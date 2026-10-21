Gray cruzó a Milei: “La realidad no es una falacia ni una opereta”

El intendente de Esteban Echeverría respondió al Presidente y puso el foco en las dificultades para cubrir gastos básicos y conseguir trabajo registrado. También cuestionó el recurso a prestamistas informales para subsistir.
Municipales21 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, cuestionó al presidente Javier Milei tras sus declaraciones durante la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, en Neuquén. A través de sus redes sociales, el jefe comunal lo acusó de burlarse de quienes no llegan a fin de mes y vinculó esas dificultades con las consecuencias del modelo económico del Gobierno.

Fernando Gray.
Fernando Gray.

“Presidente, la realidad no es una falacia ni una opereta”, expresó Gray en una publicación dirigida al mandatario. Su respuesta se concentró en tres problemas: el acceso a la alimentación, el pago de deudas y la búsqueda de empleo registrado.

“Mientras usted se burla de quienes no llegan a fin de mes, hay argentinos que hacen malabares para comer, pagar deudas y conseguir trabajo registrado”, sostuvo.

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El intendente también puso el foco en las condiciones en las que algunas personas buscan financiamiento para afrontar sus necesidades cotidianas. “¿Quiere hablar de crédito? Hable de los que recurren a prestamistas informales para sobrevivir”, planteó.

En otro tramo de su mensaje, Gray reclamó que la discusión sobre el consumo contemple las estadísticas oficiales. “¿Quiere hablar de consumo? Mire los números del INDEC”, señaló, sin mencionar un indicador ni un período específico.

El jefe comunal cerró su respuesta con un cuestionamiento al trato del Presidente hacia quienes atraviesan dificultades económicas. “El país real no se arregla insultando a quienes sufren las consecuencias de su modelo económico”, afirmó.

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