San Isidro refuerza la recuperación de su red vial con obras en todo el partido

El Municipio de San Isidro continúa desarrollando el Plan de Reparación de Calles y Veredas con intervenciones en distintas localidades del partido, orientadas a mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial y recuperar sectores de la red urbana que presentan deterioro.

Uno de los trabajos más importantes ya finalizados fue el del túnel de Roque Sáenz Peña, donde se reparó la calzada y se ejecutó una nueva superficie de hormigón en el sector afectado.

Finalizaron los trabajos en Roque Sáenz Peña

La intervención en el túnel permitió resolver el deterioro que presentaba la calzada.

El Municipio optó por colocar una nueva superficie de hormigón, una alternativa que permitió acortar los tiempos de obra y dejar una superficie de rodamiento más resistente frente al tránsito habitual de la zona.

Con la finalización de estos trabajos, el sector quedó nuevamente integrado al esquema de circulación.

Intervenciones terminadas en varias localidades

Durante el último mes también concluyeron obras en distintos puntos del distrito.

Entre ellas se encuentran Catamarca y Carlos Pellegrini, en Acassuso; Juncal entre Bogotá y Lima, y Rodríguez Peña entre Carlos Pellegrini y Luis Sáenz Peña, en Martínez.

También finalizaron trabajos en Chubut entre San José y Billinghurst, y en Edison y Sargento Cabral, en San Isidro.

En Boulogne se completaron intervenciones en Lonardi y Bergallo, Lonardi y Jorge Newbery, e Independencia y Avelino Rolón.

Más cruces y calles recuperadas

El plan incluyó además trabajos en Edison y Monteagudo, José C. Paz y Perú, Guido y Virasoro, Udaondo entre Rolón y Madame Curie, España y Lasalle, Manuel Aguirre y Juan Díaz de Solís, y Los Álamos y Vuelta de Obligado.

También se intervinieron Laprida y Blanco Encalada, Carlos Gardel y avenida Cure Allievi, Ibáñez y Florentino Ameghino, Juan José Paso entre Remedios de Escalada y Arenales, Juan José Paso y Presidente Quintana, General Pueyrredón y Presidente Quintana, Juncal y Carlos Pellegrini, Ernesto de las Carreras y Terrero, y Murature entre Avellaneda y Jacinto Díaz.

Las tareas se distribuyeron así entre distintos barrios y localidades, con un esquema de mantenimiento progresivo.

Nuevos frentes siguen en ejecución

Mientras varias obras ya fueron finalizadas, el Municipio mantiene otros trabajos en marcha.

Actualmente se interviene en Fleming y Entre Ríos, en Martínez; Virrey Vértiz y El Indio, en Villa Adelina; y Montevideo y Luis María Campos, en Boulogne.

También continúan obras en Urquiza y Estrada, en Acassuso; Dardo Rocha y Santa Fe, en San Isidro; Pichincha y Gorriti, en Boulogne; y Dardo Rocha y Tres Sargentos, en Martínez.

Trabajos sobre Ipiranga y Dorrego

Entre las intervenciones activas también se encuentran Ipiranga entre avenida Avelino Rolón y Darragueira, en Boulogne, y Dorrego entre Colectora y Haití, en Martínez.

Estos trabajos se suman a una planificación que busca sostener una recuperación continua de la red vial.

La intención es ir avanzando por etapas en los distintos sectores que requieren reparación.

Un plan para mejorar la conectividad

Desde el Municipio señalaron que las intervenciones forman parte de una estrategia integral de mantenimiento y recuperación.

El objetivo es mejorar la conectividad entre los barrios y localidades del partido, facilitar la circulación cotidiana y prolongar la vida útil de calles y veredas.

La planificación también apunta a reforzar la seguridad vial y reducir futuros deterioros.

Obras distribuidas en todo el partido

El alcance territorial del plan muestra que las intervenciones no se concentran en un único sector.

Martínez, Acassuso, Beccar, Boulogne, Villa Adelina y San Isidro forman parte de los frentes de trabajo ya finalizados o actualmente en ejecución.

De esta manera, el Municipio busca avanzar de forma progresiva sobre distintos puntos de la red urbana.

Mantenimiento permanente de la infraestructura

Con trabajos terminados, obras en ejecución y nuevos frentes previstos, San Isidro mantiene activo su esquema de recuperación vial.

La reparación del túnel de Roque Sáenz Peña y las intervenciones distribuidas en distintas localidades forman parte de una misma política orientada a mejorar la infraestructura urbana y las condiciones de circulación.