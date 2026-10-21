Fondos para intendentes: acuerdo por $50.000 millones y una nueva pulseada por la Bicameral.

La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción este martes 20 de octubre a una modificación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) que permitirá a los 135 municipios utilizar sin asignación específica los $50.000 millones correspondientes a la primera cuota. El acuerdo reunió al oficialismo y a parte de la oposición, pero abrió un nuevo capítulo de la disputa por la comisión bicameral encargada de seguir la ejecución de los recursos.

La iniciativa fue impulsada por Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, e incorporada al temario después de una negociación en Labor Parlamentaria. Su aprobación llegó en la sexta sesión ordinaria de la Cámara baja, aunque la modificación de la Ley 15.561 todavía necesita el aval del Senado para entrar en vigencia.

La discusión excedió la posibilidad de pagar salarios, proveedores o servicios municipales. Garciarena reclamó que se cumpla el compromiso de crear la Bicameral pactada cuando la Legislatura autorizó el endeudamiento provincial, mientras el diputado peronista Diego Nanni defendió la herramienta ante las dificultades financieras que atraviesan los intendentes.

Qué cambia en el reparto de los $50.000 millones

El FEFIM nació en diciembre de 2025, durante la negociación de la ley de financiamiento solicitada por el gobernador Axel Kicillof. La norma garantizó un piso de $250.000 millones para los ejercicios 2026 y 2027, distribuido en cinco cuotas. La primera, prevista para abril pasado, asciende a $50.000 millones y es la que concentró el acuerdo de esta semana.

El régimen original combina dos vías de distribución: el 70% del fondo se asigna según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), que determina la participación de cada distrito, y el 30% restante se destina a programas provinciales de infraestructura, transporte y cultura. Ese segundo mecanismo exige proyectos vinculados con finalidades específicas.

Con la modificación votada en Diputados, el 100% de la primera cuota pasaría a ser de libre disponibilidad. Los intendentes podrían aplicar esos recursos a necesidades corrientes de sus administraciones, incluidos salarios municipales, mantenimiento de servicios, funcionamiento cotidiano y compromisos con proveedores, sin tener que afectarlos exclusivamente a los programas sectoriales.

En mayo, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, advertía sobre el impacto de los condicionamientos impuestos al FEFIM.

La iniciativa no implica crear otros $50.000 millones: cambia el margen de decisión de los municipios sobre una partida ya prevista por ley. Para las cuatro cuotas restantes se mantendría, en principio, el esquema mixto de distribución, aunque su implementación permanece vinculada con las definiciones sobre la Bicameral y podría volver a discutirse legislativamente.

El nuevo régimen también importa para los distritos que avanzaron antes con el procedimiento original. Unos 44 municipios ya habían recibido recursos asociados a la primera etapa del fondo. Garciarena explicó en el recinto que quienes se hubieran adherido a programas provinciales y percibido parte de la cuota también podrían considerarla como fondos no afectados al momento de rendir cuentas.

La Bicameral y el acuerdo que reclama la UCR

Garciarena vinculó la reforma con los compromisos asumidos a fines de 2025, cuando oficialismo y oposición negociaron la autorización para el endeudamiento del Ejecutivo provincial. Sostuvo que “no se cumplió un acuerdo”: el funcionamiento de una comisión bicameral destinada a intervenir en el seguimiento del fondo fue parte de aquel entendimiento y todavía no se concretó.

La Ley 15.561 creó la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia de la situación Económica de la Provincia y los Municipios, integrada por 12 legisladores: siete diputados y cinco senadores. El organismo debe intervenir en el tratamiento de proyectos municipales correspondientes a la porción de recursos destinada a programas provinciales.

Diputados designó en diciembre a sus siete representantes. Por Fuerza Patria fueron nombrados Rubén Eslaiman, Carlos Puglelli, Mayra Mendoza, Juan Pablo de Jesús y Mariano Cascallares; por la oposición, el propio Garciarena y Alejandro Rabinovich. El Senado, presidido por la vicegobernadora Verónica Magario, todavía no completó las cinco designaciones que le corresponden.

La Bicameral tiene además atribuciones para solicitar información trimestral sobre la ejecución presupuestaria y los indicadores económicos, requerir la presencia de funcionarios y recibir detalles sobre el estado de la deuda pública provincial. También debe analizar y remitir al Ejecutivo los proyectos municipales comprendidos en el componente programático del FEFIM.

Para el radicalismo, esa demora impacta sobre el funcionamiento de un instrumento que fue acordado como parte del paquete financiero provincial. Garciarena reclamó constituir el organismo con rapidez para que las próximas cuotas lleguen a los distritos en los plazos previstos y sin nuevas controversias sobre su distribución.

Salarios, servicios y el respaldo de Fuerza Patria

La posición de Garciarena recibió el acompañamiento de Nanni, diputado de Fuerza Patria y exintendente de Exaltación de la Cruz. El legislador puso el acento en los problemas cotidianos de los gobiernos locales, particularmente en las dificultades para afrontar gastos corrientes. “Cuesta mucho pagar los sueldos de los empleados municipales”, advirtió.

Nanni sostuvo que los aumentos de los costos operativos presionan sobre las cajas comunales y defendió la posibilidad de utilizar el FEFIM para atender necesidades inmediatas de los vecinos. Su planteo incluyó la continuidad de servicios públicos y la atención de demandas que, según afirmó, recaen cada vez más sobre los municipios.

En su intervención también cuestionó al Gobierno nacional y al presidente Javier Milei. Señaló que los intendentes deben hacerse cargo de responsabilidades que la Nación deja sin atender y mencionó, entre esas urgencias, la provisión de medicamentos y otras prestaciones. Su respaldo a la reforma coincidió con el reclamo opositor por una administración municipal menos condicionada.

La votación mostró así un punto de acuerdo entre dirigentes de distintos espacios sobre la necesidad de flexibilizar el primer desembolso. Las diferencias siguen concentradas en el cumplimiento del esquema convenido, la constitución de la Bicameral y la intervención sobre el 30% destinado a proyectos provinciales.

La decisión también se produjo durante una sesión en la que Diputados convirtió en ley la reasignación de recursos del Inmobiliario Rural para obras hídricas. La autorización rige durante 180 días y permite utilizar partidas originalmente destinadas a caminos rurales. Son medidas distintas, aunque ambas amplían temporalmente las opciones de administración local.

El debate ocurre después de un semestre de caída real de las transferencias provinciales a los distritos. Según los datos difundidos previamente por GRUPOLAPROVINCIA.COM, en la primera mitad de 2026 las comunas recibieron un 2,48% menos de recursos en términos reales que un año antes, con diferencias importantes entre municipios.

Con la media sanción obtenida, la próxima definición será del Senado: deberá resolver si ratifica la libre disponibilidad de la primera cuota. En paralelo, sigue pendiente la designación de sus representantes para completar la Bicameral. Sin esas decisiones, el nuevo esquema del FEFIM y el seguimiento de los próximos desembolsos continuarán sujetos a definiciones legislativas.