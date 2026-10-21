San Isidro se suma a una red internacional para diseñar soluciones urbanas en La Cava

San Isidro fue seleccionada como una de las 17 ciudades del mundo que participarán del Innovation Track, una iniciativa de la Bloomberg Harvard City Leadership Initiative destinada a acompañar a gobiernos locales en el diseño de respuestas innovadoras frente a problemas complejos de gestión pública.

En el caso del distrito, el trabajo estará centrado en La Cava y su entorno, con el objetivo de analizar distintos factores que inciden en la seguridad urbana y la calidad de vida de los vecinos.

La Cava como eje del programa

El proyecto buscará abordar la realidad del barrio desde una mirada integral.

Para eso, combinará análisis de datos, escucha territorial y trabajo conjunto entre distintas áreas municipales, referentes del Center for Public Impact y actores de la comunidad.

La intención es identificar problemas concretos y diseñar posibles respuestas a partir de evidencia.

Lanús encabezó la apertura

La presentación institucional se realizó en la Quinta de los Ombúes y estuvo encabezada por el intendente Ramón Lanús.

Durante la actividad, el jefe comunal recibió a los referentes del Center for Public Impact que brindarán acompañamiento técnico a lo largo del proceso.

La primera etapa estará orientada a ordenar los equipos de trabajo y definir los principales desafíos a abordar.

“La seguridad no se agota en el patrullaje”

Lanús sostuvo que el programa permitirá ampliar el enfoque sobre la seguridad.

“Para nuestra gestión, la seguridad no se agota en el patrullaje o en las cámaras de control: también se construye todos los días en el territorio”, expresó.

El intendente vinculó la innovación con una mayor capacidad del Estado municipal para responder de manera más eficiente.

Una mirada más amplia sobre la seguridad

El programa analizará cómo distintas condiciones urbanas y sociales pueden influir en la vida cotidiana del barrio.

Entre los factores que se estudiarán aparecen el estado y uso del espacio público, la conectividad, la infraestructura y la iluminación.

También se tendrán en cuenta las oportunidades deportivas y extracurriculares disponibles para los vecinos.

“Escuchar a los vecinos y diseñar soluciones”

Durante la presentación, Lanús remarcó la necesidad de trabajar de manera transversal.

“Innovar significa fortalecer la capacidad del Estado municipal para dar respuestas responsables y eficientes donde más se necesitan”, afirmó.

Y agregó: “Este programa nos permite trabajar de manera transversal, escuchar a los vecinos y diseñar soluciones que mejoren su vida cotidiana”.

Soluciones basadas en evidencia

Uno de los ejes del Innovation Track es que las decisiones no surjan únicamente de diagnósticos generales.

Las propuestas deberán apoyarse en información concreta y en el análisis de datos relevados durante el proceso.

Esto permitirá definir con mayor precisión qué tipo de intervenciones pueden resultar más adecuadas para el barrio.

Probar antes de ampliar

Las iniciativas que surjan podrán implementarse primero a pequeña escala.

El objetivo será evaluar sus resultados, detectar dificultades y realizar ajustes antes de avanzar hacia medidas de mayor alcance.

La metodología busca reducir márgenes de error y aprender a partir de experiencias concretas.

Trabajo con el Center for Public Impact

El proceso continuará con talleres de diseño aplicado y acompañamiento técnico de especialistas del Center for Public Impact.

Los equipos municipales trabajarán de manera articulada con estos referentes para definir y evaluar alternativas.

La participación externa apunta a incorporar metodologías y herramientas que ya son utilizadas en otros gobiernos locales.

Una red de 17 ciudades

San Isidro también formará parte de una red internacional integrada por las otras ciudades seleccionadas.

Ese espacio permitirá compartir experiencias, herramientas y aprendizajes sobre distintos problemas urbanos.

La participación busca que los gobiernos locales puedan comparar enfoques y adaptar soluciones a sus propias realidades.

Innovación aplicada al territorio

El objetivo final del programa será desarrollar respuestas concretas para La Cava y su entorno.

La estrategia combina información, participación comunitaria y coordinación entre diferentes áreas del Municipio.

Con este enfoque, San Isidro buscará incorporar nuevas herramientas para abordar problemas de seguridad y calidad de vida desde una perspectiva más amplia y basada en evidencia.