“España trajo la civilización a América”: Milei reivindicó la conquista, apuntó contra los “orcos” y tildó de “dictador” a Pedro Sánchez

Durante un foro en Madrid, el Presidente pidió sacar a los socialistas “a patadas”, y vinculó la suba del riesgo país con la volatilidad internacional y el escenario electoral argentino.

Durante una exposición en el Nueva Economía Fórum, realizada este miércoles en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, el presidente Javier Milei reivindicó el papel de España en la conquista y colonización de América, volvió a lanzar fuertes ataques contra Pedro Sánchez y trasladó la disputa hacia la Argentina al comparar a la oposición con una “peste peor que los orcos”.

El discurso se produjo a poco más de un mes de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre y durante la séptima visita de Milei a ese país desde que llegó a la Casa Rosada. Esta vez tampoco estaba previsto un encuentro con Sánchez. Sí incluyó actividades con referentes políticos e instituciones vinculadas con la derecha española y una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Presidente sostuvo que España ocupa “un lugar muy especial” para los argentinos y reivindicó abiertamente su papel durante la llegada europea al continente americano. “España trajo la civilización occidental a América”, afirmó. También definió aquel proceso como una “gran gesta civilizatoria” y aseguró que los argentinos son “herederos y beneficiarios” de esa tradición.

Milei ubicó esa herencia dentro de una línea cultural que, según describió, comienza en Grecia, atraviesa Jerusalén y Roma y se consolida en Europa a partir del cristianismo.

Javier Milei, presidente de la Nación.

“Impresentable dictador”

Después de reivindicar el vínculo histórico entre ambos países, Milei volvió a apuntar directamente contra Pedro Sánchez. El mandatario argentino sostuvo que España recibió durante los últimos años a argentinos que emigraron a causa de lo que definió como las consecuencias del “socialismo del siglo XXI” y comparó al kirchnerismo con el actual gobierno español.

En ese tramo calificó a Sánchez de “impresentable dictador”. La ofensiva no terminó allí. Milei sostuvo que los españoles tienen una “deuda de honor” con la tradición liberal de su país y llamó a “sacar a los socialistas a patadas” en las próximas elecciones.

Consultado además sobre por qué no tenía previsto reunirse con Sánchez, afirmó que no lo haría porque lo considera un “delincuente”, mientras reivindicó su vínculo personal con Ayuso y con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Milei también incorporó al discurso la discusión migratoria que atraviesa la campaña en España. Al referirse a la reciente entrada masiva de migrantes en Ceuta, aseguró que ese episodio era “emblemático del accionar de la izquierda” y habló de una “invasión” que, según su posición, amenaza la cultura occidental.

Además, acusó al gobierno socialista de fomentar la inmigración por conveniencia electoral y sostuvo que para Sánchez “cada inmigrante es un voto”.

De Sánchez a los “orcos” argentinos

La exposición también tuvo un capítulo dedicado a la política argentina. Al explicar la reciente suba del riesgo país, Milei sostuvo que existe una combinación entre factores externos y la incertidumbre que, según su diagnóstico, genera la posibilidad de un cambio político en 2027.

Fue allí donde utilizó una de las frases más duras de la jornada. “Tenemos enfrente a una peste peor que los orcos”, afirmó antes de referirse a “la franquicia argentina del socialismo del siglo XXI”, a la que acusó de querer “romper todo”.

El Presidente volvió así a vincular el comportamiento de los mercados con el escenario electoral argentino. Según sostuvo, el riesgo país había logrado descender desde niveles cercanos a los 3.000 puntos básicos al inicio de su gestión hasta la zona de 450, pero posteriormente volvió a subir como consecuencia de la volatilidad internacional y del escenario político doméstico.

Los datos recientes muestran efectivamente una nueva escalada. El indicador había superado los 700 puntos básicos durante los días previos a la exposición en Madrid y luego se movió alrededor de los 680.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, a comienzos de octubre el índice ya había llegado a 650 puntos, el máximo del año hasta ese momento, después de haber estado en 485 apenas tres semanas antes. Entre ambos registros, el aumento había sido cercano al 34%.

Al explicar la reciente suba del riesgo país, Milei sostuvo que existe una combinación entre factores externos y la incertidumbre que, según su diagnóstico, genera la posibilidad de un cambio político en 2027.

Milei volvió a vincular los mercados con 2027

Durante su exposición, el jefe de Estado insistió en que la continuidad de su programa económico después de las elecciones presidenciales podría reducir con fuerza el riesgo argentino.

Afirmó que el país va camino a alcanzar la categoría de investment grade y vinculó esa posibilidad con la continuidad de las reformas económicas y fiscales de su administración. Entre los puntos que enumeró mencionó el equilibrio fiscal, los cambios en el Banco Central, la eliminación de regulaciones y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

También sostuvo que existen proyectos vinculados con el RIGI por unos USD 210.000 millones, entre iniciativas aprobadas y pendientes, y anticipó un fuerte crecimiento de las exportaciones asociado al petróleo, el gas, la minería y el agro.

La proyección presidencial llega, sin embargo, en un contexto en el que distintas mediciones vienen mostrando una evolución dispar de la economía. JP Morgan había reducido recientemente su previsión de crecimiento argentino para 2026 a 1,5% y estimado una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre. El Fondo Monetario Internacional también corrigió sus previsiones y redujo a 2,1% su estimación de crecimiento para este año.