La UCR bonaerense prepara una cumbre con la unidad a prueba y las alianzas en disputa

UCR bonaerense.

La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense convocó para el sábado 7 de noviembre a un encuentro provincial en Baradero con un objetivo público: discutir un programa para la Provincia y construir una alternativa nacional. La cita llega, sin embargo, en medio de una disputa que todavía no tiene resolución: si el partido competirá en 2027 con candidatos propios o buscará acuerdos con otras fuerzas para enfrentar al peronismo y a La Libertad Avanza.

La convocatoria parte de la Convención Provincial, presidida por Pablo Nicoletti, uno de los dirigentes que impulsa una oferta electoral radical con identidad propia. En el mismo partido, el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, pide fortalecer primero la estructura territorial y dejar para más adelante las definiciones sobre postulantes y alianzas. La diferencia de prioridades convive con posiciones más enfrentadas sobre un eventual acercamiento al PRO y al oficialismo nacional.

Baradero reunirá así a autoridades nacionales y provinciales, intendentes, legisladores y militantes después de meses de discusiones sobre la conducción y la estrategia electoral. La incógnita es cuánto consenso podrá mostrar la UCR cuando sus principales sectores mantienen propuestas distintas para competir en la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria parte de la Convención Provincial, presidida por Pablo Nicoletti.

Una convocatoria para debatir programa y candidaturas

La jornada comenzará a las 10 en el Club Sportivo de Baradero, ubicado en avenida San Martín y Rodríguez, en la Segunda Sección Electoral. Se desarrollará bajo la consigna “Pensar la Provincia. Construir una alternativa nacional” y estará abierta a dirigentes, concejales, legisladores, intendentes, convencionales, afiliados y militantes de los distritos bonaerenses.

La agenda contempla la presentación de autoridades y lineamientos de las diez comisiones de trabajo de la Convención, además de un panel de Economía y otro de Análisis Político. En este último participará la consultora Management & Fit. El Foro de Intendentes Radicales tendrá su propio panel para exponer cuestiones de gestión y presentar prioridades municipales.

El cierre institucional estará a cargo de Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional de la UCR, acompañado por las autoridades bonaerenses. Su presencia refuerza el alcance nacional que los organizadores quieren darle a la convocatoria. El programa incluye analizar la política económica del gobierno de Javier Milei y la situación provincial bajo la administración de Axel Kicillof, con la intención declarada de elaborar una propuesta radical.

ENCUENTRO PROVINCIAL DEL RADICALISMO EN BARADERO Nos reunimos para pensar la provincia y construir una alternativa nacional. 📅 Sábado 7 de noviembre 🕙 10 h 📍 Club Sportivo, Av. San Martín y Rodríguez, Baradero ¡Te esperamos! https://t.co/oVsCi4hjSC — CONVENCIÓN UCR - BUENOS AIRES (@convencionpba) October 20, 2026

El encuentro no fue presentado como una instancia de proclamación de candidaturas ni de aprobación de una alianza electoral. El programa anunciado está centrado en el debate y la organización. Pero se realizará cuando distintos dirigentes ya fijaron públicamente sus preferencias y cuando la normalización institucional alcanzada este año todavía no consiguió traducirse en una estrategia compartida.

Tres estrategias para una misma elección

El sector de Evolución, vinculado a Martín Lousteau, propone recuperar la sigla radical y presentar postulantes propios para la Gobernación y los municipios. Nicoletti y Chiarella vienen defendiendo esa orientación y rechazando un entendimiento electoral con el espacio libertario. Desde esa corriente también se descartan acuerdos con el peronismo, con la intención de reconstruir una opción diferenciada de los dos polos principales.

Una posición distinta aparece entre dirigentes referenciados en el exintendente Miguel Fernández, que prefieren explorar una coalición semejante a Somos Buenos Aires, el frente que compitió en 2025. Esa fórmula contempla conversaciones con la Coalición Cívica, el GEN y sectores del peronismo no kirchnerista. La coincidencia con Evolución en mantener distancia de La Libertad Avanza no elimina sus diferencias sobre la conveniencia de ir exclusivamente con la UCR.

En el espacio vinculado al senador nacional Maximiliano Abad, en cambio, hay referentes dispuestos a considerar entendimientos con el PRO y los libertarios. El argumento que plantean es electoral y territorial: temen que una boleta radical aislada quede relegada en una competencia polarizada y complique la continuidad de intendencias que hoy gobierna el partido. No existe, de todos modos, una decisión orgánica que comprometa a toda la fuerza con ese esquema.

El intendente de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde, apuesta a los acuerdos en el radicalismo bonaerense y no descarta alianzas con el PRO.

Balbín, que llegó al Comité Provincia mediante un acuerdo entre corrientes, mantiene abierta la discusión institucional. Defiende la preparación de un programa provincial, sostiene que los tiempos de las candidaturas deben fijarlos los órganos partidarios y recuerda que cualquier frente deberá ser aprobado por las instancias correspondientes. También trazó una frontera con el kirchnerismo, sin anticipar una definición definitiva sobre otras eventuales alianzas.

La discusión sobre los nombres ya se adelantó a esos tiempos. Franco Flexas, intendente de General Viamonte e integrante de Construir Buenos Aires, manifestó su intención de competir por la Gobernación y rechazó confluir con La Libertad Avanza. Por otra parte, Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal de Diputados, reclamó construir una oferta con candidatos en los 135 municipios y una figura provincial antes de negociar desde una posición de mayor fortaleza.

Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal de la Cámara de Diputados, reclamó en Olavarría que el partido llegue al próximo turno electoral con candidatos propios en los 135 municipios y con un postulante para disputar la Gobernación.

El peso de los intendentes y una interna pendiente

La discusión encuentra otro escenario en el Foro de Intendentes Radicales, que nuclea a los jefes comunales de los 27 distritos gobernados por la UCR. La pelea por su conducción dejó expuesta la dificultad de acordar incluso dentro de una estructura central del partido: 13 intendentes apoyaron reemplazar anticipadamente a Maximiliano Suescun, jefe comunal de Rauch; otros 13 respaldaron su continuidad y Román Bouvier, de Rojas, se abstuvo.

El empate abrió una negociación sin definición. El sector que impulsa un recambio propuso a Érica Revilla, intendenta de General Arenales, mientras que el nombre de José Luis Salomón, de Saladillo, apareció como posible alternativa de consenso. El Foro llegará a Baradero con un espacio reservado en el programa, pero sin que esa participación equivalga a una solución de la disputa por su presidencia.

Foro de Intendentes Radicales.

El peso municipal explica buena parte de las diferencias. Los jefes comunales enfrentan reclamos por obras, salud, IOMA, seguridad y servicios, además de la necesidad de sostener representación electoral en sus distritos. En la conducción partidaria también se habla de presentar candidatos en las 135 comunas, una meta que excede ampliamente las 27 intendencias actuales y obliga a fortalecer comités, concejales y referentes en lugares donde la UCR no gobierna.

La Convención bonaerense había completado en agosto su renovación de autoridades mediante un acuerdo de unidad. Pero las discusiones entre los espacios de Abad, Lousteau y Fernández, y las tensiones entre intendentes, muestran que la normalización institucional no cerró la pelea por la orientación política. El encuentro del 7 de noviembre pondrá en una misma jornada los planteos sobre programa, territorio y candidaturas, con Chiarella a cargo del cierre.

Con el calendario de 2027 en el horizonte, la primera definición concreta ya tiene fecha y lugar: el radicalismo volverá a reunirse en Baradero. Las decisiones sobre candidaturas y alianzas, en cambio, continúan abiertas y deberán procesarse en los organismos partidarios y entre los sectores que buscan orientar el próximo armado electoral.