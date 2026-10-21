Rojas interviene una zona crítica por anegamientos y mejora la atención materna

El Municipio de Rojas avanza en dos frentes de obra vinculados con infraestructura urbana y salud. Por un lado, continúa la construcción del nuevo conducto pluvial en la zona de Santa Rita, uno de los sectores más afectados por anegamientos. Por otro, progresa la nueva Unidad de Parto Respetado en el Hospital Municipal Unzué.

Ambas intervenciones buscan mejorar condiciones concretas de vida y atención para vecinos de distintos puntos de la ciudad.

El conducto pluvial llegó a una zona crítica

La obra de desagües trabaja actualmente en la intersección de calle Azara y avenida 20 de Diciembre, junto al CIC.

Se trata de uno de los sectores más comprometidos durante episodios de lluvia, donde el agua suele desbordarse y generar complicaciones.

La intervención busca mejorar el escurrimiento y reducir el impacto de los anegamientos.

Una obra para Santa Rita, Progreso y La Loma

El nuevo conducto apunta a beneficiar no solo a Santa Rita, sino también a los barrios Progreso y La Loma.

La zona arrastra problemas de drenaje desde hace años, por lo que la obra busca aportar una solución estructural.

El objetivo es mejorar la capacidad de conducción del agua y evitar acumulaciones en calles y sectores bajos.

Un problema histórico

Desde el Municipio señalaron que se trata de una demanda de larga data.

La intervención fue pensada para atacar uno de los puntos más críticos del sistema pluvial y mejorar el comportamiento de la zona ante lluvias intensas.

Con el avance sobre Azara y 20 de Diciembre, la obra entra en un sector clave del proyecto.

Nueva Unidad de Parto Respetado

En otro orden, avanza la construcción de la nueva Unidad de Parto Respetado en el Hospital Municipal Unzué.

El espacio forma parte de un proyecto iniciado en 2024 con el objetivo de generar condiciones más cómodas y cuidadas para las mujeres durante el proceso de nacimiento.

La propuesta contempla el preparto, parto y postparto dentro de un ambiente preparado especialmente para ese momento.

Ya se instaló la bañera

Uno de los avances más recientes fue la colocación de una bañera para el trabajo de parto.

Este equipamiento se suma a una nueva camilla y forma parte de una concepción orientada a brindar mayor comodidad y acompañamiento.

La intención es respetar los tiempos y necesidades de cada mujer durante el proceso.

Un espacio más cálido y respetuoso

La nueva unidad busca ofrecer una atención distinta a la de un ámbito hospitalario tradicional.

El objetivo es generar un espacio más cálido, cómodo y adecuado para acompañar cada etapa del parto.

La propuesta apunta a fortalecer una atención centrada en la mujer y en su experiencia durante el nacimiento.

Trabajo conjunto entre distintas instituciones

El proyecto se desarrolla a partir del trabajo conjunto entre el Hospital Municipal, el Municipio de Rojas y Rotary Internacional.

La articulación permitió avanzar con infraestructura y equipamiento para concretar la nueva unidad.

De esta manera, el hospital suma una mejora orientada específicamente a la atención materna.