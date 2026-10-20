El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó duramente al presidente Javier Milei por sus declaraciones sobre los argentinos que no llegan a fin de mes y lo acusó de desconocer las dificultades económicas que atraviesan millones de familias. El mandatario bonaerense sostuvo que los trabajadores deben recortar gastos, postergar consumos y recurrir al endeudamiento para cubrir sus necesidades básicas.

Las críticas se produjeron este martes 20 de octubre, durante una recorrida por el municipio de Ezeiza, después de que Milei calificara como una expresión absurda la afirmación de que una parte de la población se queda sin dinero antes de terminar el mes.

Kicillof acusó al Presidente de burlarse de quienes atraviesan dificultades económicas y cuestionó que interpretara literalmente una frase que, según explicó, describe la pérdida del poder adquisitivo y las estrategias que utilizan los hogares para sostener sus gastos.

El intercambio abrió un nuevo enfrentamiento entre ambos mandatarios, esta vez centrado en los salarios, el consumo y el endeudamiento de las familias argentinas.

Qué dijo Milei sobre los argentinos que no llegan a fin de mes

La controversia comenzó durante la participación del Presidente en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, realizada en Neuquén, donde expuso ante empresarios y referentes del sector energético.

En su intervención, Milei cuestionó la afirmación de que hay argentinos que se quedan sin dinero antes del día 20 de cada mes y preguntó cómo pueden subsistir durante los diez días restantes sin recursos para alimentarse.

El mandatario calificó ese planteo como una "pelotudez" y lo vinculó con una supuesta operación política contra su gestión. Posteriormente, volvió sobre el tema a través de sus redes sociales con una publicación titulada "Desmontando operetas", en la que cuestionó a periodistas que habían criticado sus declaraciones.

El Presidente sostuvo que sus detractores repetían una afirmación sin fundamento lógico y defendió su interpretación mediante argumentos relacionados con el funcionamiento del crédito y los vencimientos de las obligaciones financieras.

También cuestionó que se mencionara el uso de tarjetas de crédito como mecanismo para afrontar los gastos cotidianos, al señalar que esas deudas deben pagarse durante los meses siguientes.

Como informó GrupoLaProvincia.com, Milei ya había cuestionado públicamente las advertencias sobre los ingresos insuficientes durante su exposición ante empresarios energéticos.

Kicillof acusó a Milei de burlarse de las dificultades económicas

Durante su visita a Ezeiza, el gobernador bonaerense respondió a las declaraciones presidenciales y consideró que reflejan un desconocimiento de las condiciones de vida de numerosos hogares.

Kicillof calificó el tono utilizado por Milei como una burla y sostuvo que el problema de llegar a fin de mes no consiste necesariamente en quedarse sin alimentos, sino en tener que reducir gastos para administrar ingresos insuficientes. "Le voy a decir al Presidente cómo se llega a fin de mes: viviendo peor, mucho peor", afirmó el mandatario provincial.

El gobernador explicó que muchos trabajadores deben extender la duración de sus salarios mediante restricciones al consumo, la postergación de compras y la reducción de actividades que antes podían afrontar.

Mencionó especialmente las dificultades que atraviesan trabajadores, docentes, jubilados, estudiantes y pequeños empresarios, y aseguró que esas situaciones pueden observarse en la vida cotidiana. También rechazó el tono de las expresiones presidenciales y consideró que el Gobierno nacional no está reconociendo adecuadamente las consecuencias de las dificultades económicas sobre los hogares.

El endeudamiento de las familias, en el centro de las críticas

Uno de los principales argumentos utilizados por Kicillof estuvo relacionado con el crecimiento de las deudas familiares. El gobernador sostuvo que muchas personas recurren a tarjetas de crédito, billeteras virtuales, entidades financieras y préstamos de familiares o amigos para afrontar gastos que sus ingresos mensuales no alcanzan a cubrir.

Según su interpretación, esta dinámica permite sostener algunos consumos durante el mes, pero genera nuevas obligaciones de pago para los períodos siguientes.

En ese sentido, advirtió sobre la acumulación de compromisos financieros y responsabilizó a la política económica del Gobierno nacional por las dificultades que, según su diagnóstico, enfrentan los hogares.

El planteo se relaciona con indicadores recientes sobre la capacidad de las familias para afrontar sus gastos. Un relevamiento del Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora, difundido por Grupo La Provincia, indicó que el 66% de los encuestados se queda sin dinero antes del día 20 de cada mes, mientras que el 56,2% declaró haberse endeudado durante los seis meses anteriores.

Entre quienes tomaron deuda, el 55,1% destinó esos recursos a alimentos y salud, y otro 21,3% los utilizó para pagar tarifas y servicios públicos.

Los resultados corresponden a las respuestas de los participantes del estudio y permiten observar las distintas estrategias utilizadas para afrontar gastos cotidianos, aunque no constituyen una medición directa del ingreso de todos los hogares argentinos.

Kicillof respondió durante una recorrida por Ezeiza

Las declaraciones del gobernador se produjeron durante una jornada de actividades oficiales en el municipio de Ezeiza, acompañado por el intendente Gastón Granados y funcionarios provinciales.

La agenda incluyó la inauguración de las obras de remodelación de la Base Halcón Norte y su polígono de tiro, junto con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Kicillof también participó de la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de la empresa Surfrigo, dedicada a la logística y al almacenamiento de alimentos refrigerados y congelados. El proyecto incluyó la ampliación de infraestructura y cámaras de frío, dentro de una inversión que contó con herramientas de financiamiento provincial.

Durante la visita, el mandatario puso en marcha una nueva Casa de la Provincia y participó de la entrega de 93 viviendas en Tristán Suárez, destinadas a familias que residían en las inmediaciones del arroyo Güemes.

Las actividades permitieron al gobernador volver a contrastar su enfoque sobre inversión, producción y empleo con las políticas impulsadas desde el Gobierno nacional.

Un nuevo cruce entre Milei y Kicillof por la economía

El enfrentamiento se suma a las diferencias que mantienen el Presidente y el gobernador bonaerense sobre los efectos del programa económico nacional.

Mientras Milei defiende los resultados de su política de estabilización y cuestiona las interpretaciones sobre la insuficiencia de ingresos, Kicillof sostiene que la evolución de los salarios, la actividad económica y las deudas familiares refleja dificultades que no pueden reducirse a una discusión sobre expresiones utilizadas en el debate público.

La polémica también expone dos interpretaciones diferentes sobre qué significa no llegar a fin de mes.

Para el Presidente, la frase utilizada en el debate público carece de precisión cuando se interpreta como la imposibilidad absoluta de consumir después de determinada fecha.

Para el gobernador, en cambio, describe la necesidad de reducir gastos, resignar consumos o contraer deudas para sostener el presupuesto familiar.

La discusión volvió a colocar el poder adquisitivo y el endeudamiento de los hogares en el centro de la confrontación política, en un escenario en el que los ingresos y las condiciones de vida continúan entre los principales temas del debate económico argentino.