió la Resolución 1201/SECTE/26, mediante la cual intimó a los trabajadores, las organizaciones sindicales y las empresas involucradas a asegurar el funcionamiento de al menos el 50% del servicio.

La disposición se fundamentó en el régimen vigente para las actividades consideradas esenciales por las autoridades locales.

El Gobierno porteño advirtió sobre posibles sanciones administrativas en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, también respaldó públicamente el accionar de las fuerzas de seguridad y cuestionó que las protestas sindicales interrumpieran completamente el transporte público.

Desde Metrodelegados rechazaron esa interpretación y sostuvieron que la intervención policial había afectado el ejercicio de derechos sindicales.

Las posiciones contrapuestas profundizaron la disputa entre el sindicato, la empresa concesionaria y las autoridades de la Ciudad.

Los gremios advierten que podrían profundizar las medidas de fuerza

La liberación de los representantes sindicales permitió levantar el paro, pero no resolvió las diferencias laborales que dieron origen a la protesta.

Néstor Segovia advirtió que los trabajadores podrían volver a interrumpir el servicio si persisten las sanciones cuestionadas y las dificultades en la relación con la empresa concesionaria.

El dirigente sostuvo que la organización no descarta nuevas medidas para defender las condiciones laborales y la representación sindical.

Durante la conferencia de prensa, Cristian Jerónimo también anticipó que las organizaciones gremiales evaluarán la profundización de sus acciones en el marco de las iniciativas impulsadas desde la CGT.

Por su parte, Juan Carlos Schmid reclamó un mayor acompañamiento social a los planteos sindicales, mientras que Pablo Moyano respaldó la posición de los trabajadores del transporte.

La participación de diferentes organizaciones gremiales amplió el alcance político y sindical del conflicto, que inicialmente había comenzado como una protesta puntual en la línea B.

Por ahora, las seis líneas de subte y el Premetro recuperaron su funcionamiento y no se anunció una nueva fecha de paro, aunque la CATT mantiene el estado de alerta.

La evolución de las sanciones laborales, las actuaciones judiciales y las negociaciones entre Metrodelegados y Emova determinará si el conflicto queda limitado a la jornada del martes o deriva en nuevas protestas dentro del transporte porteño.