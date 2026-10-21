De obra abandonada a polideportivo: Álvarez supervisó los trabajos en La Maquinita

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, supervisó la construcción del nuevo polideportivo del barrio La Maquinita, en Gerli. La intervención se desarrolla en un predio donde, según señaló el jefe comunal, había una obra abandonada desde hacía más de diez años.

El espacio está delimitado por las calles Héctor Guidi, Blanco Encalada, General Madariaga y la avenida Raúl Alfonsín. El proyecto prevé incorporar instalaciones deportivas, sectores recreativos y equipamiento urbano para los vecinos de la zona.

“En este espacio, donde hubo una obra abandonada por más de 10 años, vamos a tener un polideportivo con una cancha de pasto, una multideporte, dos de beach vóley y una plaza de recreación, con calistenia y lugares para sentarse y disfrutar en familia”, expresó Álvarez durante la recorrida.

Qué trabajos se realizaron y cómo será el predio

Como parte de la intervención, se demolieron las estructuras de viviendas abandonadas. Según la información municipal, la infraestructura existente no podía utilizarse para ese fin. También se completaron tareas de limpieza y nivelación del terreno.

Actualmente, los trabajos incluyen la construcción de los espacios destinados a multideportes y fútbol cinco. Las canchas, incluidas las de beach vóley previstas en el proyecto, tendrán cerramientos y demarcaciones.

La obra contempla además veredas, senderos, solados y rampas, junto con la colocación de equipamiento urbano, lúdico y deportivo. También se instalarán luminarias y se incorporarán árboles, arbustos, césped y un sistema de riego.

“Estamos haciendo asfalto, cambiando luminarias y mejorando la vida de barrio en esta queridísima localidad de Gerli”, sostuvo el intendente.

Mientras avanza la construcción del polideportivo, Álvarez mantiene el reclamo al Gobierno nacional para que reactive el Plan de Viviendas destinado a los habitantes de La Maquinita.

De la recorrida participaron la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei; el subsecretario de Hábitat, Julián Olivares; y el concejal David Fernández.